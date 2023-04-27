DHC: Rus güçleri, Artyomovsk'ta Ukrayna ordusunun son ikmal yolunu kontrol altına aldı

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren DHC lideri Denis Puşilin, Rus güçlerin Hromovo istikametine giden ve Artyomovsk'taki Ukrayna birliklerine ikmal imkanı sağlayan karayolu bölümünü ateş kontrolünde tuttuğunu kaydetti.



Puşilin, "Hromovo istikametindeki yolda durum, tamamen ateş kontrolüne alındı. Bu son yoldu. Ancak düşman, her şeye rağmen hala daha tarlalardan ve hatta ateş altında intikal etme imkanına sahip" dedi.



Rus güçlerin söz konusu yoldaki silahlı faaliyetleri en ağır koşullar altında yürüttüğünü anlatan Puşilin, Ukraynalı birliklerin yedek askerlerin düzenli intikali sayesinde konumlarını korumayı başardıklarını ifade etti.



Artyomovsk, Donetsk'in 60 km kuzeyinde yer alıyor. Kent, Ukrayna ordusuna ikmal için önemli bir ulaşım merkezi durumunda. Artyomovsk'u ele geçirmeye yönelik çatışmalar, 6 ayı aşkın bir süredir devam ediyor.



Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk’ta yenilmesi durumunda, Kiev’in hızla uluslararası toplumun baskısıyla karşı karşıya kalacağını ve ülke içinde de Rusya ile uzlaşmaya zorlanacağını ifade etmişti.



Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna'nın Artyomovsk'u bir tür sembole dönüştürdüğünü ve bunun trajik bir hata olduğunu belirtmişti.