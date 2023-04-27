https://sputniknews.com.tr/20230427/rus-gazetecilere-vize-verilmemesi-sonrasinda-abdnin-gazeteci-gerskovici-ziyaret-talebi-reddedildi-1070291218.html
Rus gazetecilere vize verilmemesi sonrasında ABD’nin gazeteci Gerşkoviç’i ziyaret talebi reddedildi
Rus gazetecilere vize verilmemesi sonrasında ABD’nin gazeteci Gerşkoviç’i ziyaret talebi reddedildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ile birlikte New York’a gidecek olan Rus gazetecilere vize verilmemesi sonrasında ABD’nin Rusya’da tutuklanan The Wall... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T22:03+0300
2023-04-27T22:03+0300
2023-04-27T22:03+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin kıdemli bir diplomatının bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve kendisine ‘Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a New York'a yaptığı seyahatte eşlik etmesi gereken Rus medya temsilcilerinin vize işlemlerini aksatan ABD’nin diplomatik misyonunun kışkırtıcı eylemleri ile ilgili protesto notası sunularak resmen uyarıldığı’ ifade edildi.“Bu bağlamda ABD Büyükelçiliği'ne, casusluk faaliyetleri suçlamasıyla gözaltına alınan Amerikan vatandaşı Gerşkoviç'i 11 Mayıs için konsolos ziyareti talebinin reddedildiği bilgisi verildi” denilen açıklamada ayrıca ‘şu anda diğer olası karşı önlemlerin üzerinde de çalışıldığı ve bu konuda ABD tarafına usulüne uygun olarak bilgi verileceği’ kaydedildi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’taki BMGK toplantıları için kendisiyle beraber bu kente gidecek Rus gazetecilere ABD’nin vize vermemiş olmasını eleştirerek, bu kararı unutmayacaklarını ve affetmeyeceklerini söylemişti.WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç, casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ muhabirinin FSB tarafından gözaltına alınmış olmasına ilişkin açıklamasında, “Burada bir şüpheden söz etmiyoruz, burada birisinin suçüstü yakalanmış olmasından bahsediyoruz” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230407/abdli-senatorlerden-rusyada-tutuklu-yargilanan-gazeteci-gerskovicin-serbest-birakilmasi-cagrisi-1069352534.html
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evan gerşkoviç, rusya, abd, vize
evan gerşkoviç, rusya, abd, vize
Rus gazetecilere vize verilmemesi sonrasında ABD’nin gazeteci Gerşkoviç’i ziyaret talebi reddedildi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ile birlikte New York’a gidecek olan Rus gazetecilere vize verilmemesi sonrasında ABD’nin Rusya’da tutuklanan The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'i 11 Mayıs'ta ziyaret etme talebini geri çevirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin kıdemli bir diplomatının bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve kendisine ‘Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a New York'a yaptığı seyahatte eşlik etmesi gereken Rus medya temsilcilerinin vize işlemlerini aksatan ABD’nin diplomatik misyonunun kışkırtıcı eylemleri ile ilgili protesto notası sunularak resmen uyarıldığı’ ifade edildi.
“Bu bağlamda ABD Büyükelçiliği'ne, casusluk faaliyetleri suçlamasıyla gözaltına alınan Amerikan vatandaşı Gerşkoviç'i 11 Mayıs için konsolos ziyareti talebinin reddedildiği bilgisi verildi” denilen açıklamada ayrıca ‘şu anda diğer olası karşı önlemlerin üzerinde de çalışıldığı ve bu konuda ABD tarafına usulüne uygun olarak bilgi verileceği’ kaydedildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’taki BMGK toplantıları için kendisiyle beraber bu kente gidecek Rus gazetecilere ABD’nin vize vermemiş olmasını eleştirerek, bu kararı unutmayacaklarını ve affetmeyeceklerini söylemişti.
WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç, casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ muhabirinin FSB tarafından gözaltına alınmış olmasına ilişkin açıklamasında, “Burada bir şüpheden söz etmiyoruz, burada birisinin suçüstü yakalanmış olmasından bahsediyoruz” demişti.