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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230302/erdal-bakkal-cengiz-bozkurt-20-gundur-afet-bolgesinde-depremzedelerle-birlikte-1067712353.html
'Erdal Bakkal' Cengiz Bozkurt 20 gündür afet bölgesinde: 'Hayat normale döndü gibi görünüyor ama...'
'Erdal Bakkal' Cengiz Bozkurt 20 gündür afet bölgesinde: 'Hayat normale döndü gibi görünüyor ama...'
Bir televizyon dizisinde canlandırdığı 'Erdal Bakkal' karakteriyle tanınan oyuncu Cengiz Bozkurt, depremin ardından Kahramanmaraş'ta başladığı gönüllü... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T13:22+0300
2023-03-02T13:36+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
oyuncu
cengiz bozkurt
hatay
yardım
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Ünlü televizyon dizisi 'Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı 'Erdal Bakkal' karakteriyle tanınan oyuncu Cengiz Bozkurt, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerde gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılıyor.Depremlerin ardından Türkiye ve dünyadan gönüllü yardım ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yardım ekipleri içinde kamuoyunun tanıdığı bazı sanatçılar da sahadaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.1999 Gölcük Depremi sonrası oluşturulan Dayanışma Gönüllüleri grubu ile birlikte çalışan Bozkurt, yaklaşık 20 gündür bölgede olduğunu söyledi.'Eşimin köyünün ortasından fay geçmiş'İlk olarak eşinin memleketi olan Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Bozkurt, "Eşimin köyü olan Çiğli köyüne gittik. Köyün ortasından fay geçmiş. Orada da evler yıkıldı. İlk olarak oraya müdahale ettik. Enkaz altından çıkarılanlar vardı. 30'un üzerinde kayıp var. Oraya odun ve erzak ulaştırdık. Kahramanmaraş merkezdeki yıkımı da gördüm. Bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk canlı gözle gördükten sonra. Pazarcık, Adıyaman ve Hatay'a geçtim. Hatay'da Samandağ, Defne ve Antakya merkezde beşer, altışar gün kalarak İskenderun'a geçtim" dedi.İskenderun'da da Dayanışma Gönüllüleri ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:Bozkurt, deprem bölgesinde ihtiyaç olduğu sürece yardım etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/mahsun-kirmizigul-depremzedeleri-kaziklamaktan-utanmiyorlar-1067457127.html
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oyuncu, cengiz bozkurt, hatay, yardım
oyuncu, cengiz bozkurt, hatay, yardım

'Erdal Bakkal' Cengiz Bozkurt 20 gündür afet bölgesinde: 'Hayat normale döndü gibi görünüyor ama...'

13:22 02.03.2023 (güncellendi: 13:36 02.03.2023)
© AA'Erdal Bakkal' Cengiz Bozkurt 20 gündür afet bölgesinde depremzedelerle birlikte
'Erdal Bakkal' Cengiz Bozkurt 20 gündür afet bölgesinde depremzedelerle birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© AA
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Bir televizyon dizisinde canlandırdığı 'Erdal Bakkal' karakteriyle tanınan oyuncu Cengiz Bozkurt, depremin ardından Kahramanmaraş'ta başladığı gönüllü faaliyetlerini, İskenderun'da sürdürüyor.
Ünlü televizyon dizisi 'Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı 'Erdal Bakkal' karakteriyle tanınan oyuncu Cengiz Bozkurt, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerde gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılıyor.
Depremlerin ardından Türkiye ve dünyadan gönüllü yardım ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yardım ekipleri içinde kamuoyunun tanıdığı bazı sanatçılar da sahadaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
© AALeyla ile Mecnun isimli TV dizisinde canlandırdığı 'Erdal Bakkal' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cengiz Bozkurt da eşinin memleketi Kahramanmaraş ile başladığı yardım faaliyetlerini İskenderun'da sürdürüyor.
Leyla ile Mecnun isimli TV dizisinde canlandırdığı 'Erdal Bakkal' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cengiz Bozkurt da eşinin memleketi Kahramanmaraş ile başladığı yardım faaliyetlerini İskenderun'da sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
Leyla ile Mecnun isimli TV dizisinde canlandırdığı 'Erdal Bakkal' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cengiz Bozkurt da eşinin memleketi Kahramanmaraş ile başladığı yardım faaliyetlerini İskenderun'da sürdürüyor.
© AA
1999 Gölcük Depremi sonrası oluşturulan Dayanışma Gönüllüleri grubu ile birlikte çalışan Bozkurt, yaklaşık 20 gündür bölgede olduğunu söyledi.

'Eşimin köyünün ortasından fay geçmiş'

İlk olarak eşinin memleketi olan Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Bozkurt, "Eşimin köyü olan Çiğli köyüne gittik. Köyün ortasından fay geçmiş. Orada da evler yıkıldı. İlk olarak oraya müdahale ettik. Enkaz altından çıkarılanlar vardı. 30'un üzerinde kayıp var. Oraya odun ve erzak ulaştırdık. Kahramanmaraş merkezdeki yıkımı da gördüm. Bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk canlı gözle gördükten sonra. Pazarcık, Adıyaman ve Hatay'a geçtim. Hatay'da Samandağ, Defne ve Antakya merkezde beşer, altışar gün kalarak İskenderun'a geçtim" dedi.
İskenderun'da da Dayanışma Gönüllüleri ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:
"Biz, bağışçıların gönderdiği çadırları, erzakları, suları insanlara ulaştırıyoruz. Buradaki insanlarla istişare ederek onların fikrini alarak, onları bu dayanışma sürecine ortak ederek bu yaraları sarmaya çalışıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar... Vicdanı olan bir sürü genç arkadaş buradayız. Hayat normale döndü gibi görünüyor ama normale dönmüş değil. Ben genelde insanların barınması, yiyecek yardımı, yemek gibi konularda destek sunmaya çalışıyorum."
Bozkurt, deprem bölgesinde ihtiyaç olduğu sürece yardım etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Mahsun Kırmızıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Mahsun Kırmızıgül: Depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar
24 Şubat, 13:19
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