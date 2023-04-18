DHC lideri Puşilin'le görüşen Lukaşenko: Donetsk'in yeniden inşasına yardım etmeye hazırız
14:16 18.04.2023 (güncellendi: 14:18 18.04.2023)
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin'le bir görüşme gerçekleştirdi.
Belarus devlet haber ajansı Belta'nın aktardığına göre Lukaşenko, DHC'deki durumu ve cephede işlerin nasıl gittiğini ilk ağızdan duymak istediğini belirtti.
DHC'nin merkezinde, kuzeyinde ve güneyinde, ayrıca Donetsk yönünde yoğun çatışmalar yaşandığını ve insanların zor durumda olduğunu bildiğini anlatan Lukaşenko, Puşilin'e Belarus'un mevcut durumda neler yapabileceğini sordu.
DHC'nin yeniden yapılandırılması için yapılması gereken çok iş olduğuna dikkat çeken Lukaşenko, "Sanayi işletmelerini, tarımı yeniden canlandırmak gerekiyor. Sonuçta insanlar orada yaşayacak. İnsanların beslenmesi de gerekiyor. Bu nedenle, bizden olan bu insanların acı çekmesini durdurmak için uygun yardım ve desteği sunmaya hazırız" dedi.
DHC lideri Puşilin, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Belarus'tan da olmak üzere Donetsk'e yatırım çekmek üzere çeşitli seçenekler geliştirmeye çalıştıklarını söylemişti.
DHC'nin merkezinde, kuzeyinde ve güneyinde, ayrıca Donetsk yönünde yoğun çatışmalar yaşandığını ve insanların zor durumda olduğunu bildiğini anlatan Lukaşenko, Puşilin'e Belarus'un mevcut durumda neler yapabileceğini sordu.
DHC'nin yeniden yapılandırılması için yapılması gereken çok iş olduğuna dikkat çeken Lukaşenko, "Sanayi işletmelerini, tarımı yeniden canlandırmak gerekiyor. Sonuçta insanlar orada yaşayacak. İnsanların beslenmesi de gerekiyor. Bu nedenle, bizden olan bu insanların acı çekmesini durdurmak için uygun yardım ve desteği sunmaya hazırız" dedi.
DHC lideri Puşilin, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Belarus'tan da olmak üzere Donetsk'e yatırım çekmek üzere çeşitli seçenekler geliştirmeye çalıştıklarını söylemişti.