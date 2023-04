https://sputniknews.com.tr/20230420/ft-ab-rusya-ekonomisine-yaptirimlari-genisletemeyecek-1069969927.html

FT: AB, Rusya ekonomisine yaptırımları genişletemeyecek

AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının önceki kısıtlamaların bypass edilmesini engellemeye dönük önlemler ve kara listelerin genişletilmesi ile sınırlı... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde AB'nin Rusya'da yaptırım uyguladığı sektörlere yenilerini ekleyemeyeceğini yazdı.AB'li bürokratların büyük bölümünün, şimdiye dek yaptırım uygulanmayan Rus ekonomisindeki sektörlerin kısıtlamalara tabi tutulmayacağını kaydeden FT, zira AB'ye üye bazı ülkelerin ilgili sektörlere bağımlı olduğunu vurguladı.FT, Almanya'nın Rus devlet nükleer enerji kuruluşu Rosatom'a yaptırım uygulanmasını desteklerken Fransa, Macaristan ve diğer ülkelerin buna karşı çıktığının altını çizdi.Kaynaklardan biri, "Sonuna geldik. Daha fazla yaptırım uygularsak, önlemlerden çok istisnalar olacaktır" dedi.FT, Rosatom'a ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin Rusya'nın kontrolüne geçmesine onay veren Rus bürokratlara yaptırımların AB'nin ortak kararı yerine yaptırımı destekleyen ülkelerin bireysel kararlarıyla uygulanmasının muhtemel olduğunu kaydetti.Gazete, yeni yaptırımlarda sadece varlıkları dondurulan ve seyahat yasağı getirilen özel kişilerin listesinin genişletilebileceğini ve mevcut kısıtlamaların sertleştirilebileceğini ekledi. Şu anda söz konusu listede yaklaşık 1500 özel ve 200'den fazla tüzel kişi yer alıyor.AB ülkeleri, 11. yaptırım paketini yarın görüşecek. Mevcut kısıtlamalar, petrol ithalatı ve teknoloji ihracatı da dahil 135 milyar euroluk ticaret hacmini etkiliyor. Rus özel ve tüzel kişilerin dondurulan varlıkları ise 21.5 milyar euro düzeyinde. Batı koalisyonunun yaptırımları, Rusya'ya ait 300 milyar euro tutarındaki rezervleri de dondurmuş durumda.

