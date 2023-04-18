https://sputniknews.com.tr/20230418/dhc-lideri-pusilinle-gorusen-lukasenko-donetskin-yeniden-insasina-yardim-etmeye-haziriz-1069846416.html

DHC lideri Puşilin'le görüşen Lukaşenko: Donetsk'in yeniden inşasına yardım etmeye hazırız

DHC lideri Puşilin'le görüşen Lukaşenko: Donetsk'in yeniden inşasına yardım etmeye hazırız

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin'le bir görüşme gerçekleştirdi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-18T14:16+0300

2023-04-18T14:16+0300

2023-04-18T14:18+0300

ukrayna krizi

belarus

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

aleksandr lukaşenko

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/11/1061321916_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_d70140f1392db02fefba526e5ee30f06.jpg

Belarus devlet haber ajansı Belta'nın aktardığına göre Lukaşenko, DHC'deki durumu ve cephede işlerin nasıl gittiğini ilk ağızdan duymak istediğini belirtti.DHC'nin merkezinde, kuzeyinde ve güneyinde, ayrıca Donetsk yönünde yoğun çatışmalar yaşandığını ve insanların zor durumda olduğunu bildiğini anlatan Lukaşenko, Puşilin'e Belarus'un mevcut durumda neler yapabileceğini sordu.DHC'nin yeniden yapılandırılması için yapılması gereken çok iş olduğuna dikkat çeken Lukaşenko, "Sanayi işletmelerini, tarımı yeniden canlandırmak gerekiyor. Sonuçta insanlar orada yaşayacak. İnsanların beslenmesi de gerekiyor. Bu nedenle, bizden olan bu insanların acı çekmesini durdurmak için uygun yardım ve desteği sunmaya hazırız" dedi.DHC lideri Puşilin, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Belarus'tan da olmak üzere Donetsk'e yatırım çekmek üzere çeşitli seçenekler geliştirmeye çalıştıklarını söylemişti.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko