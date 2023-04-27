Nusret’in eski çalışanları dava açtı: 'İşteki ilk günümde dekolte giyinmemi istedi'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisine doğru son gelişmeler
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
99 dk
Z RAPORU
Liderlerin seçim çalışmaları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230427/nusretin-eski-calisanlari-dava-acti-isteki-ilk-gunumde-dekolte-giyinmemi-istedi-1070250349.html
Nusret’in eski çalışanları dava açtı: 'İşteki ilk günümde dekolte giyinmemi istedi'
Nusret’in eski çalışanları dava açtı: 'İşteki ilk günümde dekolte giyinmemi istedi'
Nusret Gökçe’nin eski çalışanları ABD medyasına konuştu ve 'Nusret'in kendilerine ayrımcılık yaptığını ve cinsiyetçi bir çalışma atmosferinin olduğunu' dile... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T09:56+0300
2023-04-27T09:56+0300
yaşam
nusret
nusret gökçe
restoran
ırkçı hareket
dava
çalışan
kadın
dekolte
new york
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/11/1057550368_0:13:1001:576_1920x0_80_0_0_e9aa1a08f3bd2119cb90e93e5b37bd17.jpg
Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin eski çalışanları dava açtı.Sözcü gazetesinin ABD medyasından aktardığı habere göre davacılar 'Gökçe’nin restoranlarında cinsiyetçi bir atmosfer olduğunu ve çalışanların milliyetlerine göre ayrımcılık yapıldığını' ve bazı kadınların 'dekolte' giymeye zorlandığı öne sürüldü.Nusret Gökçe iddialara yanıt vermedi.Haberde, “Insider’ın incelemeleri sonrasında Gökçe’nin ve restoranlarının daha karanlık bir yönü ortaya çıktı. İki şehirde açılan 7 davada konuşan 9 eski çalışan Gökçe’nin şöhret ve paraya takıntılı olduğunu söyledi. Eski çalışanlar emek sömürüsünün yanı sıra iş ortamında testosteron ağırlıklı bir çalışma kültürü olduğunu da söyledi” denildi. Insider’dan Sophia Ankel’e konuşan ve geçmişte Nusr-Et Miami’de rezervasyon sorumlusu olarak çalışan bir kadın, “Size uygulanması gerekenden çok daha az saygı duyulduğunu hissediyorsunuz, saygı duyulmuyordu” dedi.Bazı eski çalışanlar da Türk olmayan çalışanlara kötü muamele yapıldığını ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını da öne sürdü. 2021’de dava açan Angelo Maher isimli bir eski çalışan, “Kovid-19 yasakları kalktıktan sonra daha önce çok iyi çalışmama rağmen beni yeniden işe almadılar. Türk çalışanları ise yeniden işe aldılar” dedi.'Dekolte giymem istendi'Nusr-Et New York’ta eskiden barda çalışan Elizabeth Cruz isimli bir kadın ise, “Genel müdür işteki ilk günümde kısa etek, yüksek topuklu ve göğüs dekolteli giyinmemi istedi” yorumunu yaptı. Kendisine cinsiyetçi ve ırkçı söylemlerde bulunulduğuna dikkat çeken Cruz, “O dönemde restoranda çalışan bir Türk kadın çalışan ise normal üniformasıyla geliyordu” yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230331/nusretten-afada-25-milyon-tl-bagis-1069010151.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/11/1057550368_0:0:1001:751_1920x0_80_0_0_7f066b53221d7d493e1f7b2210e98466.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nusret, nusret gökçe, restoran, ırkçı hareket, dava, çalışan, kadın, dekolte, new york
nusret, nusret gökçe, restoran, ırkçı hareket, dava, çalışan, kadın, dekolte, new york

Nusret’in eski çalışanları dava açtı: 'İşteki ilk günümde dekolte giyinmemi istedi'

09:56 27.04.2023
© Nusret GökçeNusret
Nusret - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© Nusret Gökçe
Abone olTelegram
Nusret Gökçe’nin eski çalışanları ABD medyasına konuştu ve 'Nusret'in kendilerine ayrımcılık yaptığını ve cinsiyetçi bir çalışma atmosferinin olduğunu' dile getirdi.
Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe’nin eski çalışanları dava açtı.
Sözcü gazetesinin ABD medyasından aktardığı habere göre davacılar 'Gökçe’nin restoranlarında cinsiyetçi bir atmosfer olduğunu ve çalışanların milliyetlerine göre ayrımcılık yapıldığını' ve bazı kadınların 'dekolte' giymeye zorlandığı öne sürüldü.
Nusret Gökçe iddialara yanıt vermedi.
Haberde, “Insider’ın incelemeleri sonrasında Gökçe’nin ve restoranlarının daha karanlık bir yönü ortaya çıktı. İki şehirde açılan 7 davada konuşan 9 eski çalışan Gökçe’nin şöhret ve paraya takıntılı olduğunu söyledi. Eski çalışanlar emek sömürüsünün yanı sıra iş ortamında testosteron ağırlıklı bir çalışma kültürü olduğunu da söyledi” denildi. Insider’dan Sophia Ankel’e konuşan ve geçmişte Nusr-Et Miami’de rezervasyon sorumlusu olarak çalışan bir kadın, “Size uygulanması gerekenden çok daha az saygı duyulduğunu hissediyorsunuz, saygı duyulmuyordu” dedi.
Bazı eski çalışanlar da Türk olmayan çalışanlara kötü muamele yapıldığını ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını da öne sürdü. 2021’de dava açan Angelo Maher isimli bir eski çalışan, “Kovid-19 yasakları kalktıktan sonra daha önce çok iyi çalışmama rağmen beni yeniden işe almadılar. Türk çalışanları ise yeniden işe aldılar” dedi.

'Dekolte giymem istendi'

Nusr-Et New York’ta eskiden barda çalışan Elizabeth Cruz isimli bir kadın ise, “Genel müdür işteki ilk günümde kısa etek, yüksek topuklu ve göğüs dekolteli giyinmemi istedi” yorumunu yaptı. Kendisine cinsiyetçi ve ırkçı söylemlerde bulunulduğuna dikkat çeken Cruz, “O dönemde restoranda çalışan bir Türk kadın çalışan ise normal üniformasıyla geliyordu” yorumunu yaptı.
Nusret Gökçe, Salt Bae - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Nusret'ten AFAD'a 25 milyon TL bağış
31 Mart, 17:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала