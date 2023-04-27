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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 Nisan'da atanamayan tüm adayların atamasını bugün gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 Nisan'da atanamayan tüm adayların atamasını bugün gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T11:40+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
öğretmen
atama
öğretmen atamaları
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama, öğretmen atamaları
recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama, öğretmen atamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 Nisan'da atanamayan tüm adayların atamasını bugün gerçekleştirdik

11:40 27.04.2023 (güncellendi: 12:11 27.04.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasını da bugün gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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