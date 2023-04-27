https://sputniknews.com.tr/20230427/cem-karacanin-hayati-film-oluyor-yonetmen-koltugunda-yuksel-aksu-oturacak-1070249791.html
Cem Karaca'nın hayatı film oluyor: Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak
Cem Karaca'nın hayatı film oluyor: Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak
Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini ve müzik kariyerini konu alacak filmin hazırlıkları sürüyor. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T09:35+0300
2023-04-27T09:35+0300
2023-04-27T09:40+0300
yaşam
cem karaca
film
sinema
erdal beşikçioğlu
yerli sinema
yüksel aksu
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'Tamirci Çırağı', 'Namus Belası', 'Bu Son Olsun', 'Resimdeki Gözyaşları' gibi birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmde Erdal Beşikçioğlu’nun başrol oynacağı iddia edilmişti.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yiğit Güralp’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.8 Şubat 2004'te, henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Karaca'yı anlatacak olan filmin 27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/cem-karacanin-hayati-film-oluyor-1061765380.html
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cem karaca, film, sinema, erdal beşikçioğlu, yerli sinema, yüksel aksu
cem karaca, film, sinema, erdal beşikçioğlu, yerli sinema, yüksel aksu
Cem Karaca'nın hayatı film oluyor: Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak
09:35 27.04.2023 (güncellendi: 09:40 27.04.2023) Abone ol
Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini ve müzik kariyerini konu alacak filmin hazırlıkları sürüyor. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer alacağı filmin yönetmeni belli oldu.
'Tamirci Çırağı', 'Namus Belası', 'Bu Son Olsun', 'Resimdeki Gözyaşları' gibi birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.
Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmde Erdal Beşikçioğlu’nun başrol oynacağı iddia edilmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yiğit Güralp’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.
8 Şubat 2004'te, henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Karaca'yı anlatacak olan filmin 27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.