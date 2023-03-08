https://sputniknews.com.tr/20230308/nusretten-ucagin-arkasina-actirdigi-pankartla-turkiye-icin-yardim-cagrisi-1067989509.html
Nusret'ten uçağın arkasına açtırdığı pankartla 'Türkiye için yardım' çağrısı
Nusret'ten uçağın arkasına açtırdığı pankartla 'Türkiye için yardım' çağrısı
Depremzedeler için AFAD'a 25 milyon TL bağışlayan Nusret Gökçe, bu sefer de yurt dışında bir uçağın arkasına 'Türkiye için yardım' pankartı açtırarak bağış... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T15:48+0300
2023-03-08T15:48+0300
2023-03-08T15:51+0300
nusr-et
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yardım
uçak
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesine mutfak kurduran ve bağış çağrısında bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde AFAD'a 25 milyon TL bağış yaptı. Gökçe, Türkiye için bir kez daha yardım çağrısında bulundu.Gökyüzüne, Türkiye için yardım isteğini yazdıran Gökçe, 51.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından herkese ulaşabilmek için paylaşımları İngilizce olarak yapmaya devam ediyor. Uçakla pankart açarak gökyüzünden 'Türkiye için yardım' çağrısında bulunan şef paylaşımına, Mustafa Yıldızdoğan'ın Bizim Memleket adlı şarkısını ekledi. Nusret Gökçe, uçağın gezdiği videoyu da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/erdal-bakkal-cengiz-bozkurt-20-gundur-afet-bolgesinde-depremzedelerle-birlikte-1067712353.html
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nusr-et, yardım, uçak
Nusret'ten uçağın arkasına açtırdığı pankartla 'Türkiye için yardım' çağrısı
15:48 08.03.2023 (güncellendi: 15:51 08.03.2023) Abone ol
Depremzedeler için AFAD'a 25 milyon TL bağışlayan Nusret Gökçe, bu sefer de yurt dışında bir uçağın arkasına 'Türkiye için yardım' pankartı açtırarak bağış çağrısında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesine mutfak kurduran ve bağış çağrısında bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde AFAD'a 25 milyon TL bağış yaptı. Gökçe, Türkiye için bir kez daha yardım çağrısında bulundu.
Gökyüzüne, Türkiye için yardım isteğini yazdıran Gökçe, 51.2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından herkese ulaşabilmek için paylaşımları İngilizce olarak yapmaya devam ediyor. Uçakla pankart açarak gökyüzünden 'Türkiye için yardım' çağrısında bulunan şef paylaşımına, Mustafa Yıldızdoğan'ın Bizim Memleket adlı şarkısını ekledi. Nusret Gökçe, uçağın gezdiği videoyu da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.