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Kral Charles'tan Putin'e: Trump'ın başkan olmadan önceki mektuplaşmaları kitaplaşıyor
Kral Charles'tan Putin'e: Trump'ın başkan olmadan önceki mektuplaşmaları kitaplaşıyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz göreve gelmeden önce çeşitli yüksek profilli isimlerle olan mektuplaşmaları kitaplaştırıldı. Söz konusu mektuplar... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T00:16+0300
2023-04-26T00:18+0300
dünya
abd
donald trump
kral charles
prenses diana
vladimir putin
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, henüz göreve gelmeden önce yüksek profilli isimlere çok sayıda mektup gönderdi ya da onlardan mektup aldı.Söz konusu mektuplar, Trump'ın geçmişteki yazışmalarının bir derlemesi olan Trump'a Mektuplar adlı kitap dahilinde kamuoyuna açıklanacak.The Telegraph'ın haberine göre Trump'ın kitabında 'Kral Charles'tan gelen ve hükümdarın yayınlanmasına izin vermediği kişisel bir mektup' da yer bulacak.Habere göre bu mektup, 1995 yılında Charles'ın Galler Prensi olduğu dönemde yazıldı ve mektupta "Prens Charles, Bay Trump'a Florida'daki Mar-a-Lago tatil köyüne onursal üyelik teklif ettiği için teşekkür ediyor. Bay Trump'a yeni özel üye kulübünde başarılar diliyor" ifadelerine yer verildi.Öte yandan mektupta, Charles'ın Mar-a-Lago'yu ziyaret etmeyi planladığı notu yer alıyor.Kitapta yer alan bir başka mektup da Prenses Diana'dan geliyor. 3 Temmuz 1997 tarihli mektupta Diana, doğum gününde kendisine gönderdiği çiçekler için Trump'a teşekkür ederek, "Gerçekten muhteşemler ve beni bu özel şekilde düşündüğünüz için çok duygulandım" diye kaydediyor.Bunun yanı sıra kitapta, eski İngiltere Başbakanı David Cameron'dan gelen bir mektup da kitapta yer alıyor; mektubun, Trump'ın İskoçya'daki golf sahalarından birinin yakınındaki rüzgar türbinlerinden şikayet ettiği bir mesaja yanıt olduğu belirtiliyor.Rusya'da düzenlenen Miss Universe için Putin ile mektuplaşmışKitapta ayrıca 2013 yılında Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen ve Miss Universe güzellik yarışmasının Rusya'da yapılmasına dair 'heyecan verici haber' duyuruluyor.Putin'i onur konuğu olarak davet eden Trump, "Moskova'daki yarışmamızın şimdiye kadarki en büyük ve en iyi Miss Universe olacağını biliyorum ve şimdiden hem uluslararası hem de Rus medyasından gelen çok olumlu ve kapsamlı tepkiler karşısında şaşkına döndük" ifadelerine yer veriyor.Trump, organizasyonunun etkinliğe ev sahipliği yapmak isteyen diğer rakip ülkeleri geri çevirdiğini de sözlerine ekliyor.Putin de yanıt olarak yarışmayı Moskova'da düzenlemelerinden ötürü Trump'ı tebrik ederek "Umarım bu olağanüstü etkinliğin tüm katılımcıları Rusya'nın başkentine yaptıkları ziyaretin güzel anılarıyla evlerine dönerler. Görüşme imkanımızın olmaması üzücü ama umarım Rusya'ya yapacağınız ziyaretlerden birinde görüşme imkanımız olur" mesajını paylaşıyor.Putin'in tebrik mesajı da varGazeteye göre kitapta ayrıca Putin'in 15 Aralık 2016'da Trump'ı seçimi kazanmasından ötürü tebrik ettiği mektubu da yer buluyor.Mektupta Putin'in "ABD başkanlığı görevini üstlenmenizin ardından, yapıcı ve pragmatik bir şekilde hareket ederek, farklı alanlarda ikili işbirliği çerçevesini yeniden tesis etmek için gerçekçi adımlar atabileceğimizi ve uluslararası sahnedeki işbirliği düzeyimizi niteliksel olarak yeni bir seviyeye taşıyabileceğimizi umuyorum" ifadeleri yer alıyor.Trump'a gönderilen mektuplar arasında Bill Clinton ve Oprah Winfrey'in yanı sıra sayısız kişinin de bulunduğu bildiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/donald-trump-kralice-elizabeth-prenses-diana-oprah-mektuplarinda-mi-optu-1068355975.html
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abd, donald trump, kral charles, prenses diana, vladimir putin
abd, donald trump, kral charles, prenses diana, vladimir putin

