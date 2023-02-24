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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/mahsun-kirmizigul-depremzedeleri-kaziklamaktan-utanmiyorlar-1067457127.html
Mahsun Kırmızıgül: Depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar
Mahsun Kırmızıgül: Depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T13:19+0300
2023-02-24T13:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mahsun kırmızgül
deprem
depremzede
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Mahsun Kırmızıgül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230224/insan-haklari-ve-esitlik-kurumu-konut-fiyatlarinin-fahis-bicimde-artirilmasi-insan-haklarina-aykiri-1067451053.html
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mahsun kırmızgül, deprem, depremzede
mahsun kırmızgül, deprem, depremzede

Mahsun Kırmızıgül: Depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar

13:19 24.02.2023
© Fotoğraf : TwitterMahsun Kırmızıgül
Mahsun Kırmızıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından bu süreçte fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.
Mahsun Kırmızıgül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlarımız tek yürek olup yardımlaşırken, bazı gözü doymaz fırsatçılar depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar. Asansör ve yük taşıyıcıları 5 kat, ev sahipleri kiraları 3 kat arttırmış durumda. Depremzedelerimizin şu an ortak feryadını iletiyorum. Allah belanızı versin."
konut - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu: Konut fiyatlarının fahiş biçimde artırılması insan haklarına aykırı
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