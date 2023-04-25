https://sputniknews.com.tr/20230425/uzay-araci-insight-marsta-sismik-dalgalari-ilk-kez-saptadi-1070174954.html
Uzay aracı InSight, Mars'ta sismik dalgaları ilk kez saptadı
Uzay aracı InSight, Mars'ta sismik dalgaları ilk kez saptadı
NASA’nın Mars’a sismik araştırma için gönderdiği InSight uzay aracının, kızıl gezegendeki sismik dalgaları ilk kez saptadığı belirtildi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T18:31+0300
2023-04-25T18:31+0300
2023-04-25T18:31+0300
mars
sismik arama
dalga
yaşam
oksijen
sülfür
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CNN’nin haberine göre, Mars’ta gerçekleşen depremler ve gezegene düşen meteorların oluşturduğu sismik dalgalar, InSight tarafından saptanarak verileri toplandı.Proceedings National Academy of Science dergisinde yayımlanan çalışmada, bu veriler incelendi.Araştırmacılar, sismik dalgaların kızıl gezegenin çekirdeği boyunca gerçekleşen yolculuğunu ve etkilerini analiz etti. Bunun, Mars’ın çekirdeğinin yoğunluğunu ve kimyasal bileşenlerini tahmin etmeye izin verdiği kaydedildi.İncelemede, kızıl gezegenin çekirdeğinin oksijen ve sülfür gibi hafif elementlerin yanı sıra az miktarda hidrojen ve karbon içerdiği belirlendi.Maryland Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Doç. Dr. Vedran Lekic, "1906'da bilim adamları depremlerden kaynaklanan sismik dalgaların dünyanın içindeki yolcuğunu gözlemleyerek ilk defa dünyanın çekirdeğini keşfetti. Şimdi, 100 yıldan biraz daha fazla süre sonra, bu bilgimizi InsSgiht sayesinde Mars'taki sismik verileri analiz etmek için uyguladık. Sonunda Mars'ın çekirdeğinde ne olduğunu, dünyaya benzerliğinin ne olduğunu ve onu dünyadan ayıran şeyin ne olduğunu keşfettik" ifadesini kullandı.Doç. Dr. Nicholas Schmerr de dünyanın sıvı dış çekirdeğe ve katı bir iç çekirdeğe sahip olduğunu ama Mars'ın çekirdeğinin ise komple sıvıdan oluştuğunu dile getirdi. Mars'ın çekirdeğinin ayrıca, bilim insanlarının inandığından daha az yoğunluğa sahip daha küçük bir çekirdek olduğunu belirten Schmerr, "Bir gezegenin çekirdeğinin yapısının o gezegenin nasıl oluştuğunu, zamanla neye evrildiğini bilmeye nasıl hizmet ettiğini bu mantıkla düşünebilirsiniz" şeklinde konuştu.Insight, Aralık 2022’de solar panelleri toz nedeniyle bloke olana kadar 4 yıl boyunca Mars’tan veri toplamaya devam etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230425/marsin-uydusu-deimosun-en-net-goruntuleri-paylasildi-1070149171.html
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mars, sismik arama, dalga, oksijen, sülfür
mars, sismik arama, dalga, oksijen, sülfür
Uzay aracı InSight, Mars'ta sismik dalgaları ilk kez saptadı
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NASA’nın Mars’a sismik araştırma için gönderdiği InSight uzay aracının, kızıl gezegendeki sismik dalgaları ilk kez saptadığı belirtildi.
CNN’nin haberine göre, Mars’ta gerçekleşen depremler ve gezegene düşen meteorların oluşturduğu sismik dalgalar, InSight tarafından saptanarak verileri toplandı.
Proceedings National Academy of Science dergisinde yayımlanan çalışmada, bu veriler incelendi.
Araştırmacılar, sismik dalgaların kızıl gezegenin çekirdeği boyunca gerçekleşen yolculuğunu ve etkilerini analiz etti. Bunun, Mars’ın çekirdeğinin yoğunluğunu ve kimyasal bileşenlerini tahmin etmeye izin verdiği kaydedildi.
İncelemede, kızıl gezegenin çekirdeğinin oksijen ve sülfür gibi hafif elementlerin yanı sıra az miktarda hidrojen ve karbon içerdiği belirlendi.
Maryland Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Doç. Dr. Vedran Lekic, "1906'da bilim adamları depremlerden kaynaklanan sismik dalgaların dünyanın içindeki yolcuğunu gözlemleyerek ilk defa dünyanın çekirdeğini keşfetti. Şimdi, 100 yıldan biraz daha fazla süre sonra, bu bilgimizi InsSgiht sayesinde Mars'taki sismik verileri analiz etmek için uyguladık. Sonunda Mars'ın çekirdeğinde ne olduğunu, dünyaya benzerliğinin ne olduğunu ve onu dünyadan ayıran şeyin ne olduğunu keşfettik" ifadesini kullandı.
Doç. Dr. Nicholas Schmerr de dünyanın sıvı dış çekirdeğe ve katı bir iç çekirdeğe sahip olduğunu ama Mars'ın çekirdeğinin ise komple sıvıdan oluştuğunu dile getirdi. Mars'ın çekirdeğinin ayrıca, bilim insanlarının inandığından daha az yoğunluğa sahip daha küçük bir çekirdek olduğunu belirten Schmerr, "Bir gezegenin çekirdeğinin yapısının o gezegenin nasıl oluştuğunu, zamanla neye evrildiğini bilmeye nasıl hizmet ettiğini bu mantıkla düşünebilirsiniz" şeklinde konuştu.
Insight, Aralık 2022’de solar panelleri toz nedeniyle bloke olana kadar 4 yıl boyunca Mars’tan veri toplamaya devam etmişti.