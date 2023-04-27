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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Bakan Yanık'tan seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntülerine ilişkin açıklama: 'Üzüldüm'
Bakan Yanık'tan seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntülerine ilişkin açıklama: 'Üzüldüm'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seçim aracındaki AFAD kolilerine ilişkin "Ben ne gördüm ne de aracı kullandık. Görüntülerden ben de üzüldüm ama... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
derya yanık
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
yardım
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtladı. Bakan Yanık, seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntülerine ilişkin konuştu ve şunları dile getirdi:'Endişe edilecek bir durum yok'Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Midesini üşüttüğünü dile getiren Yanık, "Endişe edilecek bir şey yok" dedi ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-akardan-cozum-sureci-aciklamasi-1070245706.html
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derya yanık, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, yardım
derya yanık, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, yardım

Bakan Yanık'tan seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntülerine ilişkin açıklama: 'Üzüldüm'

11:43 27.04.2023
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seçim aracındaki AFAD kolilerine ilişkin "Ben ne gördüm ne de aracı kullandık. Görüntülerden ben de üzüldüm ama bir art niyet yok." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtladı.
Bakan Yanık, seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntülerine ilişkin konuştu ve şunları dile getirdi:
"Konudan benim hiç haberim bile yok. İl başkanlıkları, seçim koordinasyon merkezleri adaylar adına araçları giydirir, o araçlar sokaklarda kullanılır veya seçim çalışmalarında kullanılır. Dolayısıyla o bahsi geçen araç da bunlardan birisi. Ben ne gördüm ne de daha kullanmadık. Önümüzdeki süreçte tabi kullanacağız. Sanki ben talimatlandırmışım ve böyle bir kampanya yürütüyormuşuz gibi bir algı oluşturuyorlar. Osmaniye’de 1010 can kaybımız var. Dolayısıyla bu kadar ağır bir yıkımın içinde insanların hala depremzede refleksiyle hareket etmesi çok doğal. O gün bir kısım vatandaşımız arkadaşlarımızı arıyor ve ‘gıda kolisine ihtiyacımız var’ diyorlar. Onlar da ‘biz getirelim’ diyor. Ben kendi makam araçlarımız bıraktım seçim bölgemde sivil araçla geziyorum. Tamamen yardım refleksiyle yapılmış. Tamamen düşüncesizlik. Görüntülerden ben de çok rahatsız oldum ama bir art niyet yok. Bunun olmaması gerekirdi. Vatandaşlara ayni yardımları benim bakanlığım yapıyor. Bütün deprem bölgesine ve 85 milyona benim bakanlığım yapıyor, ben yapıyorum. Seçim otobüsüne 5 koli yığmaya hiç ihtiyacım yok. O telefon geldiğinde arayacak arkadaşlarımız AFAD yetkililerini gidip bakar mısınız diyecek. Senin işin değil o"

'Endişe edilecek bir durum yok'

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Midesini üşüttüğünü dile getiren Yanık, "Endişe edilecek bir şey yok" dedi ve şunları ekledi:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyi. Milletin duası arkasında. Temposunun yoğunluğu hepimiz biliyoruz. Midesini üşütmüş, Cumhurbaşkanımız hiç kıramıyor. İkramları kabul ediyor, çeşitli yerlerde mola veriyor. Günlük akışını değiştiriyor. Endişe edilecek bir şey yok. Programlarına da yarın başlayacak yoğun bir biçimde."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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