BM, Sudan'dan çekilmeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Türkiye TOGG mu soğan mı tartışmasına yanıt arıyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sessiz evlilikler toplumsal soruna mı evriliyor?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Deprem bölgesinde yaklaşan seçimlere bakış nasıl? Depremzedeler ne bekliyor?
15:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Çin-ABD gerilimi
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İktidarın söylemi ve bir çocuğun yanıtı: Nasıl yani?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Seçime doğru son düzlük
18:34
86 dk
Z RAPORU
14 Mayıs'a 20 gün kala liderlerden son açıklamalar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230425/bm-sudandan-cekilmeyecek-1070139239.html
BM, Sudan'dan çekilmeyecek
BM, Sudan'dan çekilmeyecek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Sudan’da faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T05:13+0300
2023-04-25T05:13+0300
dünya
sudan
antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1a/1055872994_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_0fb33d7ebb49ad85fc077a838f03ddbd.jpg
Çatışmaların bir an önce sona ermesi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Guterres, "Sahadaki insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, Sudan halkına desteğe devam edebilmek için Sudan'daki varlığımızı yeniden yapılandırıyoruz" diye konuştu.Sudan’dan tahliyeler devam ediyorAralarında Suudi Arabistan, Güney Kore, Kuveyt, Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yer aldığı çok sayıda ülke Sudan’daki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlattı.Bugüne kadar ABD, İngiltere vatandaşları ile binden fazla AB vatandaşı Sudan’dan tahliye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230425/sudanda-ordu-ve-hdk-72-saatlik-yeni-ateskesi-kabul-etti-1070138016.html
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1a/1055872994_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_a55651f36bc8b148e612ad424f774382.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sudan, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)
sudan, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)

BM, Sudan'dan çekilmeyecek

05:13 25.04.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinBM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Sudan’da faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.
Çatışmaların bir an önce sona ermesi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Guterres, "Sahadaki insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, Sudan halkına desteğe devam edebilmek için Sudan'daki varlığımızı yeniden yapılandırıyoruz" diye konuştu.

Sudan’dan tahliyeler devam ediyor

Aralarında Suudi Arabistan, Güney Kore, Kuveyt, Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yer aldığı çok sayıda ülke Sudan’daki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlattı.
Bugüne kadar ABD, İngiltere vatandaşları ile binden fazla AB vatandaşı Sudan’dan tahliye edildi.
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
DÜNYA
Sudan'da ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkesi kabul etti
01:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала