CHP’li Gürer: Türkiye, 25 milyon metrekare tarım arazisini Ürdün, İsrail, ABD gibi ülkelere sattı

“Türkiye kendi hayvan varlığını dönüştürdü. Örneğin yerli ırk dediğimiz kırmızı kara, boz inek, sarı kız gibi yetiştirilen hayvanlar yerine tamamen ithale yönelik kültür melezi ırklara yöneldi. Onlar yerine sementa montofon, angus gibi hayvanlar geldi. Bu hayvanların Türkiye’ye getirildikten sonra bunlardan süt ve et alabilmek için onlara uygun yem tüketmesi gerekiyor. Mera hayvancılığı yerine 12 ay kapalı hayvancılık yapılmaya başlanınca yem fiyatları ciddi ölçüde arttı. Yurtdışından her yıl 12 buçuk milyon ton yem ithal ediliyor. Bu ithal edilen yemler mısır soya arpa ve bu ithal yemlerin de dövize bağlı fiyat artışları hayvancılığı önemli ölçüde sekteye uğrattı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda gebe inekler ve süt inekler kesime gitti. Doğal olarak bu hayvanlar en azından bir düve 5 hayvan doğurur bu süreç böyle devam ettiği için, hayvan açığı oluştu. Yine ithalci bir politika geliştirildi şu an Türkiye tekrar ithal etmek noktasına geldi.”