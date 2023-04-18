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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230418/dhc-lideri-pusilinle-gorusen-lukasenko-donetskin-yeniden-insasina-yardim-etmeye-haziriz-1069846416.html
DHC lideri Puşilin'le görüşen Lukaşenko: Donetsk'in yeniden inşasına yardım etmeye hazırız
DHC lideri Puşilin'le görüşen Lukaşenko: Donetsk'in yeniden inşasına yardım etmeye hazırız
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin'le bir görüşme gerçekleştirdi. 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T14:16+0300
2023-04-18T14:18+0300
ukrayna krizi
belarus
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
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Belarus devlet haber ajansı Belta'nın aktardığına göre Lukaşenko, DHC'deki durumu ve cephede işlerin nasıl gittiğini ilk ağızdan duymak istediğini belirtti.DHC'nin merkezinde, kuzeyinde ve güneyinde, ayrıca Donetsk yönünde yoğun çatışmalar yaşandığını ve insanların zor durumda olduğunu bildiğini anlatan Lukaşenko, Puşilin'e Belarus'un mevcut durumda neler yapabileceğini sordu.DHC'nin yeniden yapılandırılması için yapılması gereken çok iş olduğuna dikkat çeken Lukaşenko, "Sanayi işletmelerini, tarımı yeniden canlandırmak gerekiyor. Sonuçta insanlar orada yaşayacak. İnsanların beslenmesi de gerekiyor. Bu nedenle, bizden olan bu insanların acı çekmesini durdurmak için uygun yardım ve desteği sunmaya hazırız" dedi.DHC lideri Puşilin, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Belarus'tan da olmak üzere Donetsk'e yatırım çekmek üzere çeşitli seçenekler geliştirmeye çalıştıklarını söylemişti.
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belarus, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
belarus, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

DHC lideri Puşilin'le görüşen Lukaşenko: Donetsk'in yeniden inşasına yardım etmeye hazırız

14:16 18.04.2023 (güncellendi: 14:18 18.04.2023)
© POOL / Multimedya arşivine gidinBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko,
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© POOL
/
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Denis Puşilin'le bir görüşme gerçekleştirdi.
Belarus devlet haber ajansı Belta'nın aktardığına göre Lukaşenko, DHC'deki durumu ve cephede işlerin nasıl gittiğini ilk ağızdan duymak istediğini belirtti.

DHC'nin merkezinde, kuzeyinde ve güneyinde, ayrıca Donetsk yönünde yoğun çatışmalar yaşandığını ve insanların zor durumda olduğunu bildiğini anlatan Lukaşenko, Puşilin'e Belarus'un mevcut durumda neler yapabileceğini sordu.

DHC'nin yeniden yapılandırılması için yapılması gereken çok iş olduğuna dikkat çeken Lukaşenko, "Sanayi işletmelerini, tarımı yeniden canlandırmak gerekiyor. Sonuçta insanlar orada yaşayacak. İnsanların beslenmesi de gerekiyor. Bu nedenle, bizden olan bu insanların acı çekmesini durdurmak için uygun yardım ve desteği sunmaya hazırız" dedi.

DHC lideri Puşilin, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, Belarus'tan da olmak üzere Donetsk'e yatırım çekmek üzere çeşitli seçenekler geliştirmeye çalıştıklarını söylemişti.
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