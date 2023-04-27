https://sputniknews.com.tr/20230427/bakan-bozdag-14-mayis-aksami-ya-sampanya-ile-kutlayanlar-olacak-ya-da-rabbine-hamdedenler--1070260510.html

Bakan Bozdağ: 14 Mayıs akşamı ya şampanya ile kutlayanlar olacak ya da Rabb'ine hamdedenler

Bakan Bozdağ: 14 Mayıs akşamı ya şampanya ile kutlayanlar olacak ya da Rabb'ine hamdedenler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T12:56+0300

2023-04-27T12:56+0300

2023-04-27T12:56+0300

2023 türkiye seçimleri

adalet bakanlığı

bekir bozdağ

kemal kılıçdaroğlu

şampanya

seçim

recep tayyip erdoğan

namaz

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Şanlıurfa'da konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, seçimlerde ülkenin geleceğine karar verileceği söyledi ve şunları söyledi:'Siz olsanız Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi'"Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim." diyen Bozdağ, Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorunu bulunduğunu söyledi.Adalet Bakanı Bozdağ, "Bir araya gelmişler yedisi, terör örgütleri de destek veriyor. AB'si, ABD'si destek veriyor. Hala iktidara alternatif olma umudunu vermeyi başaramamış başarısız bir kadro orada. Öte yandan da 15 seçimi kazanmış, her daim milletten iktidar yetkisi almış bir kadro var. Kazanan ve kazanmaya devam ettiren bir kadro var. Öbür yanda da kaybeden bir kadro var." diye konuştu.

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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, kemal kılıçdaroğlu, şampanya, seçim, recep tayyip erdoğan, namaz