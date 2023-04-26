AK Partili Turan'dan 'HÜDA PAR' açıklaması: İttifak değiliz, onlar bizi destekliyor
19:59 26.04.2023 (güncellendi: 20:09 26.04.2023)
© İHA / İPEK YAVAŞ-AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan
© İHA / İPEK YAVAŞ-
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "HÜDA PAR ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifakı. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan'ı destekleme kararı aldı" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, NTV'de 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı destekleme kararı alan ve adayları AK Parti listelerinden seçime girecek olan HÜDA PAR tartışmalarıyla ilgili Turan, “HÜDA PAR ayrı bir parti. Tüzüğümüz ayrı, yönetimimiz her şeyimiz ayrı. Biz Cumhur İttifakı olarak bir ittifak yaptık. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. HÜDA PAR'ın mitinglerinde Türk Bayrağı görüyorum. HDP'nin mitinglerinde Türk bayrağı gördünüz mü? HÜDA PAR, teröre karşıyım, ‘Hizbulah ile hiçbir alakamız yok’ dedi." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı destekleme kararı alan ve adayları AK Parti listelerinden seçime girecek olan HÜDA PAR tartışmalarıyla ilgili Turan, “HÜDA PAR ayrı bir parti. Tüzüğümüz ayrı, yönetimimiz her şeyimiz ayrı. Biz Cumhur İttifakı olarak bir ittifak yaptık. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. HÜDA PAR'ın mitinglerinde Türk Bayrağı görüyorum. HDP'nin mitinglerinde Türk bayrağı gördünüz mü? HÜDA PAR, teröre karşıyım, ‘Hizbulah ile hiçbir alakamız yok’ dedi." ifadelerini kullandı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti İstanbul 3. Bölge 4. sıra milletvekili adayı, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, AK Parti Antep 6. sıra milletvekili adayı, HÜDA PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, AK Parti Batman 2. sıra milletvekili adayı, HÜDA PAR GİK Üyesi Faruk Dinç, AK Parti Mersin 4. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.