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https://sputniknews.com.tr/20230426/sudandan-tahliye-edilen-203-turk-vatandasi-daha-turkiyeye-dondu-1070225256.html
Sudan'dan tahliye edilen 203 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye döndü
Sudan'dan tahliye edilen 203 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye döndü
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle tahliye edilen 203 Türk vatandaşını taşıyan üçüncü... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'dan sabah saatlerinde havalanan THY uçağı, saat 15.45'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Tahliye edilen 203 kişi, terminalde havalimanının işletmecisi İGA yetkilileri tarafından güllerle karşılandı.Tahliye edilenler arasında yer alan Tahir Şabanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 2007'den beri Sudan'da mobilya ve dekorasyon işleri üzerine şirketi olduğunu söyledi.Tahliye sürecinde yaşadıklarını anlatan Şabanoğlu, şunları kaydetti:Ömer Faruk Şişli ise Sudan'da 4 yıldır üniversite eğitimi gördüğünü ancak mezuniyetine 2 ay kala ülkedeki iç savaşın başladığını söyledi.Ülkedeki durumun kötüye gitmesi nedeniyle Türkiye'ye dönme kararı aldıklarını belirten Şişli, "Süreç çok zorlu geçti. Çatışma sesleri, bomba sesleri ve füze sesleriyle doluydu. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Elektriksiz, susuz ama bu süreçte elçiliğimizle, Dışişleri Bakanlığımızla sürekli irtibat halindeydik. Elçiliğimizin ve devletimizin bize el uzatacağını biliyorduk. Bundan dolayı içimizde bir rahatlık vardı. Elhamdülillah 9'uncu günün sonunda 23 Nisan'da tahliyemiz başladı." diye konuştu.Şişli, Türkiye'nin Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesi için yürüttüğü operasyonları diğer ülkelerin gerçekleştirmediğini dile getirerek şunları kaydetti:"Süreç zorlu geçti çünkü tahliye edilmek isteyen yüzlerce vatandaş vardı. Ardı arkası kesilmeyecek şekilde otobüsler yollara koyuluyordu. Tahliye olacak vatandaş fazla olunca haliyle bazı pürüzler oluyordu ama elhamdülillah hepsini atlattık, mutlu sona ulaştık. Devletimize ve tüm elçiliklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi unutmadılar. Bu kadar kapsamlı, bu kadar fazla vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren başka bir devlet olmadı daha önce. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz."
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Sudan'dan tahliye edilen 203 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye döndü

18:18 26.04.2023
© AASudan'dan tahliye edilen 203 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye döndü
Sudan'dan tahliye edilen 203 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle tahliye edilen 203 Türk vatandaşını taşıyan üçüncü Türk Hava Yolları (THY) tahliye uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.
Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'dan sabah saatlerinde havalanan THY uçağı, saat 15.45'te İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Tahliye edilen 203 kişi, terminalde havalimanının işletmecisi İGA yetkilileri tarafından güllerle karşılandı.
Tahliye edilenler arasında yer alan Tahir Şabanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 2007'den beri Sudan'da mobilya ve dekorasyon işleri üzerine şirketi olduğunu söyledi.
Tahliye sürecinde yaşadıklarını anlatan Şabanoğlu, şunları kaydetti:
"15 Nisan'da başlayan savaş bizi bayağı sarstı. Böyle bir şey beklenmiyordu. Durum ciddi anlamda çatışmaya yöneldi. Ortalık tamamen karıştıktan sonra Büyükelçiliğimizle iletişime geçtik. Gerekli mercilere ulaşmaya çalıştık. Çok şükür tahliyelerin başlayacağını söylediler. Kısa kısa aksilikler olsa da başarıldı. Tahliyeler daha devam ediyor. Türk milletimize, Türkiye Cumhuriyetimize ve bizimle ilgilenen arkadaşlara canıgönülden çok teşekkür ediyorum."
Ömer Faruk Şişli ise Sudan'da 4 yıldır üniversite eğitimi gördüğünü ancak mezuniyetine 2 ay kala ülkedeki iç savaşın başladığını söyledi.
Ülkedeki durumun kötüye gitmesi nedeniyle Türkiye'ye dönme kararı aldıklarını belirten Şişli, "Süreç çok zorlu geçti. Çatışma sesleri, bomba sesleri ve füze sesleriyle doluydu. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Elektriksiz, susuz ama bu süreçte elçiliğimizle, Dışişleri Bakanlığımızla sürekli irtibat halindeydik. Elçiliğimizin ve devletimizin bize el uzatacağını biliyorduk. Bundan dolayı içimizde bir rahatlık vardı. Elhamdülillah 9'uncu günün sonunda 23 Nisan'da tahliyemiz başladı." diye konuştu.
Şişli, Türkiye'nin Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesi için yürüttüğü operasyonları diğer ülkelerin gerçekleştirmediğini dile getirerek şunları kaydetti:
"Süreç zorlu geçti çünkü tahliye edilmek isteyen yüzlerce vatandaş vardı. Ardı arkası kesilmeyecek şekilde otobüsler yollara koyuluyordu. Tahliye olacak vatandaş fazla olunca haliyle bazı pürüzler oluyordu ama elhamdülillah hepsini atlattık, mutlu sona ulaştık. Devletimize ve tüm elçiliklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi unutmadılar. Bu kadar kapsamlı, bu kadar fazla vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren başka bir devlet olmadı daha önce. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz."
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