https://sputniknews.com.tr/20230426/kremlin-polonyanin-rus-buyukelciliginin-hesaplarina-el-koymasi-yanitsiz-birakilmayacak-1070240113.html
Kremlin: Polonya'nın Rus büyükelçiliğinin hesaplarına el koyması yanıtsız bırakılmayacak
Kremlin: Polonya'nın Rus büyükelçiliğinin hesaplarına el koyması yanıtsız bırakılmayacak
Kremlin Sözcüsü Peskov, Varşova'nın Rus büyükelçiliği ve ticaret temsilciliğinin hesaplarına el koyma kararını yanıtsız bırakmayacağını belirtti. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T23:21+0300
2023-04-26T23:21+0300
2023-04-26T23:21+0300
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polonya
büyükelçilik
kremlin
dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Moskova'nın Varşova'nın Rus büyükelçiliği ve ticaret temsilciliğinin hesaplarına el koyma kararını yanıtsız bırakmayacağını söyledi.‘Polonya'nın Rus tarafından misilleme önlemleri beklemesi gerekip gerekmediği’ sorusuna Peskov, “Kesinlikle beklemeli” yanıtını verdi.Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev bugün, Polonya savcılığının Rus kurumlarının Santander bankasındaki hesaplarına el koyduğunu duyurmuştu.Ardından Santander Bank, büyükelçilikle işbirliğini durdurduğunu ve kara para aklama veya terörizm için kullanılabileceği gerekçesiyle hesapları kapattığını açıklamıştı.Santander Bank’ta hem ABD doları hem de Polonya zlotisi cinsinden önemli miktarda para olduğunu belirten Andreyev, olayı Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak değerlendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230414/medvedev-nato-ve-rusya-arasinda-savas-cikmasi-durumunda-polonya-mutlaka-yok-olacak---1069683816.html
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rusya, polonya, büyükelçilik, kremlin, dmitriy peskov
rusya, polonya, büyükelçilik, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Polonya'nın Rus büyükelçiliğinin hesaplarına el koyması yanıtsız bırakılmayacak
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Varşova'nın Rus büyükelçiliği ve ticaret temsilciliğinin hesaplarına el koyma kararını yanıtsız bırakmayacağını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e verdiği demeçte Moskova'nın Varşova'nın Rus büyükelçiliği ve ticaret temsilciliğinin hesaplarına el koyma kararını yanıtsız bırakmayacağını söyledi.
‘Polonya'nın Rus tarafından misilleme önlemleri beklemesi gerekip gerekmediği’ sorusuna Peskov, “Kesinlikle beklemeli” yanıtını verdi.
Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev bugün, Polonya savcılığının Rus kurumlarının Santander bankasındaki hesaplarına el koyduğunu duyurmuştu.
Ardından Santander Bank, büyükelçilikle işbirliğini durdurduğunu ve kara para aklama veya terörizm için kullanılabileceği gerekçesiyle hesapları kapattığını açıklamıştı.
Santander Bank’ta hem ABD doları hem de Polonya zlotisi cinsinden önemli miktarda para olduğunu belirten Andreyev, olayı Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olarak değerlendirdi.