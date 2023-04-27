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https://sputniknews.com.tr/20230427/arjantin-cinle-ticaretinde-yuan-ile-odemeye-gecti-1070252341.html
Arjantin, Çin'le ticaretinde yuan ile ödemeye geçti
Arjantin, Çin'le ticaretinde yuan ile ödemeye geçti
Arjantin Ekonomi Bakanı Massa, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Arjantin Merkez Bankası'nın rezervlerini korumayla ilgili sorunlar nedeniyle Çin'den yaptığı... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T11:05+0300
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arjantin
yuan
ödeme
ticaret
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Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Tomas Massa, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Çin ile bu ülkeden yuan cinsinden ithalat yapmamıza izin verecek olan kararı etkinleştirdik. Böylece Nisan'da 1 milyar 40 milyon dolar ve Mayıs'tan itibaren 790 milyon doları yuan cinsinden ödemeye çevirdik" dedi.Kararın, rezervleri korumak için alındığını söyleyen Massa, 'bu tür önlemlerin ülkenin rezervlerine daha fazla güç sağladığını' kaydetti.Arjantin ile Çin arasındaki swap anlaşması yıllardır yürürlükte ve her iki tarafça birkaç kez revize edildi. Kasım 2022'de Arjantin, merkez bankası rezervlerini korumak için swap anlaşmasının genişletilmesini müzakere etti. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez daha sonra ülkeye 35 milyar yuan veya 5 milyar doları 'serbestçe elden çıkarma' hakkının verildiğini söyledi.
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arjantin, yuan, ödeme, ticaret, ithalat
arjantin, yuan, ödeme, ticaret, ithalat

Arjantin, Çin'le ticaretinde yuan ile ödemeye geçti

11:05 27.04.2023
© AAYuan
Yuan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
© AA
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Arjantin Ekonomi Bakanı Massa, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Arjantin Merkez Bankası'nın rezervlerini korumayla ilgili sorunlar nedeniyle Çin'den yaptığı ithalatlarda ödemelerini yuan olarak yapmaya başladığını söyledi.
Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Tomas Massa, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Çin ile bu ülkeden yuan cinsinden ithalat yapmamıza izin verecek olan kararı etkinleştirdik. Böylece Nisan'da 1 milyar 40 milyon dolar ve Mayıs'tan itibaren 790 milyon doları yuan cinsinden ödemeye çevirdik" dedi.
Kararın, rezervleri korumak için alındığını söyleyen Massa, 'bu tür önlemlerin ülkenin rezervlerine daha fazla güç sağladığını' kaydetti.
Arjantin ile Çin arasındaki swap anlaşması yıllardır yürürlükte ve her iki tarafça birkaç kez revize edildi. Kasım 2022'de Arjantin, merkez bankası rezervlerini korumak için swap anlaşmasının genişletilmesini müzakere etti.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez daha sonra ülkeye 35 milyar yuan veya 5 milyar doları 'serbestçe elden çıkarma' hakkının verildiğini söyledi.
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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