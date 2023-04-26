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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/kremlin-polonyanin-rus-buyukelciliginin-hesaplarina-el-koymasi-yanitsiz-birakilmayacak-1070240113.html
Kremlin: Polonya'nın Rus büyükelçiliğinin hesaplarına el koyması yanıtsız bırakılmayacak
Kremlin: Polonya'nın Rus büyükelçiliğinin hesaplarına el koyması yanıtsız bırakılmayacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, Varşova'nın Rus büyükelçiliği ve ticaret temsilciliğinin hesaplarına el koyma kararını yanıtsız bırakmayacağını belirtti. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T23:21+0300
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rusya
polonya
büyükelçilik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Moskova'nın Varşova'nın Rus büyükelçiliği ve ticaret temsilciliğinin hesaplarına el koyma kararını yanıtsız bırakmayacağını söyledi.‘Polonya'nın Rus tarafından misilleme önlemleri beklemesi gerekip gerekmediği’ sorusuna Peskov, “Kesinlikle beklemeli” yanıtını verdi.Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev bugün, Polonya savcılığının Rus kurumlarının Santander bankasındaki hesaplarına el koyduğunu duyurmuştu.Ardından Santander Bank, büyükelçilikle işbirliğini durdurduğunu ve kara para aklama veya terörizm için kullanılabileceği gerekçesiyle hesapları kapattığını açıklamıştı.Santander Bank’ta hem ABD doları hem de Polonya zlotisi cinsinden önemli miktarda para olduğunu belirten Andreyev, olayı Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak değerlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230414/medvedev-nato-ve-rusya-arasinda-savas-cikmasi-durumunda-polonya-mutlaka-yok-olacak---1069683816.html
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rusya, polonya, büyükelçilik, kremlin, dmitriy peskov
rusya, polonya, büyükelçilik, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Polonya'nın Rus büyükelçiliğinin hesaplarına el koyması yanıtsız bırakılmayacak

23:21 26.04.2023
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Varşova'nın Rus büyükelçiliği ve ticaret temsilciliğinin hesaplarına el koyma kararını yanıtsız bırakmayacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Moskova'nın Varşova'nın Rus büyükelçiliği ve ticaret temsilciliğinin hesaplarına el koyma kararını yanıtsız bırakmayacağını söyledi.
‘Polonya'nın Rus tarafından misilleme önlemleri beklemesi gerekip gerekmediği’ sorusuna Peskov, “Kesinlikle beklemeli” yanıtını verdi.
Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev bugün, Polonya savcılığının Rus kurumlarının Santander bankasındaki hesaplarına el koyduğunu duyurmuştu.
Ardından Santander Bank, büyükelçilikle işbirliğini durdurduğunu ve kara para aklama veya terörizm için kullanılabileceği gerekçesiyle hesapları kapattığını açıklamıştı.
Santander Bank’ta hem ABD doları hem de Polonya zlotisi cinsinden önemli miktarda para olduğunu belirten Andreyev, olayı Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak değerlendirdi.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
DÜNYA
Medvedev: NATO ve Rusya arasında savaş çıkması durumunda Polonya mutlaka yok olacak
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