https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-akardan-cozum-sureci-aciklamasi-1070245706.html

Bakan Akar’dan 'çözüm süreci' açıklaması

Bakan Akar’dan 'çözüm süreci' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “2013-2015’te çözüm süreci oluşturuldu ve bu onları şımarttı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asaleti ve nezaketi, onlara... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T02:45+0300

2023-04-27T02:45+0300

2023-04-27T02:46+0300

2023 türkiye seçimleri

çözüm süreci

hulusi akar

terörist

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odası’nın Nisan ayı meclis toplantısına katılarak iş insanları ile buluştu. Burada bir konuşma yapan Bakan Akar, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından sabahın erken saatlerinde harekete geçtiklerini söyleyerek, “Devlet oraya koştu gitti. TSK gitti, gitmedi diyorlar. Böyle bir şey gerçek değil. İşin içindeyiz. Sabah saat 5’te Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Bizim her gece MSB’de, genelkurmayda, kara, deniz ve hava kuvvetlerinde 500 kişi çalışıyor. Bizim Libya’nın açığında 2 tane gemimiz var. Kamplarımız var. Bunlar çalışıyor. Saat 5’ten itibaren Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakanlar, valiler, kaymakamlar, 2’nci ordu komutanı, tugaylar hepsi ayakta. Herkes orada. 05.45’te Mehmetçik 2. Ordu Karargahından çıkıyor. Orada kameralar gösteriyor. Adam halen 'gitmediniz' diyor. Bu konularda polemik yapmamak lazım. Yanlış bu. Dolayısıyla silahlı kuvvetler ilk andan itibaren vatandaşın yanına koştu. O gün burada da Erkilet’te hava çok kötüydü. 3 defa pist temizlendi. 3 defa temizledikten sonra baktılar ki olmuyor, muhabere şartlarını yani uçak kayma riskini alarak Ankara, İstanbul ve İzmir’den AFAD ekiplerini almak üzere uçağı kaldırdık. Bütün gemilerimizi 7 buçuktan itibaren seferber ettik. Ankara’daki arama kurtarma timimiz 7 buçukta Etimesgut’taydı. Acil işler için olan ambulans uçağımız Eti’de pist başındaydı. Doktorlar bekliyor. Gemiler Antalya’dan, İzmir’den ve Mersin’den ağır iş makinelerini aldılar İskenderun’a getirdiler. Hatay Havalimanı patladı. Malatya yolu kardan ve tipiden dolayı kapalı. Bütün her şeyi İncirliğe yığdık. 70 helikopteri oraya topladık. Uçaklarımız 1 yılda yaptığı uçuşu 1 ayda yaptı. Dolayısıyla TSK vardı, yoktu konuşmaları milletin kafasını karıştırmaktan başka bir şey değil. Orada çok ciddi çalışma yapıldı” ifadelerini kullandı.'2013-2015’te çözüm süreci oluşturuldu ve bu onları şımarttı''Son 1 haftada ölü veya diri ele geçirilen terörist sayısının 23-25 kişi olduğunu' belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:'Teröristlerle pazarlık olmaz, eşkıyaya güven olmaz'14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere değinen Bakan Akar, “Burada önemli olan zihniyet. Şimdi biraz rahatladık. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Kontrol bizde. Alanda İHA’larımız, SİHA’larımız, tankımız, topumuzla hakimiyet bizde. Bu nok taya gelmek kolay olmadı. Çok şehit verdik. Bir şekilde bazılarının çıkıp da Kandil’den talimat vermesi. Bir partinin bu talimatı alması, diğerlerinin buna itibar etmesi ve buna göre söylemler gerçekleştirmesi, bunları tahliye edeceğiz, bunları çıkartacağız, bunları affedeceğiz demesi. Bu kazanımlarımızı kaybetmemiz demek. Bu 10 sene, 20 sene, 30 sene geriye dönmek demek. Teröristlerle pazarlık olmaz. Eşkıyaya güven olmaz. Çünkü bu teröristler ve elebaşları reyinde hür değil. Bunlar gerçekten kullanılıyor. Bunların kendi kendine karar verme imkanı da yok. Bunlara ne derlerse onu yapıyor. Bunları cesaretlendirmek, imkan vermek 85 milyona ihanettir. Oy verenlerin bekamızı düşünmesi lazım. Geleceğimizi düşünmesi lazım. Bu önemli bir şey. Bu kadar şehit verdikten sonra tekrar başa dönmek şehitlere ihanettir. Şehitlerin kanını yok saymak ve onu çiğnemek demektir. Çok ağır bir sorumluluk. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun dışında herkes bildiğini yapacak” dedi.

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çözüm süreci, hulusi akar, terörist