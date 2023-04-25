https://sputniknews.com.tr/20230425/tugrul-turkes-cumhur-ittifakinin-proje-muellifi-benim-1070142664.html

Tuğrul Türkeş: Cumhur İttifakı’nın proje müellifi benim

Tuğrul Türkeş: Cumhur İttifakı’nın proje müellifi benim

AK Parti milletvekili ve 28. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Radyo Sputnik Seçim Özel yayınına konuk oldu... 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T09:02+0300

2023-04-25T09:02+0300

2023-04-25T09:18+0300

2023 türkiye seçimleri

görüş

seçim

genel seçim

seçim sonuçları

millet ittifakı

cumhur ittifakı

tuğrul türkeş

yıldırım tuğrul türkeş

alparslan türkeş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070144068_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_69f82ac0597da80b2a262fb5c78aaccb.jpg

AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te Türkiye’de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürerken, ülkenin gündemini ekonomiden 6 Şubat depremlerinin sonrası normalleşme çabasına; dış politikadan savunmaya kadar pek çok gündem başlığı meşgul ediyor. AK Parti milletvekili ve 28. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş, bu kritik döneme dair pek çok meseleyi Radyo Sputnik’te yayınlanan Elif Sudagezer ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programında değerlendirdi.

Türkiye’de 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürerken, ülkenin gündeminde ekonomiden 6 Şubat depremlerinin sonrası normalleşme çabasına; dış politikadan savunmaya kadar pek çok gündem başlığı meşgul ediyor. AK Parti milletvekili ve 28. Dönem AK Parti Ankara 1. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı Yıldırım Tuğrul Türkeş, bu kritik döneme dair pek çok meseleyi Radyo Sputnik’te yayınlanan Elif Sudagezer Tüzüner ve Fethi Yılmaz’la Seçim Özel programında değerlendirdi.‘Milliyetçi partilerin farklı ittifaklarda yer alması, yeni modern milliyetçiliğin ilk adımları’2023 seçimlerinin üzerine en çok tartışılan konularından birisi şüphesiz ittifaklar oldu. “MHP Cumhur İttifakı’nda, MHP'den ayrılan İYİ Parti Millet İttifakı’nda yer alırken yine MHP'den ayrılan Sinan Oğan ise ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı oldu. Milliyetçi partilerin farklı ittifaklarda konumlanması ‘ülküdaşlıkta’ bir dağılma olduğunu mu gösteriyor?” sorusunu Türkeş şöyle yanıtladı:Tuğrul Türkeş, kendisinin neden AK Parti’de siyaset yaptığını ise "Ben kendi irademle Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkıp tay tay tay yürüyerek AK Parti'ye gitmiş değilim. 2015 yılında Türkiye'de iktidar oluşamadı. AK Parti iktidardan düşmüştü, yani milletvekili itibariyle ve yeni bir hükümetin oluşturulamaması neticesinde seçim önlemeye gitti Türkiye. Orada bana bir anayasal görev teklif edildi. Yani '2 aylık bir seçim hükümetinde görev yap' dediler; ben de bunu kabul ettim. O dönemin MHP yönetimi bunu kendilerine karşı bir başkaldırı olarak nitelendirdiler ve beni ihraç ettiler. Ama ben ona yasal bir ihraç demem. Hal öyle olunca; ben de siyasette devam etmek istiyordum, AK Parti'den de bir davet var. Ondan sonra da AK Parti'ye geçtim ve 2015'ten beri de kesintisiz 8 yıldır AK parti'de hem milletvekilliği yapıyorum hem de siyaset yapıyorum” diye açıkladı.‘Cumhur İttifakı’nın proje müellifi benim’‘Cumhur İttifakı’nın proje müellifi benim’ diyen Türkeş, 2018’de AK Parti ve MHP arasında seçim ittifakı kurulması sürecini şöyle anlattı:‘Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşme sonrası açıklama yaparken Mithat Sancar konuşuyor sandım’Seçim ittifakları gündemdeyken, tartışılan konuların başında ise AK Parti-MHP ve HÜDA PAR’ın ortaklığı geliyor. Hem Cumhur hem de Millet ittifaklarındaki zıt görüşlerle ilgili soru üzerine Türkeş “HÜDA PAR sütten çıkmış ak kaşıktır demiyorum ama PKK ile arasındaki ilişkiye mesafe koyamayan, PKK ile olan ilişkisini kesemeyen bir HDP, Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yapıyor. Üstelik tek görüşme olduğuna inanmak çok zor. Beni en çok endişeye sevk eden şey ise toplantı sonrası Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP temsilcisi gibi konuşuyor olmasıydı. Yani Sayın Kılıçdaroğlu 2 yıldır Sayın Bahçeli'yle ülkücülüğünü yarıştırıyor, ‘Bahçeli sen mi ülkücüsün ben mi ülkücüyüm’ diyordu. Tam Kılıçdaroğlu için ‘Allah Allah, adam hidayete erdi derken bir gün kafamı kaldırıp televizyona baktım. Mithat Sancar konuşuyor zannettiğim kişi Kılıçdaroğlu’ymuş. Yani bir saatlik toplantıda bu kadar mı değişir” diye tepki gösterdi.