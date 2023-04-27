ORC Genel Müdürü Pösteki: İmamoğlu ve Yavaş'ın sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisine doğru son gelişmeler
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
99 dk
Z RAPORU
Liderlerin seçim çalışmaları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/orc-genel-muduru-posteki-imamoglu-ve-yavasin-sahaya-cikmasiyla-insanlarin-fikirleri-degisti-1070252484.html
ORC Genel Müdürü Pösteki: İmamoğlu ve Yavaş'ın sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişti
ORC Genel Müdürü Pösteki: İmamoğlu ve Yavaş'ın sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişti
ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki, son seçim anket sonuçlarını yorumladı ve "İmamoğlu ve Yavaş gibi diğer isimlerin sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T10:52+0300
2023-04-27T10:52+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
orc araştırma şirketi
orc araştırma
mehmet murat pösteki
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068365531_0:183:2048:1335_1920x0_80_0_0_446ebfc1b9cce5bc0db58b6395b435d2.jpg
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 17 gün kala ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki anketlerin son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sözcü TV'de 19-22 Nisan'da yaptığı ve kamuoyuyla paylaşılan anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pösteki, özellikle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bir Memleket Partisi'nin Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili verileri paylaştı.'Seçim yaklaştıkça oy oranı artıyor'"Ben 3-4 ay öncesinden bu yana söylüyorum" diyen Pösteki, Kılıçdaroğlu'nun oylarında seçim yaklaştıkça bir artış olduğunu belirtirken özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'tam destek' vermesiyle, muhalefet seçmeninin tek bir adayda birleştiğini söyledi.İnce'nin yükselişi sürüyor mu?Muharrem İnce içinse dikkat çeken ifadeler kullanan Pösteki, "Millet İttifakı'nda masa krizi devam ederken Muharrem İnce bu durumu çok iyi kullandı. İyi çalışmalar yaptı, sosyal medyayı iyi kullandı. Özellikle gençlerin beğenisini kazandı." dedi. Seçim yaklaştıkça ise seçmenin güçlü adaylara doğru yöneldiğinin altını çizen Pösteki, "Ama İmamoğlu ve Yavaş gibi diğer isimlerin sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişmeye başladı. İnce ve Memleket Partisi'nin oylarının düşüşe geçtiğini gözlemledik" diye konuştu."Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 3,5-4'lere kadar düşeceğini ve Memleket Partisi'nin oy oranının seçimlerde yüzde 2 bandında olacağını düşünüyorum." diyen Pösteki ilk tur seçim sonuçları içinse bir iddia da bulundu. Pösteki, "Kemal Bey'in ilk turda seçimi kazanacağını şu an elimizdeki verilerle okuyabiliyoruz." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/ersan-sen-yavas-ve-imamoglu-nasil-propaganda-yapiyor-bunlar-kamu-gorevlisi-siyasetci-degil--1069498776.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/10/1068365531_12:0:2036:1518_1920x0_80_0_0_207650f5352cfdcdc0a7793893d7f649.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), orc araştırma şirketi, orc araştırma, mehmet murat pösteki, ekrem imamoğlu, mansur yavaş
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), orc araştırma şirketi, orc araştırma, mehmet murat pösteki, ekrem imamoğlu, mansur yavaş

ORC Genel Müdürü Pösteki: İmamoğlu ve Yavaş'ın sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişti

10:52 27.04.2023
© Twitter/Mansur Yavaş 2023Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© Twitter/Mansur Yavaş 2023
Abone olTelegram
ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki, son seçim anket sonuçlarını yorumladı ve "İmamoğlu ve Yavaş gibi diğer isimlerin sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişmeye başladı" diye konuştu.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 17 gün kala ORC Araştırma Başkanı Mehmet Pösteki anketlerin son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sözcü TV'de 19-22 Nisan'da yaptığı ve kamuoyuyla paylaşılan anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pösteki, özellikle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bir Memleket Partisi'nin Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili verileri paylaştı.

'Seçim yaklaştıkça oy oranı artıyor'

"Ben 3-4 ay öncesinden bu yana söylüyorum" diyen Pösteki, Kılıçdaroğlu'nun oylarında seçim yaklaştıkça bir artış olduğunu belirtirken özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'tam destek' vermesiyle, muhalefet seçmeninin tek bir adayda birleştiğini söyledi.

İnce'nin yükselişi sürüyor mu?

Muharrem İnce içinse dikkat çeken ifadeler kullanan Pösteki, "Millet İttifakı'nda masa krizi devam ederken Muharrem İnce bu durumu çok iyi kullandı. İyi çalışmalar yaptı, sosyal medyayı iyi kullandı. Özellikle gençlerin beğenisini kazandı." dedi. Seçim yaklaştıkça ise seçmenin güçlü adaylara doğru yöneldiğinin altını çizen Pösteki, "Ama İmamoğlu ve Yavaş gibi diğer isimlerin sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişmeye başladı. İnce ve Memleket Partisi'nin oylarının düşüşe geçtiğini gözlemledik" diye konuştu.
"Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 3,5-4'lere kadar düşeceğini ve Memleket Partisi'nin oy oranının seçimlerde yüzde 2 bandında olacağını düşünüyorum." diyen Pösteki ilk tur seçim sonuçları içinse bir iddia da bulundu. Pösteki, "Kemal Bey'in ilk turda seçimi kazanacağını şu an elimizdeki verilerle okuyabiliyoruz." dedi.
Ersan Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
POLİTİKA
Ersan Şen: Yavaş ve İmamoğlu nasıl propaganda yapıyor? Bunlar kamu görevlisi, siyasetçi değil
11 Nisan, 11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала