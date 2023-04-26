https://sputniknews.com.tr/20230426/kremlin-polonyanin-rus-buyukelciliginin-hesaplarina-el-koymasi-yanitsiz-birakilmayacak-1070240113.html

Kremlin: Polonya'nın Rus büyükelçiliğinin hesaplarına el koyması yanıtsız bırakılmayacak

Kremlin: Polonya'nın Rus büyükelçiliğinin hesaplarına el koyması yanıtsız bırakılmayacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Varşova'nın Rus büyükelçiliği ve ticaret temsilciliğinin hesaplarına el koyma kararını yanıtsız bırakmayacağını belirtti. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T23:21+0300

2023-04-26T23:21+0300

2023-04-26T23:21+0300

ukrayna krizi

rusya

polonya

büyükelçilik

kremlin

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Moskova'nın Varşova'nın Rus büyükelçiliği ve ticaret temsilciliğinin hesaplarına el koyma kararını yanıtsız bırakmayacağını söyledi.‘Polonya'nın Rus tarafından misilleme önlemleri beklemesi gerekip gerekmediği’ sorusuna Peskov, “Kesinlikle beklemeli” yanıtını verdi.Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev bugün, Polonya savcılığının Rus kurumlarının Santander bankasındaki hesaplarına el koyduğunu duyurmuştu.Ardından Santander Bank, büyükelçilikle işbirliğini durdurduğunu ve kara para aklama veya terörizm için kullanılabileceği gerekçesiyle hesapları kapattığını açıklamıştı.Santander Bank’ta hem ABD doları hem de Polonya zlotisi cinsinden önemli miktarda para olduğunu belirten Andreyev, olayı Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak değerlendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230414/medvedev-nato-ve-rusya-arasinda-savas-cikmasi-durumunda-polonya-mutlaka-yok-olacak---1069683816.html

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