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Cem Karaca'nın hayatı film oluyor
Cem Karaca'nın hayatı film oluyor
Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor. Karaca'nın hayat hikayesini ve müzik kariyerini konu alacak filmin 2023 sonunda vizyona... 29.09.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
cem karaca
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'Tamirci Çırağı'ndan 'Namus Belası'na 'Bu Son Olsun'dan 'Resimdeki Gözyaşları'na birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.Sanatçının hayatını film yapmak isteyen yapımcılar Özgür Tali ve Aytaç Ağdağ, Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile sinema filmi için anlaştı.27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanan filmin senaryosunu 'Barış Akarsu: Merhaba'nın senarist ve yönetmeni Mert Dikmen kaleme alacak.Filmde Cem Karaca'ya kimin hayat vereceği ve yönetmen koltuğuna kimin oturacağı ise henüz netlik kazanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20220624/cem-karacanin-nft-portresine-mahkeme-engeli-1057889517.html
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cem karaca, film
cem karaca, film

Cem Karaca'nın hayatı film oluyor

16:45 29.09.2022 (güncellendi: 16:48 29.09.2022)
© AACem Karaca
Cem Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2022
© AA
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Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor. Karaca'nın hayat hikayesini ve müzik kariyerini konu alacak filmin 2023 sonunda vizyona girmesi planlanıyor.
'Tamirci Çırağı'ndan 'Namus Belası'na 'Bu Son Olsun'dan 'Resimdeki Gözyaşları'na birçok esere imza atan rock müziğini Anadolu ezgileriyle buluşturan Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye taşınıyor.

Sanatçının hayatını film yapmak isteyen yapımcılar Özgür Tali ve Aytaç Ağdağ, Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile sinema filmi için anlaştı.

27 Ekim 2023'te vizyona girmesi planlanan filmin senaryosunu 'Barış Akarsu: Merhaba'nın senarist ve yönetmeni Mert Dikmen kaleme alacak.

Filmde Cem Karaca'ya kimin hayat vereceği ve yönetmen koltuğuna kimin oturacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Cem Karaca - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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