‘HÜDA PAR ve genel başkanından rahatsız olma hakkım, demokratik bir hak’HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’nun ‘Türk bayrağının ismi bana problemli geliyor’ sözlerinin hatırlatılması üzerine HÜDA PAR’a da tepki gösteren Tuğrul Türkeş “Onun o bayraktan rahatsız olma hakkı varsa benim de HÜDA PAR’dan ve onun genel başkanından rahatsız olma hakkım demokratik bir hak. Yani yapsın da görelim” dedi.‘294 milletvekili olan bir siyasi partide kafanıza göre kürsüye çıkayım deme şansınız yok’AK Partili Türkeş’e zaman zaman kendisine yöneltilen ‘yeteri kadar önerge vermiyor, meclis kürsüsünde yeterince göremiyoruz’ eleştirilerini de hatırlattık. Türkeş “Bir siyasi partinin mensubu olarak hele ki 294 milletvekili olan bir siyasi partide sizin kafanıza göre 'Kürsüye çıkıyım bugün şöyle bir konuda konuşayım böyle bir dilekçe vereyim' deme hakkınız yok, şansınız da yok. Asıl gruba ‘ahali Tuğrul'a niye söz vermiyorsunuz' diye sormak lazım. Bundan ben de şikayetçiyim ama yapılabilecek bir şey yok” dedi.Yakın çevresinden de benzer çıkışlar olduğunu aktaran Türkeş “Bu konuda eş dost dahil 'Ne oldu bıraktın mı, hiç konuşmuyorsun' diyor. Canım ben deli değilim ki kendi başıma konuşacağım. Ben büyük bir siyasi partinin milletvekiliyim. Konuş derlerse konuşurum vermezlerse de konuşmam yapacak bir şey yok, susup oturuyoruz. Buradan da teşekkür ederim yani inşallah bu yayında çok insan dinler de derdimiz anlaşılır” diye ekledi.‘Cumhurbaşkanı çıkıp 'Bana bir yıl verin ben bir yıl içinde bu şehirleri tekrar ihya ederim’ dediğinde kimse tersini söyleyemez’AK Parti’nin “Yaparsa AK Parti yapar” şeklindeki sloganlarına ise Türkeş "Bir kere AK Parti iktidarı 20 yıllık bir iktidar. Zaman içinde MHP gibi diğer partiler gibi ufak tefek eklemeler olsa dahi 20 yıllık bir AK Parti iktidarı var. Bunun kötü tarafları var; yani yıpranma ister istemez olur ama iyi tarafları da neyi 'Yapacağım' dediğinde yapabildiğini neyi daha az yaptığını, eksik yaptığını da vatandaş biliyor. Yani son depremde Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp 'Bana bir yıl verin ben bir yıl içinde bu şehirleri tekrar ihya ederim, ayağa kaldırırım, canlandırırım, buralarda tekrar hayat rutinine oturur' dediğinde Türkiye'de muhalifi dahil hiç kimse 'Yapamaz bu bunu' demez, diyemez. Çünkü geçmiş performans gösteriyor ki, Tayyip Bey bu tip taahhütleri, kabinesi ile birlikte bu işlere odaklanması halinde bunlardan neticeler çıkıyor” dedi.‘Hükümetimiz enflasyonu aşmak için elinden geleni yapıyor’Türkiye’nin enflasyonla mücadele süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Türkeş “Bir şeye dikkat etmek lazım; Bu olay iki konuyla eş zamanlı olarak gelişti. Birincisi dünyada bir pandemi yaşadı. Yani herkesin evlere kapanıp ekonomilerinin neredeyse durma raddesine geldiği bir dönem ile bunu birbirinden kopuk 2 ayrı mesele gibi değerlendiremeyiz. Bir kere onun şartlarının buraya ne etkisi oldu ona bakacağız. İkincisi dünyada da bir enflasyon var. Evet, bizim kadar yüksek değil ama dünyada da bir enflasyon var. Bu şartların içinde burada uygulanan birtakım siyasetin de buna etkisi olduysa bunların hepsi bir bütün olarak bu enflasyonu getirdi. Ama hükümetimiz gayretle bunu aşmak için de elimden her geleni yapıyor” dedi.