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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-akardan-cozum-sureci-aciklamasi-1070245706.html
Bakan Akar’dan 'çözüm süreci' açıklaması
Bakan Akar’dan 'çözüm süreci' açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “2013-2015’te çözüm süreci oluşturuldu ve bu onları şımarttı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asaleti ve nezaketi, onlara... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
çözüm süreci
hulusi akar
terörist
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odası’nın Nisan ayı meclis toplantısına katılarak iş insanları ile buluştu. Burada bir konuşma yapan Bakan Akar, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından sabahın erken saatlerinde harekete geçtiklerini söyleyerek, “Devlet oraya koştu gitti. TSK gitti, gitmedi diyorlar. Böyle bir şey gerçek değil. İşin içindeyiz. Sabah saat 5’te Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Bizim her gece MSB’de, genelkurmayda, kara, deniz ve hava kuvvetlerinde 500 kişi çalışıyor. Bizim Libya’nın açığında 2 tane gemimiz var. Kamplarımız var. Bunlar çalışıyor. Saat 5’ten itibaren Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakanlar, valiler, kaymakamlar, 2’nci ordu komutanı, tugaylar hepsi ayakta. Herkes orada. 05.45’te Mehmetçik 2. Ordu Karargahından çıkıyor. Orada kameralar gösteriyor. Adam halen 'gitmediniz' diyor. Bu konularda polemik yapmamak lazım. Yanlış bu. Dolayısıyla silahlı kuvvetler ilk andan itibaren vatandaşın yanına koştu. O gün burada da Erkilet’te hava çok kötüydü. 3 defa pist temizlendi. 3 defa temizledikten sonra baktılar ki olmuyor, muhabere şartlarını yani uçak kayma riskini alarak Ankara, İstanbul ve İzmir’den AFAD ekiplerini almak üzere uçağı kaldırdık. Bütün gemilerimizi 7 buçuktan itibaren seferber ettik. Ankara’daki arama kurtarma timimiz 7 buçukta Etimesgut’taydı. Acil işler için olan ambulans uçağımız Eti’de pist başındaydı. Doktorlar bekliyor. Gemiler Antalya’dan, İzmir’den ve Mersin’den ağır iş makinelerini aldılar İskenderun’a getirdiler. Hatay Havalimanı patladı. Malatya yolu kardan ve tipiden dolayı kapalı. Bütün her şeyi İncirliğe yığdık. 70 helikopteri oraya topladık. Uçaklarımız 1 yılda yaptığı uçuşu 1 ayda yaptı. Dolayısıyla TSK vardı, yoktu konuşmaları milletin kafasını karıştırmaktan başka bir şey değil. Orada çok ciddi çalışma yapıldı” ifadelerini kullandı.'2013-2015’te çözüm süreci oluşturuldu ve bu onları şımarttı''Son 1 haftada ölü veya diri ele geçirilen terörist sayısının 23-25 kişi olduğunu' belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:'Teröristlerle pazarlık olmaz, eşkıyaya güven olmaz'14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere değinen Bakan Akar, “Burada önemli olan zihniyet. Şimdi biraz rahatladık. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Kontrol bizde. Alanda İHA’larımız, SİHA’larımız, tankımız, topumuzla hakimiyet bizde. Bu nok taya gelmek kolay olmadı. Çok şehit verdik. Bir şekilde bazılarının çıkıp da Kandil’den talimat vermesi. Bir partinin bu talimatı alması, diğerlerinin buna itibar etmesi ve buna göre söylemler gerçekleştirmesi, bunları tahliye edeceğiz, bunları çıkartacağız, bunları affedeceğiz demesi. Bu kazanımlarımızı kaybetmemiz demek. Bu 10 sene, 20 sene, 30 sene geriye dönmek demek. Teröristlerle pazarlık olmaz. Eşkıyaya güven olmaz. Çünkü bu teröristler ve elebaşları reyinde hür değil. Bunlar gerçekten kullanılıyor. Bunların kendi kendine karar verme imkanı da yok. Bunlara ne derlerse onu yapıyor. Bunları cesaretlendirmek, imkan vermek 85 milyona ihanettir. Oy verenlerin bekamızı düşünmesi lazım. Geleceğimizi düşünmesi lazım. Bu önemli bir şey. Bu kadar şehit verdikten sonra tekrar başa dönmek şehitlere ihanettir. Şehitlerin kanını yok saymak ve onu çiğnemek demektir. Çok ağır bir sorumluluk. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun dışında herkes bildiğini yapacak” dedi.
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çözüm süreci, hulusi akar, terörist
çözüm süreci, hulusi akar, terörist

