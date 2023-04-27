https://sputniknews.com.tr/20230427/orc-genel-muduru-posteki-imamoglu-ve-yavasin-sahaya-cikmasiyla-insanlarin-fikirleri-degisti-1070252484.html

ORC Genel Müdürü Pösteki: İmamoğlu ve Yavaş'ın sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişti

ORC Genel Müdürü Pösteki: İmamoğlu ve Yavaş'ın sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişti

ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki, son seçim anket sonuçlarını yorumladı ve "İmamoğlu ve Yavaş gibi diğer isimlerin sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T10:52+0300

2023-04-27T10:52+0300

2023-04-27T10:52+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

orc araştırma şirketi

orc araştırma

mehmet murat pösteki

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 17 gün kala ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki anketlerin son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sözcü TV'de 19-22 Nisan'da yaptığı ve kamuoyuyla paylaşılan anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pösteki, özellikle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bir Memleket Partisi'nin Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili verileri paylaştı.'Seçim yaklaştıkça oy oranı artıyor'"Ben 3-4 ay öncesinden bu yana söylüyorum" diyen Pösteki, Kılıçdaroğlu'nun oylarında seçim yaklaştıkça bir artış olduğunu belirtirken özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'tam destek' vermesiyle, muhalefet seçmeninin tek bir adayda birleştiğini söyledi.İnce'nin yükselişi sürüyor mu?Muharrem İnce içinse dikkat çeken ifadeler kullanan Pösteki, "Millet İttifakı'nda masa krizi devam ederken Muharrem İnce bu durumu çok iyi kullandı. İyi çalışmalar yaptı, sosyal medyayı iyi kullandı. Özellikle gençlerin beğenisini kazandı." dedi. Seçim yaklaştıkça ise seçmenin güçlü adaylara doğru yöneldiğinin altını çizen Pösteki, "Ama İmamoğlu ve Yavaş gibi diğer isimlerin sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişmeye başladı. İnce ve Memleket Partisi'nin oylarının düşüşe geçtiğini gözlemledik" diye konuştu."Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 3,5-4'lere kadar düşeceğini ve Memleket Partisi'nin oy oranının seçimlerde yüzde 2 bandında olacağını düşünüyorum." diyen Pösteki ilk tur seçim sonuçları içinse bir iddia da bulundu. Pösteki, "Kemal Bey'in ilk turda seçimi kazanacağını şu an elimizdeki verilerle okuyabiliyoruz." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230411/ersan-sen-yavas-ve-imamoglu-nasil-propaganda-yapiyor-bunlar-kamu-gorevlisi-siyasetci-degil--1069498776.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), orc araştırma şirketi, orc araştırma, mehmet murat pösteki, ekrem imamoğlu, mansur yavaş