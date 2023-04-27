https://sputniknews.com.tr/20230427/cem-karacanin-hayati-film-oluyor-yonetmen-koltugunda-yuksel-aksu-oturacak-1070249791.html

Cem Karaca'nın hayatı film oluyor: Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak

Cem Karaca'nın hayatı film oluyor: Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini ve müzik kariyerini konu alacak filmin hazırlıkları sürüyor. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T09:35+0300

2023-04-27T09:35+0300

2023-04-27T09:40+0300

yaşam

cem karaca

film

sinema

erdal beşikçioğlu

yerli sinema

yüksel aksu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/18/1057888928_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fbbcb602223ab80ad4dade3a48b311ad.jpg

'Tamirci Çırağı', 'Namus Belası', 'Bu Son Olsun', 'Resimdeki Gözyaşları' gibi birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmde Erdal Beşikçioğlu’nun başrol oynacağı iddia edilmişti.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yiğit Güralp’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.8 Şubat 2004'te, henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Karaca'yı anlatacak olan filmin 27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220929/cem-karacanin-hayati-film-oluyor-1061765380.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem karaca, film, sinema, erdal beşikçioğlu, yerli sinema, yüksel aksu