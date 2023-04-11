https://sputniknews.com.tr/20230411/ersan-sen-yavas-ve-imamoglu-nasil-propaganda-yapiyor-bunlar-kamu-gorevlisi-siyasetci-degil--1069498776.html

Ersan Şen: Yavaş ve İmamoğlu nasıl propaganda yapıyor? Bunlar kamu görevlisi, siyasetçi değil

Ersan Şen: Yavaş ve İmamoğlu nasıl propaganda yapıyor? Bunlar kamu görevlisi, siyasetçi değil

Ceza Hukukçusu Ersan Şen katıldığı bir televizyon programında, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu nasıl propaganda yapıyor? İzin mi aldılar? Bunlar kamu... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T11:04+0300

2023-04-11T11:04+0300

2023-04-11T11:09+0300

politika

ersan şen

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

propaganda

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TV100 ekranlarında yayınlanan 'Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık' programında açıklamalarda bulunan Ersan Şen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirdi.'Bunlar kamu görevlisi, siyasetçi değil, istifa etmediler'14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun sahada propaganda yapmasıyla ilgili Ersan Şen’in açıklamaları dikkat çekti. Şen, “Cumhurbaşkanı Yardımcılığı diye bir sıfat var, seçimle mi geliyor? Hayır, gelmiyor. Şu anda İmamoğlu ve Yavaş sahada nasıl propaganda yapıyor? İzin mi aldılar? Baktığınız zaman bunlar kamu görevlisi, siyasetçi değil. İstifa etmediler” ifadelerini kullandı.Habertürk yazarı Yılman'dan Şen'e: Almış dersini çünkü artık iktidara açıktan destek veriyorSevilay Yılman, Ersan Şen'in bu sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi:"3 gün önce Haberturk'te Ersan Şen’in aslında gizli bir iktidar destekçisi olduğunu yüzüne haykırmıştım. Almış dersini. Çünkü artık açıktan destek veriyor. Bakanların kampanyaya katılmasına tek kelime etmeyen büyük hukukçu bakın neler söylüyor?"

https://sputniknews.com.tr/20221216/hukukcu-ersan-sen-cezasi-kesinlestiginde-imamoglu-30-gun-kemiksiz-girecek-iceriye-1064655136.html

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ersan şen, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, propaganda