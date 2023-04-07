https://sputniknews.com.tr/20230407/faiz-sinirlamasi-yukselisi-durduramadi-ihtiyac-kredisi-kullanimi-martta-15-milyar-lira-artti-1069313260.html
Faiz sınırlaması yükselişi durduramadı: İhtiyaç kredisi kullanımı martta 15 milyar lira arttı
Faiz sınırlaması yükselişi durduramadı: İhtiyaç kredisi kullanımı martta 15 milyar lira arttı
İhtiyaç kredileri yüksek faiz dinlemedi. Merkez Bankası’nın 10 Mart’ta faiz sınırı getirmesine rağmen artan faiz oranları ihtiyaç kredilerini frenlemişti. Mart... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T06:52+0300
2023-04-07T06:52+0300
2023-04-07T06:52+0300
ekonomi
kredi
kredi borcu
ihtiyaç
borç
borç limiti
borç krizi
faiz
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İhtiyaç kredi hacmi ivmeyi yeniden yukarı çevirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre ihtiyaç kredileri mart ayının son haftasında 15 milyar liralık artışla 815 milyar 797 milyon lira oldu. Merkez Bankası’nın ihtiyaç kredisinde yüzde 18.56 olarak belirlediği faiz sınırından sonra faizlerde sert bir yükseliş görülmüştü.Dünya gazetesinden Birol Bozkurt'un haberine göre faizlerin 24 Mart haftasında yüzde 31,49’a kadar çıkmasına rağmen ihtiyaç kredilerinde artış trendi devam etti. Merkez Bankası’nın 10 Mart’ta aldığı ihtiyaç kredilerinde faiz üst sınırı kararından sonra geçen 2 haftada sadece 8 milyar lira artan kredi hacmi mart ayının son haftasında 15 milyar liralık bir artış gerçekleştirdi.'Artışın sebebi, borcu borçla kapatmak isteyen tüketicinin ekstra kredi talebi'Bankacılara göre, 24-31 Mart haftasında yaşanan ihtiyaç kredilerindeki bu artışın esas sebebi, limit sınırı nedeniyle borcu borçla kapatmak isteyen tüketicinin ‘ekstra’ kredi talebi.Ayrıca emeklilikte yaşa takılanların prim borcu ödemeleri ve kredi notu yüksek bireylerin ucuz kredi peşinde koşması diğer etkenler arasında yer aldı. Bu arada 31 Mart bankalar içinde ilk 3 aylık bilanço kapama dönemiydiTüketici kredileri 1.3 trilyon liraya yükseldiVerilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Mart itibarıyla 18 milyar 297 milyon lira artışla 1 trilyon 272 milyar 213 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 391 milyar 878 milyon lirası konut, 64 milyar 538 milyon lirası taşıt ve 815 milyar 797 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 133 milyon lira artarak 1 trilyon 45 milyar 216 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,6 artışla 577 milyar 35 milyon lira oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230310/dunya-yazari-bakir-kredi-kartlariyla-yapilan-taksitli-alisveris-borclarinda-patlama-yasaniyor-1068068445.html
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kredi, kredi borcu, ihtiyaç, borç, borç limiti, borç krizi, faiz
kredi, kredi borcu, ihtiyaç, borç, borç limiti, borç krizi, faiz
Faiz sınırlaması yükselişi durduramadı: İhtiyaç kredisi kullanımı martta 15 milyar lira arttı
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İhtiyaç kredileri yüksek faiz dinlemedi. Merkez Bankası’nın 10 Mart’ta faiz sınırı getirmesine rağmen artan faiz oranları ihtiyaç kredilerini frenlemişti. Mart ayının son haftasında yeniden yükselişe geçen ihtiyaç kredileri 15 milyar TL arttı.
İhtiyaç kredi hacmi ivmeyi yeniden yukarı çevirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre ihtiyaç kredileri mart ayının son haftasında 15 milyar liralık artışla 815 milyar 797 milyon lira oldu. Merkez Bankası’nın ihtiyaç kredisinde yüzde 18.56 olarak belirlediği faiz sınırından sonra faizlerde sert bir yükseliş görülmüştü.
Dünya gazetesinden Birol Bozkurt'un haberine
göre faizlerin 24 Mart haftasında yüzde 31,49’a kadar çıkmasına rağmen ihtiyaç kredilerinde artış trendi devam etti. Merkez Bankası’nın 10 Mart’ta aldığı ihtiyaç kredilerinde faiz üst sınırı kararından sonra geçen 2 haftada sadece 8 milyar lira artan kredi hacmi mart ayının son haftasında 15 milyar liralık bir artış gerçekleştirdi.
'Artışın sebebi, borcu borçla kapatmak isteyen tüketicinin ekstra kredi talebi'
Bankacılara göre, 24-31 Mart haftasında yaşanan ihtiyaç kredilerindeki bu artışın esas sebebi, limit sınırı nedeniyle borcu borçla kapatmak isteyen tüketicinin ‘ekstra’ kredi talebi.
Ayrıca emeklilikte yaşa takılanların prim borcu ödemeleri ve kredi notu yüksek bireylerin ucuz kredi peşinde koşması diğer etkenler arasında yer aldı. Bu arada 31 Mart bankalar içinde ilk 3 aylık bilanço kapama dönemiydi
Tüketici kredileri 1.3 trilyon liraya yükseldi
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Mart itibarıyla 18 milyar 297 milyon lira artışla 1 trilyon 272 milyar 213 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 391 milyar 878 milyon lirası konut, 64 milyar 538 milyon lirası taşıt ve 815 milyar 797 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 133 milyon lira artarak 1 trilyon 45 milyar 216 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,6 artışla 577 milyar 35 milyon lira oldu.