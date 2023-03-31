https://sputniknews.com.tr/20230331/nusretten-afada-25-milyon-tl-bagis-1069010151.html
Nusret'ten AFAD'a 25 milyon TL bağış
Nusret'ten AFAD'a 25 milyon TL bağış
Nusret, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sözünü verdiği gibi tam 25 milyon Türk Lirası yardımı, AFAD aracılıyla deprem bölgesine gönderdi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T17:05+0300
2023-03-31T17:05+0300
2023-03-31T17:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
nusret
afad
bağış
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Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, deprem felaketinin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olmuş, afet bölgesine onlarca TIR göndermiş ve her gün mobil aracıyla 5 bin kişiye yemek dağıttı.‘Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele’ diyen Nusret, AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.Öte yandan Nusret, geçen ay bir kafesinin altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon lirayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/nusretten-ucagin-arkasina-actirdigi-pankartla-turkiye-icin-yardim-cagrisi-1067989509.html
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nusret, afad, bağış
Nusret'ten AFAD'a 25 milyon TL bağış
17:05 31.03.2023 (güncellendi: 17:09 31.03.2023) Abone ol
Nusret, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sözünü verdiği gibi tam 25 milyon Türk Lirası yardımı, AFAD aracılıyla deprem bölgesine gönderdi.
Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, deprem felaketinin ilk gününden itibaren depremzedelerin yanında olmuş, afet bölgesine onlarca TIR göndermiş ve her gün mobil aracıyla 5 bin kişiye yemek dağıttı.
‘Birlik ve beraberlik zamanı. Devlet-millet el ele’ diyen Nusret, AFAD'ın hesabına 25 milyon lira aktardı.
Öte yandan Nusret, geçen ay bir kafesinin altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon lirayı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamıştı.