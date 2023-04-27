https://sputniknews.com.tr/20230427/chpli-gurer-turkiye-25-milyon-metrekare-tarim-arazisini-urdun-israil-abd-gibi-ulkelere-satti-1070237509.html

CHP’li Gürer: Türkiye, 25 milyon metrekare tarım arazisini Ürdün, İsrail, ABD gibi ülkelere sattı

CHP’li Gürer: Türkiye, 25 milyon metrekare tarım arazisini Ürdün, İsrail, ABD gibi ülkelere sattı

Radyo Sputnik’te yayımlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programına konuk olan CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin son 10-12... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T09:20+0300

2023-04-27T09:20+0300

2023-04-27T09:28+0300

2023 türkiye seçimleri

tarım

chp

kamulaştırma

elif sudagezer tüzüner ve fethi yılmaz’la seçim özel

seçim özel

iran

abd

gübre

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1b/1070249387_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2396549eea7c97352f7c02b1a1e2e624.jpg

CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te Türkiye’nin halihazırdaki tarım ve hayvancılık hedefleri yeterli mi? Bu hedeflere ulaşmak için neler yapılmalı? Türkiye’nin bu alanda önündeki en önemli sorunlar neler? CHP milletvekili ve CHP Niğde 1. Sıra milletvekili adayı Ömer Fethi Gürer, ülkenin tarım ve hayvancılıkta izlemesi gereken yol haritasını, Radyo Sputnik’te yayımlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programında anlattı.

