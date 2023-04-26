https://sputniknews.com.tr/20230426/sudandaki-catismalarda-can-kaybi-460a-yukseldi-1070190998.html
Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 460'a yükseldi
Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 460'a yükseldi
Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda şu ana kadar 460 kişinin yaşamını yitirdiğini... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T00:41+0300
2023-04-26T00:41+0300
2023-04-26T00:41+0300
dünya
sudan
çatışma
can kaybı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 eyaletteki çatışmalarda 4 bin 63 kişinin de yaralandığı belirtildi.Yaralanma, ölüm ve çatışmaların diğer etkilerini takip için tüm eyaletlerde çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, son iki günde yaralanma ve vefat sayılarının azaldığı, hastanelerin acil servislerinin çalışması ile sağlık personelinin görevlerini yapabilmesi açısından iyileşmeler olduğu bildirildi.Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.DSÖ, başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'dan bu yana çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 71 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230425/bm-sudandan-cekilmeyecek-1070139239.html
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sudan, çatışma, can kaybı
sudan, çatışma, can kaybı
Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 460'a yükseldi
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Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda şu ana kadar 460 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 11 eyaletteki çatışmalarda 4 bin 63 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralanma, ölüm ve çatışmaların diğer etkilerini takip için tüm eyaletlerde çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, son iki günde yaralanma ve vefat sayılarının azaldığı, hastanelerin acil servislerinin çalışması ile sağlık personelinin görevlerini yapabilmesi açısından iyileşmeler olduğu bildirildi.
Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında 'HDK'nin tamamen orduya katılmasını' öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
DSÖ, başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'dan bu yana çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 71 kişinin yaralandığını açıklamıştı.