https://sputniknews.com.tr/20230425/bm-sudandan-cekilmeyecek-1070139239.html
BM, Sudan'dan çekilmeyecek
BM, Sudan'dan çekilmeyecek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Sudan’da faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-25T05:13+0300
2023-04-25T05:13+0300
2023-04-25T05:13+0300
dünya
sudan
antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
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Çatışmaların bir an önce sona ermesi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Guterres, "Sahadaki insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, Sudan halkına desteğe devam edebilmek için Sudan'daki varlığımızı yeniden yapılandırıyoruz" diye konuştu.Sudan’dan tahliyeler devam ediyorAralarında Suudi Arabistan, Güney Kore, Kuveyt, Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yer aldığı çok sayıda ülke Sudan’daki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlattı.Bugüne kadar ABD, İngiltere vatandaşları ile binden fazla AB vatandaşı Sudan’dan tahliye edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230425/sudanda-ordu-ve-hdk-72-saatlik-yeni-ateskesi-kabul-etti-1070138016.html
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sudan, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)
sudan, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)
BM, Sudan'dan çekilmeyecek
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Sudan’da faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.
Çatışmaların bir an önce sona ermesi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Guterres, "Sahadaki insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, Sudan halkına desteğe devam edebilmek için Sudan'daki varlığımızı yeniden yapılandırıyoruz" diye konuştu.
Sudan’dan tahliyeler devam ediyor
Aralarında Suudi Arabistan, Güney Kore, Kuveyt, Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yer aldığı çok sayıda ülke Sudan’daki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlattı.
Bugüne kadar ABD, İngiltere vatandaşları ile binden fazla AB vatandaşı Sudan’dan tahliye edildi.