https://sputniknews.com.tr/20230416/bloomberg-rusya-ve-suudi-arabistan-bidenin-planlarini-bozacak-bir-petrol-ittifaki-kurdu-1069743655.html

Bloomberg: Rusya ve Suudi Arabistan, Biden'ın planlarını bozacak bir 'petrol ittifakı' kurdu

Bloomberg: Rusya ve Suudi Arabistan, Biden'ın planlarını bozacak bir 'petrol ittifakı' kurdu

Rusya ve Suudi Arabistan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde yeniden seçilmesi için risk teşkil eden bir 'petrol ittifakı' kurduğu belirtildi. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T12:47+0300

2023-04-16T12:47+0300

2023-04-16T12:47+0300

ekonomi

suudi arabistan

bloomberg

petrol

rusya

abd

joe biden

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2020 yılında ABD'nin OPEC üyeleri arasındaki fiyat ihtilafında 'barış yapıcı' rolde oynadığını anımsatan Bloomberg yazarları Ziad Daoud ve Courtney McBride, bugün ise Washington'un ittifak katılımcıları için bir 'hedef' haline geldiğini vurguladı. Yazarlar, "Suudi Arabistan-Rusya petrol ittifakı, ABD ekonomisi ve hatta Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilmeye yönelik kampanyası için her türlü soruna yol açma potansiyeline sahip. Biden'ın geçen yaz petrol üretiminin artırılması için Suudi Arabistan'a gitmesinden bu yana OPEC+'ın ikinci kez ham petrol üretimini kısma kararı alması, sadece bir başlangıç olabilir" ifadelerini kullandı. Daoud ve McBride, Rusya ile Suudi Arabistan öncülüğündeki güçlendirilmiş OPEC+ grubunun petrol fiyatları için alarm zillerini çaldırdığının, enflasyonu körüklediğinin ve resesyon risklerini artırdığının altını çizdi. 2 Nisan'da duyurulan petrol üretimini kısma kararının petrol fiyatlarını varil başına yaklaşık 5 dolar artırdığını anımsatan yazarlar, OPEC'in tahminlerine göre üretim kesintilerinin bu yılın sonlarında arz açığını genişleteceğini kaydederek "Bu, enflasyonun daha yüksek olacağı ve resesyon risklerinin normalden çok daha fazla olacağı anlamına geliyor. Zira enerjiye daha fazla harcama yapan tüketicilerin diğer ihtiyaçlar için daha az parası kalacak" görüşünü paylaştı.

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