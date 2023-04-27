https://sputniknews.com.tr/20230427/fransada-2024ten-itibaren-tekerlekli-sandalyeler-ucretsiz-olacak-1070242707.html
Fransa'da 2024'ten itibaren tekerlekli sandalyeler ücretsiz olacak
Fransa'da 2024'ten itibaren tekerlekli sandalyeler ücretsiz olacak
Fransa'da 2024'ten itibaren engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerinin ücreti tamamen iade edilecek. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T00:54+0300
2023-04-27T00:54+0300
2023-04-27T00:54+0300
dünya
fransa
tekerlekli sandalye
ücretsiz
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda 6'ncısı düzenlenen Ulusal Engelliler Konferansında yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara yönelik atılacak adımlara değindi.Macron, engelli vatandaşlarının halka açık yerlere kolaylıkla erişebilmesi için 1.5 milyar euro ayrılacağını ifade ederek, 2024'ten itibaren tekerlekli sandalyelerinin ücretinin engelli vatandaşlara tamamen iade edileceğini duyurdu.Engelli öğrenciler için her okulda bir referans öğretmeni olacağını da belirten Macron, ülkede 430 bin engelli öğrencinin bulunduğu ifade etti.Fransız basını 52 dernekten oluşan 'Handicaps' topluluğunun, 'istişare eksikliğini' gerekçe göstererek Elysee Sarayı'nda düzenlenen konferansı boykot ettiğini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/fransada-yeni-marie-antoinette-vakasi-tuttu-feminist-bakani-kapak-kizi-yapan-playboy-yok-satti-1069836305.html
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fransa, tekerlekli sandalye, ücretsiz
fransa, tekerlekli sandalye, ücretsiz
Fransa'da 2024'ten itibaren tekerlekli sandalyeler ücretsiz olacak
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Fransa'da 2024'ten itibaren engelli vatandaşların tekerlekli sandalyelerinin ücreti tamamen iade edilecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda 6'ncısı düzenlenen Ulusal Engelliler Konferansında yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara yönelik atılacak adımlara değindi.
Macron, engelli vatandaşlarının halka açık yerlere kolaylıkla erişebilmesi için 1.5 milyar euro ayrılacağını ifade ederek, 2024'ten itibaren tekerlekli sandalyelerinin ücretinin engelli vatandaşlara tamamen iade edileceğini duyurdu.
Engelli öğrenciler için her okulda bir referans öğretmeni olacağını da belirten Macron, ülkede 430 bin engelli öğrencinin bulunduğu ifade etti.
Fransız basını 52 dernekten oluşan 'Handicaps' topluluğunun, 'istişare eksikliğini' gerekçe göstererek Elysee Sarayı'nda düzenlenen konferansı boykot ettiğini aktardı.