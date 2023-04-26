https://sputniknews.com.tr/20230426/putin-rus-varliklarina-el-konulmasina-yonelik-misilleme-tedbirlerine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1070190424.html
Putin, Rus varlıklarına el konulmasına yönelik misilleme tedbirlerine ilişkin kararnameyi imzaladı
Putin, Rus varlıklarına el konulmasına yönelik misilleme tedbirlerine ilişkin kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus varlıklarına el konulmasına yönelik misilleme tedbirlerine ilişkin kararnameyi imzaladı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T00:21+0300
2023-04-26T00:21+0300
2023-04-26T00:21+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
kararname
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulması durumunda uygulanacak misilleme önlemlerine ilişkin kararnameyi imzaladı.Belgeye göre yurt dışındaki Rus mülkleri üzerindeki haklara kısıtlama getirilmesi veya bu haklardan men edilmesi durumunda, dost olmayan ülkelerle ilişkili ve Rusya topraklarında bulunan varlıklar için geçici yönetim getiriliyor.Buna göre taşınır ve taşınmaz mallar, menkul kıymetler, kuruluş sermayesindeki paylar ve ayrıca mülkiyet hakları geçici yönetimin yetkisine verilecek.Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na geçen mülk üzerindeki geçici yönetim, devlet başkanının kararıyla sona erebilecek. Kararname resmi olarak yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.
https://sputniknews.com.tr/20230420/ft-ab-rusya-ekonomisine-yaptirimlari-genisletemeyecek-1069969927.html
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rusya, vladimir putin, kararname
rusya, vladimir putin, kararname
Putin, Rus varlıklarına el konulmasına yönelik misilleme tedbirlerine ilişkin kararnameyi imzaladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus varlıklarına el konulmasına yönelik misilleme tedbirlerine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulması durumunda uygulanacak misilleme önlemlerine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Belgeye göre yurt dışındaki Rus mülkleri üzerindeki haklara kısıtlama getirilmesi veya bu haklardan men edilmesi durumunda, dost olmayan ülkelerle ilişkili ve Rusya topraklarında bulunan varlıklar için geçici yönetim getiriliyor.
Buna göre taşınır ve taşınmaz mallar, menkul kıymetler, kuruluş sermayesindeki paylar ve ayrıca mülkiyet hakları geçici yönetimin yetkisine verilecek.
Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na geçen mülk üzerindeki geçici yönetim, devlet başkanının kararıyla sona erebilecek. Kararname resmi olarak yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.