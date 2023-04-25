https://sputniknews.com.tr/20230425/marsin-uydusu-deimosun-en-net-goruntuleri-paylasildi-1070149171.html
Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri paylaşıldı
Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri paylaşıldı
Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri BAE Uzay Ajansı tarafından servis edildi. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T11:34+0300
2023-04-25T11:34+0300
2023-04-25T11:36+0300
yaşam
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Mars'ın ayı Deimos'un en ayrıntılı görüntüleri, yüzeyden 100 kilometre havalandıktan sonra kaydedildi.Araştırmacılar, görüntülerin, Mars'ın uydularının gezegenin yerçekimine yakalanan asteroitler olduğunu savunan teoriyi çürütmeye yardımcı olacağını söylüyor.BAE Uzay Ajansı tarafından paylaşılan yüksek çözünürlüklü resimler, Ay'ın uzak tarafında daha önce hiç bu kadar detaylı gözlemlenmemiş alanları net bir şekilde görmeyi mümkün kılıyor. Görüntüler, BAE'nin Kızıl Gezegen'i incelemek için yürüttüğü 'Emirates Mars Misyonu'nun (EMM) bir parçası.Araştırmacılar, görüntülerin diğer verilerle birlikte, kayalık çıkıntının ultraviyole gözlemi ve yüzeyinin sıcaklığının tahminleri dahil, Mars ve uydularının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını umuyor.NASA'nın 'küçük ve yumrulu' olarak tanımladığ Mars'ın yörüngesinden 15 kilometre uzaklıkta olan Ay'a seyahat yaklaşık 30 saat sürüyor.BAE; Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinden oluşan bir koalisyon da dahil olmak üzere son yıllarda Mars'a araştırma misyonları başlatan ülkeler arasında yer alıyor.Öte yandan, Mars'ın daha büyük olan Phobos da dahil olmak üzere iki uydusu bulunuyor. Ancak bilim insanlarının bu uydular hakkındaki bilgileri oldukça sınırlı.
https://sputniknews.com.tr/20230424/yapay-zeka-nostradamustan-dunyanin-gelecegiyle-ilgili-7-kehanet-1070110402.html
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mars, uydu, deimos, görüntü
mars, uydu, deimos, görüntü
Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri paylaşıldı
11:34 25.04.2023 (güncellendi: 11:36 25.04.2023) Abone ol
Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri BAE Uzay Ajansı tarafından servis edildi.
Mars'ın ayı Deimos'un en ayrıntılı görüntüleri, yüzeyden 100 kilometre havalandıktan sonra kaydedildi.
Araştırmacılar, görüntülerin, Mars'ın uydularının gezegenin yerçekimine yakalanan asteroitler olduğunu savunan teoriyi çürütmeye yardımcı olacağını söylüyor.
BAE Uzay Ajansı tarafından paylaşılan yüksek çözünürlüklü resimler, Ay'ın uzak tarafında daha önce hiç bu kadar detaylı gözlemlenmemiş alanları net bir şekilde görmeyi mümkün kılıyor.
Görüntüler, BAE'nin Kızıl Gezegen'i incelemek için yürüttüğü 'Emirates Mars Misyonu'nun (EMM) bir parçası.
Araştırmacılar, görüntülerin diğer verilerle birlikte, kayalık çıkıntının ultraviyole gözlemi ve yüzeyinin sıcaklığının tahminleri dahil, Mars ve uydularının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını umuyor.
NASA'nın 'küçük ve yumrulu' olarak tanımladığ Mars'ın yörüngesinden 15 kilometre uzaklıkta olan Ay'a seyahat yaklaşık 30 saat sürüyor.
BAE; Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinden oluşan bir koalisyon da dahil olmak üzere son yıllarda Mars'a araştırma misyonları başlatan ülkeler arasında yer alıyor.
Öte yandan, Mars'ın daha büyük olan Phobos da dahil olmak üzere iki uydusu bulunuyor. Ancak bilim insanlarının bu uydular hakkındaki bilgileri oldukça sınırlı.