Bakan Akar’dan 'çözüm süreci' açıklaması

02:45 27.04.2023 (güncellendi: 02:46 27.04.2023)
© İHA / ALİ GÖÇ-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© İHA / ALİ GÖÇ-
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “2013-2015’te çözüm süreci oluşturuldu ve bu onları şımarttı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asaleti ve nezaketi, onlara verdiği imkanlar ve fırsatlar istismar edildi. Bir daha onu yaşamak istemiyoruz. Çünkü o bize çok ciddi zaman kaybettirdi. Teröristlerle pazarlık olmaz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odası’nın Nisan ayı meclis toplantısına katılarak iş insanları ile buluştu.
Burada bir konuşma yapan Bakan Akar, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından sabahın erken saatlerinde harekete geçtiklerini söyleyerek, “Devlet oraya koştu gitti. TSK gitti, gitmedi diyorlar. Böyle bir şey gerçek değil. İşin içindeyiz. Sabah saat 5’te Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Bizim her gece MSB’de, genelkurmayda, kara, deniz ve hava kuvvetlerinde 500 kişi çalışıyor. Bizim Libya’nın açığında 2 tane gemimiz var. Kamplarımız var. Bunlar çalışıyor. Saat 5’ten itibaren Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakanlar, valiler, kaymakamlar, 2’nci ordu komutanı, tugaylar hepsi ayakta. Herkes orada. 05.45’te Mehmetçik 2. Ordu Karargahından çıkıyor. Orada kameralar gösteriyor. Adam halen 'gitmediniz' diyor. Bu konularda polemik yapmamak lazım. Yanlış bu. Dolayısıyla silahlı kuvvetler ilk andan itibaren vatandaşın yanına koştu. O gün burada da Erkilet’te hava çok kötüydü. 3 defa pist temizlendi. 3 defa temizledikten sonra baktılar ki olmuyor, muhabere şartlarını yani uçak kayma riskini alarak Ankara, İstanbul ve İzmir’den AFAD ekiplerini almak üzere uçağı kaldırdık. Bütün gemilerimizi 7 buçuktan itibaren seferber ettik. Ankara’daki arama kurtarma timimiz 7 buçukta Etimesgut’taydı. Acil işler için olan ambulans uçağımız Eti’de pist başındaydı. Doktorlar bekliyor. Gemiler Antalya’dan, İzmir’den ve Mersin’den ağır iş makinelerini aldılar İskenderun’a getirdiler. Hatay Havalimanı patladı. Malatya yolu kardan ve tipiden dolayı kapalı. Bütün her şeyi İncirliğe yığdık. 70 helikopteri oraya topladık. Uçaklarımız 1 yılda yaptığı uçuşu 1 ayda yaptı. Dolayısıyla TSK vardı, yoktu konuşmaları milletin kafasını karıştırmaktan başka bir şey değil. Orada çok ciddi çalışma yapıldı” ifadelerini kullandı.

'2013-2015’te çözüm süreci oluşturuldu ve bu onları şımarttı'

'Son 1 haftada ölü veya diri ele geçirilen terörist sayısının 23-25 kişi olduğunu' belirten Bakan Akar, şöyle konuştu:
"Bunlarda büyük bir kaçış ve çöküş var. Bu zaten bunların elebaşlarının konuşmasından anlaşılıyor. 'Öldük, bittik. Barış yapalım. Anlaşma yapalım. Silah bırakalım' gibi. Hayır, en son terörist etkisiz hale getiriline kadar mücadele devam edecek. 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu beladan kurtulacağız. Bunda azimliyiz ve kararlıyız. Bundan öte tek bir yol var, adalete teslim olmak. Örgüt çok yalan ve alçakça propaganda yapıyor. Bir terörist yakalandığında üstü başı iyice arandıktan sonra sağlık kontrolü yapılıyor.
Teke gibi kokuyorlar. Banyosu yaptırılıyor ve üzerine kıyafet veriliyor. Çayı, kahvesi veriliyor. İfadesi alındıktan sonra savcıya teslim ediliyor. Bunun dışında hiçbir imkanı yok. Çok açık ve net talimatlarımız var. Dolayısıyla biz diyoruz ki, madem sizin ananı, babanız var. Yanlış yola düşmüşsünüz, madem pişman olmuşsunuz. Gelin adalete teslim olun.
Öbür türlü öyle yarım bırak, yok. Çünkü 2013-2015’te çözüm süreci oluşturuldu ve bu onları şımarttı. Sanki bir zafiyetmiş gibi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asaleti ve nezaketi, onlara verdiği imkanlar ve fırsatlar istismar edildi. Bir daha onu yaşamak istemiyoruz. Çünkü o bize çok ciddi zaman kaybettirdi. Birde bunu kaybetmeyeceğiz. Bizim ister Irak’ın kuzeyinde olsun, ister Suriye’nin kuzeyinde olsun Moskova’da Suriye savunma bakanına bunu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk, bizim tek hedefimiz teröristler. Çünkü biz gerçekten millet ve silahlı kuvvetler olarak, insan olarak, inanç olarak bizim hiçbir ayrım yapmamız söz konusu değil. Ötekileştirme yok. Biz kimsenin dinine, diline, inancına, mezhebine, ırkına, etnik köküne, böyle bir şey yok. Bunu bilinçli olarak böyle araya sokuyorlar. İnsanların kafasını karıştırıyorlar. Bizim yaptığımız mücadeleyi çarpıtıyorlar. TSK Suriye’de Kürtlere şunu yaptı. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu konuda son derece hassas davranıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda son derece bilinçli. Bizim tek hedefimiz teröristler."

'Teröristlerle pazarlık olmaz, eşkıyaya güven olmaz'

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere değinen Bakan Akar, “Burada önemli olan zihniyet. Şimdi biraz rahatladık. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Kontrol bizde. Alanda İHA’larımız, SİHA’larımız, tankımız, topumuzla hakimiyet bizde. Bu nok taya gelmek kolay olmadı. Çok şehit verdik. Bir şekilde bazılarının çıkıp da Kandil’den talimat vermesi. Bir partinin bu talimatı alması, diğerlerinin buna itibar etmesi ve buna göre söylemler gerçekleştirmesi, bunları tahliye edeceğiz, bunları çıkartacağız, bunları affedeceğiz demesi. Bu kazanımlarımızı kaybetmemiz demek. Bu 10 sene, 20 sene, 30 sene geriye dönmek demek. Teröristlerle pazarlık olmaz. Eşkıyaya güven olmaz. Çünkü bu teröristler ve elebaşları reyinde hür değil. Bunlar gerçekten kullanılıyor. Bunların kendi kendine karar verme imkanı da yok. Bunlara ne derlerse onu yapıyor. Bunları cesaretlendirmek, imkan vermek 85 milyona ihanettir. Oy verenlerin bekamızı düşünmesi lazım. Geleceğimizi düşünmesi lazım. Bu önemli bir şey. Bu kadar şehit verdikten sonra tekrar başa dönmek şehitlere ihanettir. Şehitlerin kanını yok saymak ve onu çiğnemek demektir. Çok ağır bir sorumluluk. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun dışında herkes bildiğini yapacak” dedi.
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