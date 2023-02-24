https://sputniknews.com.tr/20230224/mahsun-kirmizigul-depremzedeleri-kaziklamaktan-utanmiyorlar-1067457127.html
Mahsun Kırmızıgül: Depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar
Mahsun Kırmızıgül: Depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T13:19+0300
2023-02-24T13:19+0300
2023-02-24T13:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
mahsun kırmızgül
deprem
depremzede
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Mahsun Kırmızıgül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230224/insan-haklari-ve-esitlik-kurumu-konut-fiyatlarinin-fahis-bicimde-artirilmasi-insan-haklarina-aykiri-1067451053.html
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mahsun kırmızgül, deprem, depremzede
mahsun kırmızgül, deprem, depremzede
Mahsun Kırmızıgül: Depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine giden ve Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından bu süreçte fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.
Mahsun Kırmızıgül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlarımız tek yürek olup yardımlaşırken, bazı gözü doymaz fırsatçılar depremzedeleri kazıklamaktan utanmıyorlar. Asansör ve yük taşıyıcıları 5 kat, ev sahipleri kiraları 3 kat arttırmış durumda. Depremzedelerimizin şu an ortak feryadını iletiyorum. Allah belanızı versin."