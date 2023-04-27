https://sputniknews.com.tr/20230427/rus-gazetecilere-vize-verilmemesi-sonrasinda-abdnin-gazeteci-gerskovici-ziyaret-talebi-reddedildi-1070291218.html

Rus gazetecilere vize verilmemesi sonrasında ABD’nin gazeteci Gerşkoviç’i ziyaret talebi reddedildi

Rus gazetecilere vize verilmemesi sonrasında ABD’nin gazeteci Gerşkoviç’i ziyaret talebi reddedildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ile birlikte New York’a gidecek olan Rus gazetecilere vize verilmemesi sonrasında ABD’nin Rusya’da tutuklanan The Wall... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T22:03+0300

2023-04-27T22:03+0300

2023-04-27T22:03+0300

dünya

evan gerşkoviç

rusya

abd

vize

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069649676_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a0f9f1731f82b39fabb1b592cd45a728.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin kıdemli bir diplomatının bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve kendisine ‘Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi başkanlığı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a New York'a yaptığı seyahatte eşlik etmesi gereken Rus medya temsilcilerinin vize işlemlerini aksatan ABD’nin diplomatik misyonunun kışkırtıcı eylemleri ile ilgili protesto notası sunularak resmen uyarıldığı’ ifade edildi.“Bu bağlamda ABD Büyükelçiliği'ne, casusluk faaliyetleri suçlamasıyla gözaltına alınan Amerikan vatandaşı Gerşkoviç'i 11 Mayıs için konsolos ziyareti talebinin reddedildiği bilgisi verildi” denilen açıklamada ayrıca ‘şu anda diğer olası karşı önlemlerin üzerinde de çalışıldığı ve bu konuda ABD tarafına usulüne uygun olarak bilgi verileceği’ kaydedildi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’taki BMGK toplantıları için kendisiyle beraber bu kente gidecek Rus gazetecilere ABD’nin vize vermemiş olmasını eleştirerek, bu kararı unutmayacaklarını ve affetmeyeceklerini söylemişti.WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç, casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, WSJ muhabirinin FSB tarafından gözaltına alınmış olmasına ilişkin açıklamasında, “Burada bir şüpheden söz etmiyoruz, burada birisinin suçüstü yakalanmış olmasından bahsediyoruz” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230407/abdli-senatorlerden-rusyada-tutuklu-yargilanan-gazeteci-gerskovicin-serbest-birakilmasi-cagrisi-1069352534.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

evan gerşkoviç, rusya, abd, vize