https://sputniknews.com.tr/20230427/ekonomik-guven-endeksi-verileri-aciklandi-bir-bucuk-yilin-zirvesinde-1070251028.html
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı: Bir buçuk yılın zirvesinde
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı: Bir buçuk yılın zirvesinde
Ekonomik güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 3,5 artışla 102,2 değerini aldı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T10:18+0300
2023-04-27T10:18+0300
2023-04-27T10:18+0300
ekonomi
tüketici güven endeksi
ekonomik güven endeksi
türkiye
ekonomi
inşaat
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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks martta 98,8 iken nisanda yüzde 3,5 yükselerek 102,2 oldu.Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 9,2 yükselişle 87,5'e çıktı.Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1 artarak 105,1'e ulaştı.İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,1 gerileyerek 88,4 değerini aldı.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 118,1 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,3 gerilemeyle 116,2'ye düştü.
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tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi, türkiye, ekonomi, inşaat
tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi, türkiye, ekonomi, inşaat
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı: Bir buçuk yılın zirvesinde
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Ekonomik güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 3,5 artışla 102,2 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks martta 98,8 iken nisanda yüzde 3,5 yükselerek 102,2 oldu.
Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 9,2 yükselişle 87,5'e çıktı.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1 artarak 105,1'e ulaştı.
İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,1 gerileyerek 88,4 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 118,1 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,3 gerilemeyle 116,2'ye düştü.