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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/ak-partili-turandan-huda-par-aciklamasi-ittifak-degiliz-onlar-bizi-destekliyor-1070231093.html
AK Partili Turan'dan 'HÜDA PAR' açıklaması: İttifak değiliz, onlar bizi destekliyor
AK Partili Turan'dan 'HÜDA PAR' açıklaması: İttifak değiliz, onlar bizi destekliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "HÜDA PAR ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifakı. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
ak parti
hüda-par
türk bayrağı
hizbullah
cumhur ittifakı
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, NTV'de 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı destekleme kararı alan ve adayları AK Parti listelerinden seçime girecek olan HÜDA PAR tartışmalarıyla ilgili Turan, “HÜDA PAR ayrı bir parti. Tüzüğümüz ayrı, yönetimimiz her şeyimiz ayrı. Biz Cumhur İttifakı olarak bir ittifak yaptık. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. HÜDA PAR'ın mitinglerinde Türk Bayrağı görüyorum. HDP'nin mitinglerinde Türk bayrağı gördünüz mü? HÜDA PAR, teröre karşıyım, ‘Hizbulah ile hiçbir alakamız yok’ dedi." ifadelerini kullandı.HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti İstanbul 3. Bölge 4. sıra milletvekili adayı, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, AK Parti Antep 6. sıra milletvekili adayı, HÜDA PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, AK Parti Batman 2. sıra milletvekili adayı, HÜDA PAR GİK Üyesi Faruk Dinç, AK Parti Mersin 4. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/huda-par-secim-vizyon-belgesini-acikladi-zina-suc-olmali-karma-egitim-zorunlu-olmaktan-cikmali-1069587708.html
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ak parti, hüda-par, türk bayrağı, hizbullah, cumhur ittifakı
ak parti, hüda-par, türk bayrağı, hizbullah, cumhur ittifakı

AK Partili Turan'dan 'HÜDA PAR' açıklaması: İttifak değiliz, onlar bizi destekliyor

19:59 26.04.2023 (güncellendi: 20:09 26.04.2023)
© İHA / İPEK YAVAŞ-AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© İHA / İPEK YAVAŞ-
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "HÜDA PAR ayrı bir parti. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifakı. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan'ı destekleme kararı aldı" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, NTV'de 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı destekleme kararı alan ve adayları AK Parti listelerinden seçime girecek olan HÜDA PAR tartışmalarıyla ilgili Turan, “HÜDA PAR ayrı bir parti. Tüzüğümüz ayrı, yönetimimiz her şeyimiz ayrı. Biz Cumhur İttifakı olarak bir ittifak yaptık. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Bahçeli, Destici ve Erbakan ile yaptık. Bizim HÜDA PAR ile ittifakımız yok. HÜDA PAR, Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. HÜDA PAR'ın mitinglerinde Türk Bayrağı görüyorum. HDP'nin mitinglerinde Türk bayrağı gördünüz mü? HÜDA PAR, teröre karşıyım, ‘Hizbulah ile hiçbir alakamız yok’ dedi." ifadelerini kullandı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti İstanbul 3. Bölge 4. sıra milletvekili adayı, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, AK Parti Antep 6. sıra milletvekili adayı, HÜDA PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, AK Parti Batman 2. sıra milletvekili adayı, HÜDA PAR GİK Üyesi Faruk Dinç, AK Parti Mersin 4. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Hüda-Par - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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