‘Kaddafi’nin uçaklarından söküp bize verdiği lastiklerle, 74'teki Kıbrıs Harekatı'nı becerebildik. Savunma sanayi bu yüzden önemli’“AK Parti, milli savunma sanayi alanında yapılanlar anlatılıyor ama geleceğe ve gelecekteki ekonomiye, neler yapılacağına dair net ve somut bilgiler vermiyor” yorumlarının hatırlatılması üzerine Türkeş "Az önce işaret ettiğim gibi pandemiyle birlikte tüm dünyayla bir sıkıntıya girdik bunu inkar etmenin alemi yok. Enflasyon çok yüksek, hayat pahalılığı var. Dün ben markete gittim, televizyonda neyden şikayet ediliyorsa ben de markete gittiğimde aynı şeylerden şikayetçiyim. Kimse bundan münezzeh değil, Tenzih edilmiş değil. Ama bu 'AK Parti ekonomiyi idare edemiyor' demek değil ki. 20 senedir ilk 11-12 yıl gayet iyi gitti daha sonra dünyayla birlikte,mortgage krizi geldi vesaire. Türkiye bunların hepsinin üstünde sörf yapmayı becerdi. Ama savunma sanayi dediğimizde, 74-80'lerdeki savunma sanayi bizim tercihimiz değildi. 1974'te Kıbrıs Harekatı sırasında müttefikimiz, stratejik partnerimiz ve NATO'daki ortağımız ABD; uçaklarımıza iniş kalkış için lastik vermedi. Libya'da rahmetli Kaddafi uçaklarından lastik söktü, bize verdi. Biz de onlarla 74'teki Kıbrıs Harekatı'nı becerebildik. Bu Türkiye'ye bir şey gösterdi, stratejik ortağın da olsa müttefikin de olsa bunlara güvenip savunma sanayini bunların eline bırakmak caiz değildir. Ondan sonra Türkiye kendi savunması ile ilgili çalışmalara başladı. Çok şükür yıllar içinde de savunma sanayimiz çok iyi yerlere geldi. Bu konuda da ekonomik olarak artı değer yaratmak açısından da savunma açısından da bu gelişmenin önemli olduğunu düşünüyorum” yanıtı verdi.‘Kira krizi’ değerlendirmesi: ‘14 Mayıs sonrası yerine oturacaktır’“Ülke genelindeki kira krizi nasıl çözülür” sorusu üzerine ise Türkeş şunları söyledi:‘Türkiye dış politikada akıllıca hareket ediyor’Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yaptığı bir konuşmada 'Biz emperyalist düzene dur dedik' diye bir ifade kullandı. Keza dünyada da artık dünyanın çok kutuplu bir hale evrildiği de konuşuluyor ki son dönemde Ortadoğu'da Çin'in arabuluculuğunda İran ve Suudi Arabistan'ın yan yana gelmesi ile BRICS ülkelerinin doların dünya üzerindeki etkisini kırmak için adımlar atması; Türkiye'nin ise geçmişte bozulan Mısır ve İsrail ile ilişkilerini yeniden düzeltmesi gibi olaylar yaşandı. Sizce Türkiye'deki dış politika rayına oturdu mu? Son 10 yılda geçmişte ne hatalar yapıldı da bunlardan mı dönüldü?Türkiye’nin göç politikaları ne yöne evrilmeli?Olası büyük İstanbul depremi beka meselesi mi?"Bir an önce yapı denetimini artırıp rehabilite edilmesi gereken binalara gitmemiz lazım. Çünkü insanları deprem değil kötü inşaat öldürüyor. Bu laf çok klişe olmakla beraber doğrudur. Dünyanın her yerinde deprem oluyor ama bu kadar zaiyat olmuyor. Antakya'da bir sokağın tamamı yok olmuş vaziyette. Bu deprem mi yoksa hırsızlık mı? Deprem mi yoksa kötü inşaat kalitesi mi? Camı çatlamamış 1400- 1600'lü yıllarda yapılmış tarihi yapılar var. Deprem zamanı hepimiz televizyon karşısındaydık, hatırlarsanız oranın Mimarlar ve Mühendisler Odası bir bina yapmış cıncık gibi, binanın camı bile çatlamamış" diyen Türkeş, şöyle devam etti:‘Kızılay’ı ticarete döndürdüm dersen, git kendine ticarethane kur derler’Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a ilişkin hem AK Parti içinden hem muhalefetten hem de toplumun önemli bir bölümünden eleştiriler yöneltilmişti. Türkeş konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:Hazırlayanlar: Fethi YILMAZ, Elif SUDAGEZER

kızılay

rusya

ukrayna

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

görüş, seçim, genel seçim, seçim sonuçları, millet ittifakı, cumhur ittifakı, tuğrul türkeş, yıldırım tuğrul türkeş, alparslan türkeş, ahmet kutalmış türkeş, iyi parti, chp, ak parti, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, deprem, marmara depremi, istanbul depremi, ekonomi, kerem kınık, kızılay, hüda-par, dış politika, rusya, ukrayna, kıbrıs barış harekatı, kaddafi, mavi vatan, brics, kemal kılıçdaroğlu, hdp, beka, beka meselesi, mülteci, mülteci krizi, suriye, cumhurbaşkanlığı, milletvekili, milletvekili adayı, sinan oğan, ata ittifakı, аудио, radyo sputnik