https://sputniknews.com.tr/20230331/nusretten-afada-25-milyon-tl-bagis-1069010151.html

Nusret'ten AFAD'a 25 milyon TL bağış

Nusret'ten AFAD'a 25 milyon TL bağış

Nusret, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sözünü verdiği gibi tam 25 milyon Türk Lirası yardımı, AFAD aracılıyla deprem bölgesine gönderdi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T17:05+0300

2023-03-31T17:05+0300

2023-03-31T17:09+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

nusret

afad

bağış

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Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, deprem felaketinin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olmuş, afet bölgesine onlarca TIR göndermiş ve her gün mobil aracıyla 5 bin kişiye yemek dağıttı.‘Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele’ diyen Nusret, AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.Öte yandan Nusret, geçen ay bir kafesinin altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon lirayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230308/nusretten-ucagin-arkasina-actirdigi-pankartla-turkiye-icin-yardim-cagrisi-1067989509.html

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