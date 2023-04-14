https://sputniknews.com.tr/20230414/medvedev-nato-ve-rusya-arasinda-savas-cikmasi-durumunda-polonya-mutlaka-yok-olacak---1069683816.html

Medvedev: NATO ve Rusya arasında savaş çıkması durumunda Polonya mutlaka yok olacak

Medvedev: NATO ve Rusya arasında savaş çıkması durumunda Polonya mutlaka yok olacak

Rusya Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin NATO’nun Rusya’yla potansiyel bir savaşı hızlı kazanacağı... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T17:10+0300

2023-04-14T17:10+0300

2023-04-14T17:10+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya

nato

polonya

avrupa

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Medvedev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Böyle bir savaşı kim kazanır ya da kaybeder bilmiyorum, ama Polonya’nın Avrupa’da oynadığı NATO’nun ileri karakolu rolü göz önüne alındığında, bu ülke kesinlikle aptal başbakanıyla birlikte ortadan kaybolacak” diye yazdı. Medvedev, bu sözlerini İngilizce ve Lehçe olarak da yazdı. Twitter bugün Medvedev’in “Ukrayna kaybolacak, çünkü kimsenin ona ihtiyacı yok” başlıklı paylaşımını Almanya ve Polonya’da engellemişti. Birkaç gün önce Twitter sahibi Elon Musk bu tweeti silmeyi reddetmişti.

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dmitriy medvedev, rusya, nato, polonya, avrupa