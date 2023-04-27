Cem Karaca'nın hayatı film oluyor: Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisine doğru son gelişmeler
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
99 dk
Z RAPORU
Liderlerin seçim çalışmaları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230427/cem-karacanin-hayati-film-oluyor-yonetmen-koltugunda-yuksel-aksu-oturacak-1070249791.html
Cem Karaca'nın hayatı film oluyor: Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak
Cem Karaca'nın hayatı film oluyor: Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak
Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini ve müzik kariyerini konu alacak filmin hazırlıkları sürüyor. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T09:35+0300
2023-04-27T09:40+0300
yaşam
cem karaca
film
sinema
erdal beşikçioğlu
yerli sinema
yüksel aksu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/18/1057888928_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fbbcb602223ab80ad4dade3a48b311ad.jpg
'Tamirci Çırağı', 'Namus Belası', 'Bu Son Olsun', 'Resimdeki Gözyaşları' gibi birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmde Erdal Beşikçioğlu’nun başrol oynacağı iddia edilmişti.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yiğit Güralp’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.8 Şubat 2004'te, henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Karaca'yı anlatacak olan filmin 27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220929/cem-karacanin-hayati-film-oluyor-1061765380.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/18/1057888928_105:0:753:486_1920x0_80_0_0_a1e2f0c7f83b438950046caffb514438.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cem karaca, film, sinema, erdal beşikçioğlu, yerli sinema, yüksel aksu
cem karaca, film, sinema, erdal beşikçioğlu, yerli sinema, yüksel aksu

Cem Karaca'nın hayatı film oluyor: Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak

09:35 27.04.2023 (güncellendi: 09:40 27.04.2023)
© AACem Karaca
Cem Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini ve müzik kariyerini konu alacak filmin hazırlıkları sürüyor. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer alacağı filmin yönetmeni belli oldu.
'Tamirci Çırağı', 'Namus Belası', 'Bu Son Olsun', 'Resimdeki Gözyaşları' gibi birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.
Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden filmde Erdal Beşikçioğlu’nun başrol oynacağı iddia edilmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yiğit Güralp’ın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.
8 Şubat 2004'te, henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Karaca'yı anlatacak olan filmin 27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanıyor.
Cem Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
YAŞAM
Cem Karaca'nın hayatı film oluyor
29 Eylül 2022, 16:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала