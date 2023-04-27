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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-bozdag-14-mayis-aksami-ya-sampanya-ile-kutlayanlar-olacak-ya-da-rabbine-hamdedenler--1070260510.html
Bakan Bozdağ: 14 Mayıs akşamı ya şampanya ile kutlayanlar olacak ya da Rabb'ine hamdedenler
Bakan Bozdağ: 14 Mayıs akşamı ya şampanya ile kutlayanlar olacak ya da Rabb'ine hamdedenler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T12:56+0300
2023-04-27T12:56+0300
2023 türkiye seçimleri
adalet bakanlığı
bekir bozdağ
kemal kılıçdaroğlu
şampanya
seçim
recep tayyip erdoğan
namaz
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Şanlıurfa'da konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, seçimlerde ülkenin geleceğine karar verileceği söyledi ve şunları söyledi:'Siz olsanız Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi'"Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim." diyen Bozdağ, Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorunu bulunduğunu söyledi.Adalet Bakanı Bozdağ, "Bir araya gelmişler yedisi, terör örgütleri de destek veriyor. AB'si, ABD'si destek veriyor. Hala iktidara alternatif olma umudunu vermeyi başaramamış başarısız bir kadro orada. Öte yandan da 15 seçimi kazanmış, her daim milletten iktidar yetkisi almış bir kadro var. Kazanan ve kazanmaya devam ettiren bir kadro var. Öbür yanda da kaybeden bir kadro var." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230427/cumhurbaskani-erdogan-25-nisanda-atanamayan-tum-adaylarin-atamasini-bugun-gerceklestirdik-1070255810.html
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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, kemal kılıçdaroğlu, şampanya, seçim, recep tayyip erdoğan, namaz
adalet bakanlığı, bekir bozdağ, kemal kılıçdaroğlu, şampanya, seçim, recep tayyip erdoğan, namaz

Bakan Bozdağ: 14 Mayıs akşamı ya şampanya ile kutlayanlar olacak ya da Rabb'ine hamdedenler

12:56 27.04.2023
© AABakan Bozdağ
Bakan Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" dedi.
Şanlıurfa'da konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, seçimlerde ülkenin geleceğine karar verileceği söyledi ve şunları söyledi:
"14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır."

'Siz olsanız Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi'

"Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim." diyen Bozdağ, Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorunu bulunduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Bozdağ, "Bir araya gelmişler yedisi, terör örgütleri de destek veriyor. AB'si, ABD'si destek veriyor. Hala iktidara alternatif olma umudunu vermeyi başaramamış başarısız bir kadro orada. Öte yandan da 15 seçimi kazanmış, her daim milletten iktidar yetkisi almış bir kadro var. Kazanan ve kazanmaya devam ettiren bir kadro var. Öbür yanda da kaybeden bir kadro var." diye konuştu.
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