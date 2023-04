Tuğrul Türkeş: Cumhur İttifakı’nın proje müellifi benim

"Hata meselesi değil de şöyle; biraz daha ufki biraz daha yukarıdan, hatta bir uydudan bakmak lazım. Her yüzyılın başında o yüzyılın egemenleri dünyayı yeniden şekillendirir. 18. yüzyıla da baktığımızda 19. yüzyıla da baktığımızda aynı olaylarla karşılaşırsınız. Şimdi de 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitirmek üzereyiz. Onların getirdiği bir takım problemler ve sıkıntılar var. Bölgesel sürtüşmeler, enerji hatları meselesi, büyük ticari güzergahlar ile deniz yolları konusu var, bunların da kimin elinde olacağı konusunda kavgalar var. Bunların bölgesel çatışmaları oluyor ve olur da. Her dönem olmuştur. 21. yüzyılda da aynı şeyleri yaşıyoruz. Türkiye çok stratejik bir bölgede. Türkiye'nin jeopolitiği çok önemli. Asya ve Avrupa arasında; Akdeniz'deki enerji güzergahları açısından önemli bir yerde. Bu kadar fiksiyonun içinde herkesle her gün canım cicim geçinemezsiniz. Burnumuzun dibinde bir gün Ukrayna ve Rusya arasında bir çatışma çıktı. Nerden çıktı kim çıkardı apayrı uzun tartışmalar. Ama neticede her ikisiyle de dost olduğumuz, iyi ilişkilerimizin olduğu, hem ticaretimizin iyi olduğu hem de diplomatik münasebetlerimizin iyi olduğu iki ülke çatıştı. Türkiye'nin burada pozisyonunun ne olması gerektiğine baktığınızda, Türkiye burada en akıllı siyaseti seçti. Akdeniz'de de keza; Mavi Vatan dediğimiz projeyle ilgili işin içine 40 kişinin eli kolu girip çıkıyor. Oralarda bu çatışmalara Türkiye'nin hatası diye bakmak doğru olmaz. Ülkelerin zaten ebedi dostlukları ya da düşmanlıkları olmaz. Ülkelerin çıkarları ve menfaatleri olur, ülkeler de ona göre siyasetlerini oluşturur. Bana göre Türkiye de akıllıca bunu yapıyor."