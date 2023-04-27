https://sputniknews.com.tr/20230427/eski-arkansas-valisi-hutchinson-abd-2024-baskanlik-secimine-adayligini-resmen-duyurdu-1070246254.html

Eski Arkansas Valisi Hutchinson, ABD 2024 başkanlık seçimine adaylığını resmen duyurdu

Eski Arkansas Valisi Hutchinson, ABD 2024 başkanlık seçimine adaylığını resmen duyurdu

ABD’de 72 yaşındaki eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti için başkan adayı olacağını resmen açıkladı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T04:09+0300

2023-04-27T04:09+0300

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Bentonville şehrinde halka açık bir konuşma yapan Hutchinson, "Bugün ABD başkanı adayı olduğumu açıklıyorum. Bu başkanlık kampanyasında, deneyimim, sicilim ve liderliğim açısından tek başıma duruyorum" dedi.Eski Vali, ekonomi, suç ve sınır güvenliği gibi konularda Biden yönetimini eleştirirken, ABD'nin eski Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump'la ilgili herhangi bir atıfta bulunmadı.Hutchinson'ın adaylık konuşması, ABD Temsilciler Meclisi üyesi olarak temsil ettiği bölge sınırlarında yer alan Bentonville şehri sakinleri tarafından alkışlarla desteklendi.Asa Hutchinson, kariyerinin çoğunu kamu hizmetinde geçirdi, Bush yönetimi sırasında Temsilciler Meclisi'nde federal savcı ve Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi'nin yöneticisi olarak görev yaptı.Hutchinson daha önce, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan eski Başkan Donald Trump’a, hakkındaki suçlamalar nedeniyle adaylıktan çekilme çağrısı yaparak, "New York'tan yöneltilen suçlamalardan hoşlanmıyorum. Ancak süreç işlemeli ve hem ceza adalet sistemimize hem de Başkanlık makamına saygı duymalıyız" ifadelerini kullanmıştı.ABD 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den resmen adaylığını açıklayan isimler arasında Trump, eski Güney Karolina Valisi Nikki Haley, Ohio'dan iş insanı Vivek Ramaswamy ve Michiganlı iş insanı Perry Johnson yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230426/trump-bidenin-2024-secimlerine-aday-olmasini-akil-almaz-seklinde-niteledi-1070194617.html

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