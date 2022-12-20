Coca-Cola ürünlerine zam geldi
00:07 20.12.2022 (güncellendi: 00:09 20.12.2022)
The Coca-Cola Company bünyesinde bulunan birçok soğuk içeceğe zam geldi. 2.5 litre Coca-Cola 30 liraya yükseldi.
The Coca-Cola Company ürünlerine yeni bir zam daha geldi.
Zammı Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Yeni zamlarla birlikte, 2.5 litre Coca-Cola 30 lira, 2 litre Coca-Cola 25 lira, 1.5 litre Coca-Cola 23 lira, 1 litre Coca-Cola 18 lira oldu.
Yeni zamlarla birlikte, 2.5 litre Coca-Cola 30 lira, 2 litre Coca-Cola 25 lira, 1.5 litre Coca-Cola 23 lira, 1 litre Coca-Cola 18 lira oldu.
Cola ‼️ZAM ‼️📣 Geçişi— Özgür Aybaş 🥇 (@AybasOzgur) December 19, 2022
Tavsiye raf Fiyatları;
2.5 lt - 30₺
2 lt - 25₺
1.5 lt - 23
1lt - 18₺
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamların 27 Aralık'ta raflara yansıyacağını aktardı.
27 Aralık’ta Coca Cola ürünlerine yüksek oranda #zam geliyor %20 ile %25 geçişi olacak #ZamGeldi bu zamla birlikte 2.5 lt CocaCola 30 tl yi bulur.— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) December 19, 2022
10 Mayıs, 20:18