https://sputniknews.com.tr/20230426/kola-fiyatina-zam-25-litre-40-tl-olacak-1070210025.html

Kola fiyatına zam: 2.5 litre 40 TL olacak

Kola fiyatına zam: 2.5 litre 40 TL olacak

Coca-Cola ürünlerine mayıs ayıyla birlikte yeni zamlar gelecek. 2.5 litrelik kola 40 TL'ye satılacak. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T13:29+0300

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ekonomi

coca cola

zam

içecek

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Son dönemde gıdadan giyime birçok ürünün fiyatı zamlanırken, içecek firmaları da etiketlerini değiştirmeye başladı. Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi, mayıs ayından itibaren 2.5 litre kolanın 40 TL’ye satılacağını duyurdu.Gerçek Gündem’in haberine göre; Coca-Cola, mayıs ayından itibaren fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. Buna göre önümüzdeki ay 2.5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2.5 litre kolanın fiyatı 30 TL’ye çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221220/coca-cola-urunlerine-zam-geldi-1064772575.html

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coca cola, zam, içecek