Tarım ve hayvancılık, seçimlere giden Türkiye’de hak ettiği ölçüde tartışılmayan konuların başında geliyor. AK Parti’nin 2011’de seçim beyannamesinde, 2023 yılında tarımsal milli gelirin 150 milyar dolara, ihracatın 40 milyar dolara çıkarılması ve ülkenin tarımda dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alması hedefleri açıklanmıştı. Ancak bugün gelinen noktada ülke 34 milyar dolarlık gelirle dünya 10’uncusu konumunda. Üstelik bir de 2020’den itibaren tüm dünyayı etkisine alan pandeminin darbe vurduğu gıda tedarik zinciri, tarımsal üretim ve hayvancılığın önemi çok daha kritik bir noktaya taşıdı.Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta temel sorunları neler?Etkileri henüz geride kalmayan bu pandemi de düşünüldüğünde, halihazırdaki tarım ve hayvancılık hedefleri yeterli mi? Bu hedeflere ulaşmak için neler yapılmalı? Türkiye’nin bu alanda önündeki en önemli sorunlar neler? CHP milletvekili ve CHP Niğde 1. Sıra milletvekili adayı Ömer Fethi Gürer, ülkenin tarım ve hayvancılıkta izlemesi gereken yol haritasını, Radyo Sputnik’te yayımlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programında anlattı.Ülkenin tarım ve hayvancılıktaki öncelikli sorunlarına işaret eden Gürer “Tarımda en önemli 5 sorun; planlama, öngörü, girdi maliyetlerinin yüksekliği, küresel iklim değişikliğine uygun ürün detaylarının geliştirilmemesi ve hayvancılıkta mera alanlarına ilişkin çalışmaların artırılmaması. Tabii bunlara yerli ata tohumları dahil olmak üzere Türkiye’de üretim anlamında gübreden yeme kadar yapılması gerekenleri de ekleyebiliriz” dedi.Soğan krizini tetikleyen ne oldu?Son dönemdeki soğan tartışmalarını da değerlendiren CHP’li Gürer, “Türkiye şu anda 15 soğan üreten ülkenin arasında. Türkiye’nin bakanlık verilerine göre soğanda kendi kendine yeterlilik oranı yüzde 114. Geçtiğimiz dönemde 2021 yılı ekiminden sonra ürün tarlada kaldı . 80 kuruşa mal olan ürün 60 kuruşa satılamadı. Ben o dönemde Şereflikoçhisar’da, Haymana’da, Polatlı’da ya da Amasya’da soğan üreticilerini tarlada ziyaret ettim. Şu anda Türkiye'nin aslında soğan açığı da yok ama buna rağmen Türkiye Bulgaristan dan soğan ithal etmek de zorunda kaldı geçtiğimiz dönemde. Hem ihraç hem ithalatı olan bir ülkeyiz. 2022 yılında da geçmiş yıllara oranla üretim artışımız da oldu. Bakanlık verilerine göre 2 milyon 300 bin ton, farklı kaynaklara göre de 2 milyon 800 tona varan üretim söz konusu. Bunca üretime rağmen planlama olmadığı için ve kışlık ürünün yazlık ürüne bağlantısını sağlayan stoklama ve bununla ilgili planlama gerçekleştirilmeyip işlenmiş ve dondurulmuş gıdaya da çevrilmediği için ürün ya çöp oluyor ya da tüketiciye pahalı olarak yansıyor. Bu, tamamen siyasi iktidarın yeterli önlemleri almayıp bu konudaki saldım çayıra mevlam tutumundan ötürü” diye anlattı.Soğanın doğru planlanmadığı takdirde 1 yıl az, 1 yıl çok olduğunu anlatan Gürer, “Dünyada soğan verimi açısından en yüksek ülkelerden biriyiz. Ama aynı zamanda tüketimi de en çok olan ülkelerden biriyiz. Çünkü kişi başı tüketim dünyada 6.5-7 kilo iken ülkemizde 20 kilonun üzerine kadar çıkıyor. Çünkü Türkiye’de soğanın girmediği yemek yok. Siyasi iktidarın planlayıcı bir yaklaşımla bunu çözmesi lazım” diye devam etti.Çiftçiler neden topraklarını terk ediyor?Yabancı ülkelere satılan tarım arazilerinde tarım mı yapılıyor yoksa üzerlerine konut mu inşa ediliyor?‘Et fiyatlarının artması, Türkiye’nin hayvan varlığını dönüştürmesiyle ilgili’Bir diğer fiyat krizi de kırmızı ette yaşanıyor. 1980 yılında Türkiye 45 milyon nüfusu olan ve 2023‘de 85 milyonluk bir nüfusa erişti. Aynı dönemde hayvan sayısında 85 milyondan 55 milyona kadar düşmüş.. Hayvancılık artık kazandırmıyor mu, Avrupa’da Türkiye kadar fiyat artışı yaşanmıyor. Peki Türkiye nerede hata yaptı?Ömer Fethi Gürer, et fiyatlarındaki hızlı artışın Türkiye’nin hayvan varlığını dönüştürmesiyle ilişkisine işaret etti:‘Buzağı ölümleri engellenirse Türkiye’nin et açığı biter’Türkiye’nin hayvan varlığı olarak kritik bir noktaya geldiğine işaret eden Gürer şöyle devam etti:‘Kırsalda mazota ÖTV-KDV kaldıracağız, milli gelirin yüzde 1’ini çiftçiye vereceğiz’“İktidara geldiğiniz takdirde 1-2 yılda öncelikli olarak neler yapardınız” sorusuna Gürer şöyle yanıt verdi:‘Sorunlara kamucu anlayışla bakılmalı’Çiftçinin ucuza sattığı ürünün pazarda pahalı olmasının önüne kooperatifçilikle geçilebilir mi?‘Biz niye İran’dan gübre alalım? Yatırım yapan yoksa devlet olarak biz yatırım yapacağız’Özelleştirilen kurumların hangileri tekrar kamulaştırmak gündemde? Kamu teşebbüsü ile Türkiye'nin herhangi bir bölgesini de kamulaştıracağız dediğiniz bir yer var mı?

https://sputniknews.com.tr/20230425/tugrul-turkes-cumhur-ittifakinin-proje-muellifi-benim-1070142664.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Fethi Yılmaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fethi Yılmaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

tarım, chp, kamulaştırma, elif sudagezer tüzüner ve fethi yılmaz’la seçim özel , seçim özel, iran, abd, gübre, türkiye, hayvancılık, angus, ötv, kdv, fiyat artışı, hayat pahalılığı, seçim, 2023, genel seçim, soğan, soğanda yaşanan fiyat artışı, mazot, yem, buzağı, ithalat, ihracat, çiftçi