Kral Charles'tan Putin'e: Trump'ın başkan olmadan önceki mektuplaşmaları kitaplaşıyor

00:16 26.04.2023 (güncellendi: 00:18 26.04.2023)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump - telefon
Donald Trump - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz göreve gelmeden önce çeşitli yüksek profilli isimlerle olan mektuplaşmaları kitaplaştırıldı. Söz konusu mektuplar arasında İngiltere'nin şimdiki kralı 3. Charles ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer alıyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, henüz göreve gelmeden önce yüksek profilli isimlere çok sayıda mektup gönderdi ya da onlardan mektup aldı.
Söz konusu mektuplar, Trump'ın geçmişteki yazışmalarının bir derlemesi olan Trump'a Mektuplar adlı kitap dahilinde kamuoyuna açıklanacak.
The Telegraph'ın haberine göre Trump'ın kitabında 'Kral Charles'tan gelen ve hükümdarın yayınlanmasına izin vermediği kişisel bir mektup' da yer bulacak.
Habere göre bu mektup, 1995 yılında Charles'ın Galler Prensi olduğu dönemde yazıldı ve mektupta "Prens Charles, Bay Trump'a Florida'daki Mar-a-Lago tatil köyüne onursal üyelik teklif ettiği için teşekkür ediyor. Bay Trump'a yeni özel üye kulübünde başarılar diliyor" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan mektupta, Charles'ın Mar-a-Lago'yu ziyaret etmeyi planladığı notu yer alıyor.
Kitapta yer alan bir başka mektup da Prenses Diana'dan geliyor. 3 Temmuz 1997 tarihli mektupta Diana, doğum gününde kendisine gönderdiği çiçekler için Trump'a teşekkür ederek, "Gerçekten muhteşemler ve beni bu özel şekilde düşündüğünüz için çok duygulandım" diye kaydediyor.
Bunun yanı sıra kitapta, eski İngiltere Başbakanı David Cameron'dan gelen bir mektup da kitapta yer alıyor; mektubun, Trump'ın İskoçya'daki golf sahalarından birinin yakınındaki rüzgar türbinlerinden şikayet ettiği bir mesaja yanıt olduğu belirtiliyor.

Rusya'da düzenlenen Miss Universe için Putin ile mektuplaşmış

Kitapta ayrıca 2013 yılında Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen ve Miss Universe güzellik yarışmasının Rusya'da yapılmasına dair 'heyecan verici haber' duyuruluyor.
Putin'i onur konuğu olarak davet eden Trump, "Moskova'daki yarışmamızın şimdiye kadarki en büyük ve en iyi Miss Universe olacağını biliyorum ve şimdiden hem uluslararası hem de Rus medyasından gelen çok olumlu ve kapsamlı tepkiler karşısında şaşkına döndük" ifadelerine yer veriyor.
Trump, organizasyonunun etkinliğe ev sahipliği yapmak isteyen diğer rakip ülkeleri geri çevirdiğini de sözlerine ekliyor.
Putin de yanıt olarak yarışmayı Moskova'da düzenlemelerinden ötürü Trump'ı tebrik ederek "Umarım bu olağanüstü etkinliğin tüm katılımcıları Rusya'nın başkentine yaptıkları ziyaretin güzel anılarıyla evlerine dönerler. Görüşme imkanımızın olmaması üzücü ama umarım Rusya'ya yapacağınız ziyaretlerden birinde görüşme imkanımız olur" mesajını paylaşıyor.

Putin'in tebrik mesajı da var

Gazeteye göre kitapta ayrıca Putin'in 15 Aralık 2016'da Trump'ı seçimi kazanmasından ötürü tebrik ettiği mektubu da yer buluyor.
Mektupta Putin'in "ABD başkanlığı görevini üstlenmenizin ardından, yapıcı ve pragmatik bir şekilde hareket ederek, farklı alanlarda ikili işbirliği çerçevesini yeniden tesis etmek için gerçekçi adımlar atabileceğimizi ve uluslararası sahnedeki işbirliği düzeyimizi niteliksel olarak yeni bir seviyeye taşıyabileceğimizi umuyorum" ifadeleri yer alıyor.
Trump'a gönderilen mektuplar arasında Bill Clinton ve Oprah Winfrey'in yanı sıra sayısız kişinin de bulunduğu bildiriliyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
DÜNYA
Donald Trump: Kraliçe Elizabeth, Prenses Diana, Oprah mektuplarında 'k**ımı öptü'
16 Mart, 18:48
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