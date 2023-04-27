https://sputniknews.com.tr/20230427/papa-francis-kadinlara-piskoposlar-toplantisinda-oy-kullanma-hakki-tanidi-1070253893.html

Papa Francis kadınlara piskoposlar toplantısında oy kullanma hakkı tanıdı

Papa Francis kadınlara piskoposlar toplantısında oy kullanma hakkı tanıdı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, bir sonraki Piskoposlar Meclisi'nden (Sinod) itibaren kadınların da oy kullanma hakkına... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T11:26+0300

2023-04-27T11:26+0300

2023-04-27T11:32+0300

dünya

papa francis

devrim

avrupa

kadın

oy

oy verme

vatikan

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, dünyanın her yerinden gelen piskoposların belirli konuları ele almak üzere periyodik aralıklarla toplanan Katolik Kilisesi'nin önemli istişare organlarından Piskoposlar Meclisi'nin yönetimiyle alakalı normlarda bazı değişikliklere gidilmesini onayladı. Papa Franciscus'in yaptığı değişiklikle piskopos olmayan üyelere de oy kullanma hakkı tanındı.Bunun içinde, şu ana kadar sadece piskoposların oy kullanabildiği Sinod'da bundan böyle piskopos olmayanlar ve özellikle de kadın üyelere de oy hakkı tanınması en dikkat çekici değişiklik oldu.İtalyan basınında, bu değişikliklerin Vatikan için tarihi bir dönüm noktası olduğu ve Katolik Kilisesi'nde emsali olmayan bir yenilik olduğu ifade edildi. Basında çıkan haberlerde, Sinod'a piskopos olmayan 70 üyenin daha atanacağı, bunların yarısının kadın olması şartının getirildiği ve bu kişilerin de oy kullanma hakkının olacağı belirtildi.Buna göre, yaklaşık 370 üyeden oluşacak Sinod'da; 6’sı kilise içinden, 35'i yeni atanacak olmak üzere oy kullanma hakkına sahip toplam 41 kadının olması bekleniyor. Böylece ekim ayında toplanması planlanan bir sonraki Sinod'da oy kullanma hakkına sahip kadınların temsili yüzde 10 civarında olacak. 'Bir devrim değil'Sinod'un organizasyonundan sorumlu isimlerden olan Kardinal Jean Claude Hollerich, basına yaptığı açıklamada, "Bu önemli bir değişiklik ama bir devrim değil" ifadesini kullandı. Papa Franciscus, daha önce de kadınların Vatikan Devlet yönetiminde üst düzeyde roller alması konusunda adımlar atmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230407/papa-francis-genc-mahkumlarin-ayaklarini-yikayip-optu-1069335442.html

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