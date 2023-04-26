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https://sputniknews.com.tr/20230426/kola-fiyatina-zam-25-litre-40-tl-olacak-1070210025.html
Kola fiyatına zam: 2.5 litre 40 TL olacak
Kola fiyatına zam: 2.5 litre 40 TL olacak
Coca-Cola ürünlerine mayıs ayıyla birlikte yeni zamlar gelecek. 2.5 litrelik kola 40 TL'ye satılacak. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T13:29+0300
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ekonomi
coca cola
zam
içecek
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Son dönemde gıdadan giyime birçok ürünün fiyatı zamlanırken, içecek firmaları da etiketlerini değiştirmeye başladı. Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi, mayıs ayından itibaren 2.5 litre kolanın 40 TL’ye satılacağını duyurdu.Gerçek Gündem’in haberine göre; Coca-Cola, mayıs ayından itibaren fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Buna göre önümüzdeki ay 2.5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2.5 litre kolanın fiyatı 30 TL’ye çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221220/coca-cola-urunlerine-zam-geldi-1064772575.html
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coca cola, zam, içecek
coca cola, zam, içecek

Kola fiyatına zam: 2.5 litre 40 TL olacak

13:29 26.04.2023 (güncellendi: 13:33 26.04.2023)
© AAasitli içecekler
asitli içecekler - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Coca-Cola ürünlerine mayıs ayıyla birlikte yeni zamlar gelecek. 2.5 litrelik kola 40 TL'ye satılacak.
Son dönemde gıdadan giyime birçok ürünün fiyatı zamlanırken, içecek firmaları da etiketlerini değiştirmeye başladı. Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi, mayıs ayından itibaren 2.5 litre kolanın 40 TL’ye satılacağını duyurdu.
Gerçek Gündem’in haberine göre; Coca-Cola, mayıs ayından itibaren fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Buna göre önümüzdeki ay 2.5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.
Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2.5 litre kolanın fiyatı 30 TL’ye çıkmıştı.
Coca-Cola, Carrefour Hypermarket, Montreuil, Paris yakınları, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
EKONOMİ
Coca-Cola ürünlerine zam geldi
20 Aralık 2022, 00:07
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