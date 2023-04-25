https://sputniknews.com.tr/20230425/marsin-uydusu-deimosun-en-net-goruntuleri-paylasildi-1070149171.html

Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri paylaşıldı

Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri paylaşıldı

Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri BAE Uzay Ajansı tarafından servis edildi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T11:34+0300

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Mars'ın ayı Deimos'un en ayrıntılı görüntüleri, yüzeyden 100 kilometre havalandıktan sonra kaydedildi.Araştırmacılar, görüntülerin, Mars'ın uydularının gezegenin yerçekimine yakalanan asteroitler olduğunu savunan teoriyi çürütmeye yardımcı olacağını söylüyor.BAE Uzay Ajansı tarafından paylaşılan yüksek çözünürlüklü resimler, Ay'ın uzak tarafında daha önce hiç bu kadar detaylı gözlemlenmemiş alanları net bir şekilde görmeyi mümkün kılıyor. Görüntüler, BAE'nin Kızıl Gezegen'i incelemek için yürüttüğü 'Emirates Mars Misyonu'nun (EMM) bir parçası.Araştırmacılar, görüntülerin diğer verilerle birlikte, kayalık çıkıntının ultraviyole gözlemi ve yüzeyinin sıcaklığının tahminleri dahil, Mars ve uydularının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını umuyor.NASA'nın 'küçük ve yumrulu' olarak tanımladığ Mars'ın yörüngesinden 15 kilometre uzaklıkta olan Ay'a seyahat yaklaşık 30 saat sürüyor.BAE; Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinden oluşan bir koalisyon da dahil olmak üzere son yıllarda Mars'a araştırma misyonları başlatan ülkeler arasında yer alıyor.Öte yandan, Mars'ın daha büyük olan Phobos da dahil olmak üzere iki uydusu bulunuyor. Ancak bilim insanlarının bu uydular hakkındaki bilgileri oldukça sınırlı.

https://sputniknews.com.tr/20230424/yapay-zeka-nostradamustan-dunyanin-gelecegiyle-ilgili-7-kehanet-1070110402.html

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