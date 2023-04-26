https://sputniknews.com.tr/20230426/sudandan-tahliyeler-icin-ilk-ucus-yapildi-167-kisi-etiyopya-uzerinden-turkiyeye-getirildi-1070195468.html

Sudan’dan tahliyeler için ilk uçuş yapıldı: 167 kişi Etiyopya üzerinden Türkiye'ye getirildi

Sudan’dan tahliyeler için ilk uçuş yapıldı: 167 kişi Etiyopya üzerinden Türkiye'ye getirildi

Sudan'da 15 Nisan'da başlayan ve şiddeti artan iç çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı. 167 kişiden oluşan ilk... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T06:53+0300

2023-04-26T06:53+0300

2023-04-26T07:01+0300

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tahliye operasyonu

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Sudan’da devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi yapılmaya başlandı. Önceki gün sabah saatlerinde otobüslerle Sudan’dan Etiyopya'ya getirilen Türk vatandaşları bu gece saatlerinde Türkiye’ye ulaştı. Dışişleri Bakanlığının kiraladığı özel uçakla 167 Türk vatandaşı saat 01.00’de Etiyopya’dan İstanbul’a geldi. Sudan’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını havalimanı yetkilileri çiçeklerle karşıladı.'Bütün ülkeler aynı anda insanlarını çıkarmak istiyordu'Tahliye edilmeleri için destek veren tüm yetkililere teşekkür eden Akgün, “Allah devletimizden razı olsun. Bizi Sudan’dan kurtardı. Şartlar ağırdı. Bütün ülkeler aynı anda insanlarını çıkarmak istiyordu. Ülkemizden Allah razı olsun. Bize elinden geleni yaptı. Şu anda Türkiye’ye ilk kafile olarak geldik. Çok memnunuz. Türk Büyükelçiliğine çok teşekkür ediyoruz. Bazı sıkıntılar yaşandı ama olabilecek sıkıntılardı. Teşekkür ediyoruz bütün yetkililere. Türkiye'ye dönen ilk kafileyiz. Çok mutluyuz. Türkiye, Sudan, Etiyopya Türk büyükelçiliklerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.Tahliye sürecini anlatan Akgün, "12 saatte Etiyopya sınırına vardık. Oradaki işlemlerle birlikte 4 saat daha kaldık. Kara yolu ile 4 saat daha devam ettik. Askeri bir birlikte konakladık. Akşam 6'yı geçtiği için ileri gitmemize izin vermedi. Sabah 9'a kadar orada tuttular. Çay, kahve, su ve yiyecek ikram ettiler. Oradan en yakın havalimanına naklettiler. Buradan da uçakla Addis Ababa Havalimanı'na geldik. Oradan da uçakla Türkiye'ye geldik." diye konuştu.Sudan'da çatışmaların devam ettiğini belirten Akgün, "Sokak savaşları devam ediyor. Allah Sudanlıların yardımcısı olsun. Sudanlı kardeşlerimiz iyi insanlar. Sudan güzel bir ülke. İnşallah düzelir ve biz de geri döneriz." dedi.Tahliye edilen vatandaşlardan Mehmet Kazan ise şunları söyledi, "Hartum'dan savaştan geliyoruz. Bize yardımcı olan büyükelçilerimize, herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Cumburbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. Sağ salim geldik. Zor günlerdi. Savaşın içinden çıktık. Çok şükür diyoruz. Evlerde kalarak korunduk. Çok zor günlerdi savaşı gerçekten yaşadık. Tahliye sürecimiz biraz zorluydu ama çok şükür iyi geçti. Hartum'da büyükelçimiz gerektiğinden fazla yardımcı oldu. Oradan bizi bir an önce tahliye etti. Etiyopya sınırda da büyükelçimiz bize otobüsler ayarladı. Addis Ababa'dan İstanbul'a geldik." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230426/sudandaki-catismalarda-can-kaybi-460a-yukseldi-1070190998.html

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sudan, türkiye, etiyopya, iç savaş, tahliye, tahliye operasyonu