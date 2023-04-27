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https://sputniknews.com.tr/20230427/fox-newsten-ayrilan-tucker-carlson-sessizligini-bozdu-hl-dogrulari-soyleyen-amerikali-var-mi--1070269170.html
Fox News'ten kovulan Carlson sessizliğini bozdu: Hâlâ doğruyu söyleyen Amerikalıları nerede buluruz?
Fox News'ten kovulan Carlson sessizliğini bozdu: Hâlâ doğruyu söyleyen Amerikalıları nerede buluruz?
Yıllardır sunuculuk yaptığı Fox News'ten olaylı bir şekilde kovulan Trump yanlısı ünlü sunucu Tucker Carlson, paylaştığı videoda "Hâlâ doğruları söyleyen... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T15:49+0300
2023-04-27T15:57+0300
dünya
abd
fox news
tucker carlson
kovulma
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Fox News, kablolu televizyon aleminin en çok izlenen haber programı Tucker Carlson Tonight'ın yaratıcısının sözleşmesini 25 Nisan Salı günü aniden feshetmişti. Sözleşmesi feshedilen sunucu Carlson, olaya ilişkin sessizliğini bozdu. Carlson, kovulma olayına doğrudan değinmediği bir video paylaştı.Ünlü sunucu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Hâlâ doğruları söyleyen Amerikalıları nerede bulabilirsiniz?" diyen Carlson, “Pek fazla yer kalmadı ama birkaç tane var ve bu da yeterli. Sözleri duyabildiğiniz sürece umut vardır. Yakında görüşürüz" diye ekledi. Fox News, Carlson'ın kovulma nedenine ilişkin bir açıklama yapmasa da sunucunun işten çıkışının, kurumda 'cinsiyetçilik ve düşmanca bir çalışma ortamıyla' karşılaştığını iddia eden eski kıdemli çalışan Abby Grossberg'in açtığı davayla bağlantılı olduğu bildiriliyor.Kovulması 962 milyon dolar kayba mal olmuştuABD'de 2024 başkanlık seçimi kampanyası kızışmaya başlarken, Rupert Murdoch'un medya imparatorluğuna bağlı Fox News'in Trump yanlısı yıldızı Tucker Carlson ile yollarını ayırması, medya ve siyaset dünyasını karıştırmıştı.1990'lardan bu yana Amerikan medya dünyasında yer alan, 2016'dan beri Fox News'da Tucker Carlson Tonight'ı yapan muhafazakar siyasi yorumcunun ayrılık haberi, Fox şirketi hisselerinin yüzde 5 düşmesiyle piyasa değerinden 962 milyon dolar kaybetmesine neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230425/abd-baskanlik-secimine-dogru-medyada-yollar-catallaniyor-fox-news-tucker-carlsonin-ipini-cekti--1070172881.html
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abd, fox news, tucker carlson, kovulma
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Fox News'ten kovulan Carlson sessizliğini bozdu: Hâlâ doğruyu söyleyen Amerikalıları nerede buluruz?

15:49 27.04.2023 (güncellendi: 15:57 27.04.2023)
© AP Photo / Richard Drew / Tucker Carlson
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Richard Drew /
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Yıllardır sunuculuk yaptığı Fox News'ten olaylı bir şekilde kovulan Trump yanlısı ünlü sunucu Tucker Carlson, paylaştığı videoda "Hâlâ doğruları söyleyen Amerikalıları nerede bulabilirsiniz?" eleştirisi yöneltti.
Fox News, kablolu televizyon aleminin en çok izlenen haber programı Tucker Carlson Tonight'ın yaratıcısının sözleşmesini 25 Nisan Salı günü aniden feshetmişti.
Sözleşmesi feshedilen sunucu Carlson, olaya ilişkin sessizliğini bozdu. Carlson, kovulma olayına doğrudan değinmediği bir video paylaştı.
Ünlü sunucu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:
“Gürültüden birkaç gün uzaklaştığımda fark ettiğim şey, bazı insanların ne kadar iyi olduğu oldu. Farkına vardığım diğer şey de televizyonda gördüğünüz tartışmaların çoğunun ne kadar aptalca olduğu. Tamamen ilgisizler. Hiçbir şey ifade etmiyorlar. 5 yıl sonra onları dinlediğimizi bile hatırlamayacağız."
"Hâlâ doğruları söyleyen Amerikalıları nerede bulabilirsiniz?" diyen Carlson, “Pek fazla yer kalmadı ama birkaç tane var ve bu da yeterli. Sözleri duyabildiğiniz sürece umut vardır. Yakında görüşürüz" diye ekledi.
Fox News, Carlson'ın kovulma nedenine ilişkin bir açıklama yapmasa da sunucunun işten çıkışının, kurumda 'cinsiyetçilik ve düşmanca bir çalışma ortamıyla' karşılaştığını iddia eden eski kıdemli çalışan Abby Grossberg'in açtığı davayla bağlantılı olduğu bildiriliyor.

Kovulması 962 milyon dolar kayba mal olmuştu

ABD'de 2024 başkanlık seçimi kampanyası kızışmaya başlarken, Rupert Murdoch'un medya imparatorluğuna bağlı Fox News'in Trump yanlısı yıldızı Tucker Carlson ile yollarını ayırması, medya ve siyaset dünyasını karıştırmıştı.
1990'lardan bu yana Amerikan medya dünyasında yer alan, 2016'dan beri Fox News'da Tucker Carlson Tonight'ı yapan muhafazakar siyasi yorumcunun ayrılık haberi, Fox şirketi hisselerinin yüzde 5 düşmesiyle piyasa değerinden 962 milyon dolar kaybetmesine neden olmuştu.
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
DÜNYA
ABD başkanlık seçimine doğru medyada yollar çatallanıyor: Fox News, Tucker Carlson'ın ipini çekti
25 Nisan, 18:42
Türkiye
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