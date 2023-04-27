https://sputniknews.com.tr/20230427/abdde-beyzbol-topu-buyuklugunde-dolu-yagdi-1070303902.html
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı
ABD’nin Florida ve Texas eyaletlerinde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı. 27.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-27T17:06+0300
2023-04-27T17:06+0300
2023-04-28T10:08+0300
dünya
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abd
florida
texas
yağış
dolu yağışı
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ABD’nin güneyinde Florida ve Teksas eyaletlerinde dolu yağışı etkili oldu. Florida’ya bağlı Palm Bay ve Texas’a bağlı Bellmead, Waco, Rusk County, Valley Mills, Eastland County’i vuran beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi.Dün başlayıp sabah saatlerine kadar süren yağışlar nedeniyle 100’den fazla araç ve çok sayıda bina hasar gördü.
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ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı
2023-04-27T17:06+0300
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video, abd, florida, texas, yağış, видео, dolu yağışı
video, abd, florida, texas, yağış, видео, dolu yağışı
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı
17:06 27.04.2023 (güncellendi: 10:08 28.04.2023) Abone ol
ABD’nin Florida ve Texas eyaletlerinde beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı.
ABD’nin güneyinde Florida ve Teksas eyaletlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Florida’ya bağlı Palm Bay ve Texas’a bağlı Bellmead, Waco, Rusk County, Valley Mills, Eastland County’i vuran beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi.
Dün başlayıp sabah saatlerine kadar süren yağışlar nedeniyle 100’den fazla araç ve çok sayıda bina hasar gördü.