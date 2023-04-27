https://sputniknews.com.tr/20230427/putin-ural-petrolu-ihracat-vergilerinin-brent-fiyatina-gore-hesaplanmasina-iliskin-yasayi-imzaladi-1070291527.html
Putin, Ural petrolü ihracat vergilerinin Brent fiyatına göre hesaplanmasına ilişkin yasayı imzaladı
Putin, Ural petrolü ihracat vergilerinin Brent fiyatına göre hesaplanmasına ilişkin yasayı imzaladı
Rusya lideri Putin, ihracat vergisi hesaplanırken Rus Ural petrolündeki iskonto rakamını Brent petrole göre sınırlayan yasayı imzaladı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T22:10+0300
2023-04-27T22:10+0300
2023-04-27T22:10+0300
ekonomi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ihracat vergisi hesaplanırken Rus Ural petrolündeki iskonto rakamını Brent petrole göre sınırlayan yasayı imzaladı. Belge, Rusya’nın yasal bilgileri içeren internet portalında yayınlandı. Buna göre yeni hesaplama şeması 1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girecek.Yasada belirlenen hükümlere göre, eğer 15 Nisan-14 Mayıs arasındaki izleme döneminde Ural petrolü ortalama fiyatı Brent petrolden ton başına 204.4 dolar (ya da varil başına 26 dolar) daha düşükse, 15 Mayıs - 14 Haziran ve sonrasında ise ton başına 182.5 dolar (ya da varil başına 25 dolar) daha düşükse, haziran ayı için vergi hesaplamasında Ural petrolün fiyatı Brent eksi 204.4 dolar, temmuz hesaplamasında da Brent eksi 182.5 dolar olarak belirlenecek. Eğer Ural petrolünün fiyatı bu değerlerin üzerinde olursa, vergi hesaplamalarında da o fiyat kabul edilecek.
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rusya, ural, petrol, vladimir putin
rusya, ural, petrol, vladimir putin
Putin, Ural petrolü ihracat vergilerinin Brent fiyatına göre hesaplanmasına ilişkin yasayı imzaladı
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Rusya lideri Putin, ihracat vergisi hesaplanırken Rus Ural petrolündeki iskonto rakamını Brent petrole göre sınırlayan yasayı imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ihracat vergisi hesaplanırken Rus Ural petrolündeki iskonto rakamını Brent petrole göre sınırlayan yasayı imzaladı. Belge, Rusya’nın yasal bilgileri içeren internet portalında yayınlandı. Buna göre yeni hesaplama şeması 1 Haziran’dan itibaren yürürlüğe girecek.
Yasada belirlenen hükümlere göre, eğer 15 Nisan-14 Mayıs arasındaki izleme döneminde Ural petrolü ortalama fiyatı Brent petrolden ton başına 204.4 dolar (ya da varil başına 26 dolar) daha düşükse, 15 Mayıs - 14 Haziran ve sonrasında ise ton başına 182.5 dolar (ya da varil başına 25 dolar) daha düşükse, haziran ayı için vergi hesaplamasında Ural petrolün fiyatı Brent eksi 204.4 dolar, temmuz hesaplamasında da Brent eksi 182.5 dolar olarak belirlenecek. Eğer Ural petrolünün fiyatı bu değerlerin üzerinde olursa, vergi hesaplamalarında da o fiyat kabul edilecek.