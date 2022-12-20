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https://sputniknews.com.tr/20221220/coca-cola-urunlerine-zam-geldi-1064772575.html
Coca-Cola ürünlerine zam geldi
Coca-Cola ürünlerine zam geldi
The Coca-Cola Company bünyesinde bulunan birçok soğuk içeceğe zam geldi. 2.5 litre Coca-Cola 30 liraya yükseldi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T00:07+0300
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ekonomi
coca-cola
erol dündar
özgür aybaş
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The Coca-Cola Company ürünlerine yeni bir zam daha geldi.Zammı Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesaplarından duyurdu.Yeni zamlarla birlikte, 2.5 litre Coca-Cola 30 lira, 2 litre Coca-Cola 25 lira, 1.5 litre Coca-Cola 23 lira, 1 litre Coca-Cola 18 lira oldu.Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamların 27 Aralık'ta raflara yansıyacağını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220510/kolaya-zam-geldi-1056257031.html
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coca-cola, erol dündar, özgür aybaş
coca-cola, erol dündar, özgür aybaş

Coca-Cola ürünlerine zam geldi

00:07 20.12.2022 (güncellendi: 00:09 20.12.2022)
© REUTERS / Regis DuvignauCoca-Cola, Carrefour Hypermarket, Montreuil, Paris yakınları, 2018
Coca-Cola, Carrefour Hypermarket, Montreuil, Paris yakınları, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© REUTERS / Regis Duvignau
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The Coca-Cola Company bünyesinde bulunan birçok soğuk içeceğe zam geldi. 2.5 litre Coca-Cola 30 liraya yükseldi.
The Coca-Cola Company ürünlerine yeni bir zam daha geldi.
Zammı Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yeni zamlarla birlikte, 2.5 litre Coca-Cola 30 lira, 2 litre Coca-Cola 25 lira, 1.5 litre Coca-Cola 23 lira, 1 litre Coca-Cola 18 lira oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamların 27 Aralık'ta raflara yansıyacağını aktardı.
Kola - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
EKONOMİ
Kolaya zam geldi
10 Mayıs, 20:18
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