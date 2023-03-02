https://sputniknews.com.tr/20230302/erdal-bakkal-cengiz-bozkurt-20-gundur-afet-bolgesinde-depremzedelerle-birlikte-1067712353.html

'Erdal Bakkal' Cengiz Bozkurt 20 gündür afet bölgesinde: 'Hayat normale döndü gibi görünüyor ama...'

'Erdal Bakkal' Cengiz Bozkurt 20 gündür afet bölgesinde: 'Hayat normale döndü gibi görünüyor ama...'

Bir televizyon dizisinde canlandırdığı 'Erdal Bakkal' karakteriyle tanınan oyuncu Cengiz Bozkurt, depremin ardından Kahramanmaraş'ta başladığı gönüllü... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T13:22+0300

2023-03-02T13:22+0300

2023-03-02T13:36+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

oyuncu

cengiz bozkurt

hatay

yardım

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Ünlü televizyon dizisi 'Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı 'Erdal Bakkal' karakteriyle tanınan oyuncu Cengiz Bozkurt, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerde gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılıyor.Depremlerin ardından Türkiye ve dünyadan gönüllü yardım ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yardım ekipleri içinde kamuoyunun tanıdığı bazı sanatçılar da sahadaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.1999 Gölcük Depremi sonrası oluşturulan Dayanışma Gönüllüleri grubu ile birlikte çalışan Bozkurt, yaklaşık 20 gündür bölgede olduğunu söyledi.'Eşimin köyünün ortasından fay geçmiş'İlk olarak eşinin memleketi olan Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Bozkurt, "Eşimin köyü olan Çiğli köyüne gittik. Köyün ortasından fay geçmiş. Orada da evler yıkıldı. İlk olarak oraya müdahale ettik. Enkaz altından çıkarılanlar vardı. 30'un üzerinde kayıp var. Oraya odun ve erzak ulaştırdık. Kahramanmaraş merkezdeki yıkımı da gördüm. Bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk canlı gözle gördükten sonra. Pazarcık, Adıyaman ve Hatay'a geçtim. Hatay'da Samandağ, Defne ve Antakya merkezde beşer, altışar gün kalarak İskenderun'a geçtim" dedi.İskenderun'da da Dayanışma Gönüllüleri ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:Bozkurt, deprem bölgesinde ihtiyaç olduğu sürece yardım etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230224/mahsun-kirmizigul-depremzedeleri-kaziklamaktan-utanmiyorlar-1067457127.html

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oyuncu, cengiz bozkurt, hatay, yardım