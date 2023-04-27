https://sputniknews.com.tr/20230427/rus-bilim-insanlarindan-aciklama-buyuk-bir-asteroid-dunyaya-yaklasiyor-1070279133.html

Rus bilim insanlarından açıklama: Büyük bir asteroid Dünya'ya yaklaşıyor

Rus bilim insanlarından açıklama: Büyük bir asteroid Dünya'ya yaklaşıyor

Rusya Bilimler Akademisi’nden bilim insanları, yaklaşık 300 metre çapında büyük bir asteroidin 26 Nisan'da Dünya'ya 2.4 milyon km mesafeye yaklaştı, buna... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T17:20+0300

2023-04-27T17:20+0300

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Rusya Bilimler Akademisi çatısındaki Keldış Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nün Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Bu ayın Dünya'ya yakın seyreden en ilginç asteroitlerinden biri, 26 Nisan'da bize 2.4 milyon km (Ay'dan 6.3 kat daha uzak) mesafeye yaklaşan 2006 HV5” ifadelerine yer verildi.Açıklamada aynı zamanda Kaliforniya’daki radarın uzay objesinin boyutlarını ve dönme süresini belirlediği, ayrıca küresel şeklini de kesinleştirdiği vurguladı.Gök cisminin astrometrisinin, yörüngesinin belirlenmesini mümkün kılacağını kaydeden bilimciler, verilere göre asteroidin Dünya’ya buna benzer bir sonraki yaklaşmasının Nisan 2081’de beklendiğini ifade etti.

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