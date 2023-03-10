Dünya yazarı Bakır: Kredi kartlarıyla yapılan 'taksitli alışveriş' borçlarında patlama yaşanıyor

Vatandaşların kredi kartları ile yaptıkları borçlanmanın toplam hacmi ise son bir yılda cari olarak yüzde 134,2, reel bazda yüzde 50,9 artışla 514 milyar liraya ulaştı. Bu artışın da büyük bölümü kredi kartları ile yapılan “taksitli” alışverişlerden kaynaklandı. Taksitli kart borçları bir yılda cari olarak yüzde 196,9 artışla 260,1 milyara yükselerek neredeyse üçe katlandı. Bu borçlarda yıllık reel artış da yüzde 91,3’e geldi.

Taksitsiz (peşin) kredi kartı borçları da cari olarak yüzde 92,5, reel olarak yüzde 24 artışla 253,9 milyar lira oldu. Taksitli kredi kartı borçlarındaki hızlı büyümede, tüketici kredisindeki formalitelerin olmayışı, vatandaşların peşin alacak gücünün olmadığı dayanıklı ya da yarı dayanıklı eşya yanında bazı rutin alışverişlerini de gerçekleştirmesine imkân vermesi ve bazı bankaların “kredi kartına taksit” ve “sonradan taksitlendirme” gibi uygulamalarının etkili olduğu belirtiliyor.