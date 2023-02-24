Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

Mahsun Kırmızıgül: Depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar

© Fotoğraf : Twitter Mahsun Kırmızıgül © Fotoğraf : Twitter

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından bu süreçte fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.