https://sputniknews.com.tr/20230427/alman-basini-abd-almanya-savunma-bakanligina-karsi-casusluk-faaliyeti-yurutuyor-1070293092.html
Alman basını: ABD, Almanya Savunma Bakanlığı'na karşı casusluk faaliyeti yürütüyor
Alman basını: ABD, Almanya Savunma Bakanlığı'na karşı casusluk faaliyeti yürütüyor
Alman Die Zeit gazetesi ve kamu yayın kuruluşu ARD, ABD'nin 2013 NSA skandalından sonra bile Almanya Savunma Bakanlığı ve ordusuna karşı casusluk faaliyeti... 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T22:44+0300
2023-04-27T22:44+0300
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Alman Die Zeit gazetesi ve kamu yayın kuruluşu ARD, son haftalarda çıkan 'Pentagon sızıntılarına' dayanarak ABD istihbaratının Alman ve Çin orduları arasındaki görüşmeler hakkında topladığı bilgileri detaylandıran belgelere yer verdi.Söz konusu belgelerde, Alman Savunma Bakanlığı yetkilileri ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu heyeti arasında şubat ayında yapılan bir toplantıya dair bilgiler yer alıyor.Belgeye göre, Almanlar Çinli mevkidaşlarıyla daha derin bir işbirliği yapmaktan kaçınıyor ve Pekin'i daha 'şeffaf' olmaya çağırıyor.Die Zeit ve ARD, Washington resmi olarak doğrulamasa da sızdırılan belgeyi 'gerçek' olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yayın organları ayrıca Alman makamlarının belgede bahsi geçen toplantı hakkında ABD Büyükelçiliği'ni resmi olarak bilgilendirdiğini de söyledi.Öte yandan Almanya Savunma Bakanlığı, ilgili belgelerde Washington'un Berlin'e karşı casusluk faaliyeti yürüttüğüne ilişkin bir delil görmediğini kaydetti.Bakanlıktan DPA ajansına yapılan açıklamada, "Yayınlanan söz konusu belge açıkça ABD'nin Berlin Büyükelçiliği'nde gerçekleşen bir dizi görüşmenin kısmi bir transkripti" denildi.Bununla birlikte açıklamada, ABD'li diplomatların Alman Savunma Bakanlığı yetkililerini Hint-Pasifik bölgesindeki durumla ilgili gizli bir tartışmaya davet ettikleri ifade edildi.Bakanlık, "Bu bilgi tarafımızdan doğrudan ABD ile paylaşıldığı için bu konudaki casusluk şüpheleri asılsızdır" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/hershten-new-york-timesa-elestiri-hukumetin-suclarini-ifsa-edenleri-ele-veren-yandasa-dondu-1070110667.html
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abd, almanya, casusluk
Alman basını: ABD, Almanya Savunma Bakanlığı'na karşı casusluk faaliyeti yürütüyor
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Alman Die Zeit gazetesi ve kamu yayın kuruluşu ARD, ABD'nin 2013 NSA skandalından sonra bile Almanya Savunma Bakanlığı ve ordusuna karşı casusluk faaliyeti yürüttüğünü bildirdi.
Alman Die Zeit gazetesi ve kamu yayın kuruluşu ARD, son haftalarda çıkan 'Pentagon sızıntılarına' dayanarak ABD istihbaratının Alman ve Çin orduları arasındaki görüşmeler hakkında topladığı bilgileri detaylandıran belgelere yer verdi.
Söz konusu belgelerde, Alman Savunma Bakanlığı yetkilileri ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu heyeti arasında şubat ayında yapılan bir toplantıya dair bilgiler yer alıyor.
Belgeye göre, Almanlar Çinli mevkidaşlarıyla daha derin bir işbirliği yapmaktan kaçınıyor ve Pekin'i daha 'şeffaf' olmaya çağırıyor.
Die Zeit ve ARD, Washington resmi olarak doğrulamasa da sızdırılan belgeyi 'gerçek' olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yayın organları ayrıca Alman makamlarının belgede bahsi geçen toplantı hakkında ABD Büyükelçiliği'ni resmi olarak bilgilendirdiğini de söyledi.
Öte yandan Almanya Savunma Bakanlığı, ilgili belgelerde Washington'un Berlin'e karşı casusluk faaliyeti yürüttüğüne ilişkin bir delil görmediğini kaydetti.
Bakanlıktan DPA ajansına yapılan açıklamada, "Yayınlanan söz konusu belge açıkça ABD'nin Berlin Büyükelçiliği'nde gerçekleşen bir dizi görüşmenin kısmi bir transkripti" denildi.
Bununla birlikte açıklamada, ABD'li diplomatların Alman Savunma Bakanlığı yetkililerini Hint-Pasifik bölgesindeki durumla ilgili gizli bir tartışmaya davet ettikleri ifade edildi.
Bakanlık, "Bu bilgi tarafımızdan doğrudan ABD ile paylaşıldığı için bu konudaki casusluk şüpheleri asılsızdır" diye ekledi.