https://sputniknews.com.tr/20230427/nusretin-eski-calisanlari-dava-acti-isteki-ilk-gunumde-dekolte-giyinmemi-istedi-1070250349.html

Nusret’in eski çalışanları dava açtı: 'İşteki ilk günümde dekolte giyinmemi istedi'

Nusret’in eski çalışanları dava açtı: 'İşteki ilk günümde dekolte giyinmemi istedi'

Nusret Gökçe’nin eski çalışanları ABD medyasına konuştu ve 'Nusret'in kendilerine ayrımcılık yaptığını ve cinsiyetçi bir çalışma atmosferinin olduğunu' dile... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T09:56+0300

2023-04-27T09:56+0300

2023-04-27T09:56+0300

yaşam

nusret

nusret gökçe

restoran

ırkçı hareket

dava

çalışan

kadın

dekolte

new york

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Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin eski çalışanları dava açtı.Sözcü gazetesinin ABD medyasından aktardığı habere göre davacılar 'Gökçe’nin restoranlarında cinsiyetçi bir atmosfer olduğunu ve çalışanların milliyetlerine göre ayrımcılık yapıldığını' ve bazı kadınların 'dekolte' giymeye zorlandığı öne sürüldü.Nusret Gökçe iddialara yanıt vermedi.Haberde, “Insider’ın incelemeleri sonrasında Gökçe’nin ve restoranlarının daha karanlık bir yönü ortaya çıktı. İki şehirde açılan 7 davada konuşan 9 eski çalışan Gökçe’nin şöhret ve paraya takıntılı olduğunu söyledi. Eski çalışanlar emek sömürüsünün yanı sıra iş ortamında testosteron ağırlıklı bir çalışma kültürü olduğunu da söyledi” denildi. Insider’dan Sophia Ankel’e konuşan ve geçmişte Nusr-Et Miami’de rezervasyon sorumlusu olarak çalışan bir kadın, “Size uygulanması gerekenden çok daha az saygı duyulduğunu hissediyorsunuz, saygı duyulmuyordu” dedi.Bazı eski çalışanlar da Türk olmayan çalışanlara kötü muamele yapıldığını ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını da öne sürdü. 2021’de dava açan Angelo Maher isimli bir eski çalışan, “Kovid-19 yasakları kalktıktan sonra daha önce çok iyi çalışmama rağmen beni yeniden işe almadılar. Türk çalışanları ise yeniden işe aldılar” dedi.'Dekolte giymem istendi'Nusr-Et New York’ta eskiden barda çalışan Elizabeth Cruz isimli bir kadın ise, “Genel müdür işteki ilk günümde kısa etek, yüksek topuklu ve göğüs dekolteli giyinmemi istedi” yorumunu yaptı. Kendisine cinsiyetçi ve ırkçı söylemlerde bulunulduğuna dikkat çeken Cruz, “O dönemde restoranda çalışan bir Türk kadın çalışan ise normal üniformasıyla geliyordu” yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230331/nusretten-afada-25-milyon-tl-bagis-1069010151.html

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nusret, nusret gökçe, restoran, ırkçı hareket, dava, çalışan, kadın, dekolte, new york