https://sputniknews.com.tr/20230427/cumhurbaskani-erdogan-25-nisanda-atanamayan-tum-adaylarin-atamasini-bugun-gerceklestirdik-1070255810.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 Nisan'da atanamayan tüm adayların atamasını bugün gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 Nisan'da atanamayan tüm adayların atamasını bugün gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "25 Nisan'da, 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. O gün 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların... 27.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-27T11:40+0300

2023-04-27T11:40+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

öğretmen

atama

öğretmen atamaları

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama, öğretmen atamaları