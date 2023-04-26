https://sputniknews.com.tr/20230426/mhpli-celal-adan-huda-parla-ne-gorusuruz-ne-beraber-oluruz-1070240675.html

MHP'li Celal Adan: HÜDA PAR'la ne görüşürüz ne beraber oluruz

MHP'li Celal Adan: HÜDA PAR'la ne görüşürüz ne beraber oluruz

MHP'li Celal Adan, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda olmadığını AK Parti listelerinden aday olduklarını söyledi. Adan, "HÜDA PAR'la biz ne görüşürüz ne beraber... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T23:49+0300

2023-04-26T23:49+0300

2023-04-26T23:49+0300

2023 türkiye seçimleri

celal adan

mhp

hüdapar

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MHP'li TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, Habertürk Televizyonu'nda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Seçim Özel" programına katıldı.Sahadaki durumu nasıl gördüğü sorulan Celal Adan, mitinglere başladıklarını fakat depremler nedeniyle ara verdiklerini söyledi."MHP uzun süredir milletimizle kucaklaşmaya başlatmış olan bir hareket" diyen Adan, "Anketler konusunda bir duyarlığı sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki firmaların tamamı için söylüyorum, MHP'den özür dilemek mecburiyetindedir. Kendi faaliyetleriyle de yüzleşmek mecburiyetindedir. 2018 yılı itibariyle bizimle ilgili anketçilerin tamamı yanılmıştır. Metropoll'ün yaptığı bir anket çalışmasına baktım, bizi düşük bir şekilde oran veriyor. Açtım baktım 2018 seçimlerinde aynı oranı vermiş, orada verdiği oranın aşağı yukarı 3 katı oy almışız. Dolayısıyla sağlıklı bir çalışmanın olmadığını söyleyelim. MHP sokakta anketleri darmadağın ediyor" ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı'nın Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ile iş birliğiyle ilgili soru üzerine Adan, "Cumhur İttifakı'yla ilgisi yok HÜDA PAR'ın. HÜDA PAR'ın adayları AK Parti'den milletvekili adayı, ittifakın içinde değil. Bizden buradan bir şey çıkmaz, HÜDA PAR'la müda parla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz. Aday olarak gösteriliyorlar, onlar da teröre karşıyız diyorlar, birtakım şeyler söylüyorlar. Bir ittifak değil, AK Parti listelerinden milletvekili adayları" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-partili-turandan-huda-par-aciklamasi-ittifak-degiliz-onlar-bizi-destekliyor-1070231093.html

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celal adan, mhp, hüdapar