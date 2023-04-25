https://sputniknews.com.tr/20230425/bm-sudandan-cekilmeyecek-1070139239.html

BM, Sudan'dan çekilmeyecek

BM, Sudan'dan çekilmeyecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin Sudan’da faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. 25.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-25T05:13+0300

2023-04-25T05:13+0300

2023-04-25T05:13+0300

dünya

sudan

antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

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Çatışmaların bir an önce sona ermesi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Guterres, "Sahadaki insani yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, Sudan halkına desteğe devam edebilmek için Sudan'daki varlığımızı yeniden yapılandırıyoruz" diye konuştu.Sudan’dan tahliyeler devam ediyorAralarında Suudi Arabistan, Güney Kore, Kuveyt, Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yer aldığı çok sayıda ülke Sudan’daki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlattı.Bugüne kadar ABD, İngiltere vatandaşları ile binden fazla AB vatandaşı Sudan’dan tahliye edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230425/sudanda-ordu-ve-hdk-72-saatlik-yeni-ateskesi-kabul-etti-1070138016.html

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sudan, antonio guterres, birleşmiş milletler (bm)