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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/dhc-lideri-pusilin-rus-gucleri-artyomovskta-ukrayna-ordusunun-son-ikmal-yolunu-kontrole-aldi-1070263455.html
DHC: Rus güçleri, Artyomovsk'ta Ukrayna ordusunun son ikmal yolunu kontrol altına aldı
DHC: Rus güçleri, Artyomovsk'ta Ukrayna ordusunun son ikmal yolunu kontrol altına aldı
Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus güçlerin kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde Ukrayna ordusunun... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T13:31+0300
2023-04-27T13:32+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna
artyomovsk
ikmal
operasyon
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Rossiya 24 televizyonuna demeç veren DHC lideri Denis Puşilin, Rus güçlerin Hromovo istikametine giden ve Artyomovsk'taki Ukrayna birliklerine ikmal imkanı sağlayan karayolu bölümünü ateş kontrolünde tuttuğunu kaydetti.Puşilin, "Hromovo istikametindeki yolda durum, tamamen ateş kontrolüne alındı. Bu son yoldu. Ancak düşman, her şeye rağmen hala daha tarlalardan ve hatta ateş altında intikal etme imkanına sahip" dedi.Rus güçlerin söz konusu yoldaki silahlı faaliyetleri en ağır koşullar altında yürüttüğünü anlatan Puşilin, Ukraynalı birliklerin yedek askerlerin düzenli intikali sayesinde konumlarını korumayı başardıklarını ifade etti.Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230418/dhc-lideri-pusilinle-gorusen-lukasenko-donetskin-yeniden-insasina-yardim-etmeye-haziriz-1069846416.html
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vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, artyomovsk, ikmal, operasyon
vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, artyomovsk, ikmal, operasyon

DHC: Rus güçleri, Artyomovsk'ta Ukrayna ordusunun son ikmal yolunu kontrol altına aldı

13:31 27.04.2023 (güncellendi: 13:32 27.04.2023)
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy / Multimedya arşivine gidinUkrayna’da özel askeri operasyon
Ukrayna’da özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Konstantin Mihalçevskiy
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Rusya Federasyonu'na bağlanan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus güçlerin kritik öneme sahip Artyomovsk kentinde Ukrayna ordusunun son ikmal yolunu kontrol altına aldığını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna demeç veren DHC lideri Denis Puşilin, Rus güçlerin Hromovo istikametine giden ve Artyomovsk'taki Ukrayna birliklerine ikmal imkanı sağlayan karayolu bölümünü ateş kontrolünde tuttuğunu kaydetti.

Puşilin, "Hromovo istikametindeki yolda durum, tamamen ateş kontrolüne alındı. Bu son yoldu. Ancak düşman, her şeye rağmen hala daha tarlalardan ve hatta ateş altında intikal etme imkanına sahip" dedi.

Rus güçlerin söz konusu yoldaki silahlı faaliyetleri en ağır koşullar altında yürüttüğünü anlatan Puşilin, Ukraynalı birliklerin yedek askerlerin düzenli intikali sayesinde konumlarını korumayı başardıklarını ifade etti.

Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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