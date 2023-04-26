İstanbul’da 'banka oturma' cinayeti: Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Deprem bölgesinde seçim çalışmaları nasıl yürütülüyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
73 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:36
97 dk
Z RAPORU
Liderlerin yoğun programı
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
124 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230426/istanbulda-banka-oturma-cinayeti-sevgilisinin-yaninda-kalbinden-bicaklandi-1070203368.html
İstanbul’da 'banka oturma' cinayeti: Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı
İstanbul’da 'banka oturma' cinayeti: Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı
Karaköy sahilinde sevgilisiyle bir banka oturmak isteyen 21 yaşındaki genç, “yanıma oturma” diyen şahıs tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T11:28+0300
2023-04-26T11:28+0300
türkiye
beyoğlu
istanbul
bıçak
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070203054_2:0:1126:632_1920x0_80_0_0_16fe5127c0d5af1048080e42b815d041.jpg
Beyoğlu Karaköy Haliç Metro Köprüsü altında 21 yaşındaki Muhammed Kaya, sevgilisiyle birlikte köprü altındaki banka oturmak istedi. Ancak bankta oturan bir şahıs gence, “buraya oturmayın” diyerek gitmelerini söyledi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahısla arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada bıçak çeken şahıs, Muhammed Kaya’yı sevgilisinin gözünün önünde kalbinden, göğsünün altından ve karnından defalarca bıçakladı.“Banka oturma” kavgasında bıçaklandıGenç yere yığılarak kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise bıçağı denize attıktan sonra koşarak kaçmaya başladı. Sevgilisinin çığlıklarını duyan gencin arkadaşları, kaçan saldırganın peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 200 metre koşan saldırgan gencin arkadaşları tarafından yakalanıp dövüldü. O esnada vatandaşların araya girmesiyle bir anlık boşluktan faydalanan saldırgan, tekrardan kaçarak Galata Köprüsü’ndeki bir restorana girdikten sonra izini kaybettirdi.Kalbinden bıçaklanan genç hastanede öldüAğır yaralı genç ise sevgilisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yaşananlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, saldırgan genci bıçakladıktan sonra koşarak geldiği alanda gencin arkadaşları tarafından yakalanıyor. Burada çıkan arbede de saldırgan darp ediliyor. Ellerinden kurtulan saldırganın koşarak kaçtığı görülüyor. Köprüye ve bir restorana giren saldırgan buralardan da koşarak geçiyor.Beyoğlu Asayiş polisi saldırganı yakaladıOlayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Beyoğlu polisinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde şahsın, gencin arkadaşları tarafından dövüldükten sonra Galata Köprüsü’nde bir balık restoranına girdiğini ardından da orada bulunan A.Y. ile konuşup lavaboya girdiğini belirledi. Devam eden çalışmalarda ise şahsın 23 yaşındaki Emrullah K. olduğu tespit edildi.Olayı itiraf eden saldırgan tutuklandıYakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsın Taksim’de olduğu bilgisine ulaştı. Şahsın adresine giden polis, onu kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emrullah K. ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve gencin kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi. Adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230424/iki-kadinin-kavgasinda-kopan-saclar-sokaga-sacildi-kavgayi-ayirmaya-calisan-polis-bicaklandi-1070091461.html
türkiye
beyoğlu
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070203054_283:0:1126:632_1920x0_80_0_0_7ac76e27e9e01f3714b0c3ca85dc8975.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beyoğlu, istanbul, bıçak, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan
beyoğlu, istanbul, bıçak, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan

İstanbul’da 'banka oturma' cinayeti: Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı

11:28 26.04.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - EMİN MERT BAHÇEKAPILIİstanbul’da 'banka oturma' cinayeti: Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı
İstanbul’da 'banka oturma' cinayeti: Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - EMİN MERT BAHÇEKAPILI
Abone olTelegram
Karaköy sahilinde sevgilisiyle bir banka oturmak isteyen 21 yaşındaki genç, “yanıma oturma” diyen şahıs tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken kaçan saldırgan polisleri tarafından yakalanıp tutuklandı.
Beyoğlu Karaköy Haliç Metro Köprüsü altında 21 yaşındaki Muhammed Kaya, sevgilisiyle birlikte köprü altındaki banka oturmak istedi. Ancak bankta oturan bir şahıs gence, “buraya oturmayın” diyerek gitmelerini söyledi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahısla arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada bıçak çeken şahıs, Muhammed Kaya’yı sevgilisinin gözünün önünde kalbinden, göğsünün altından ve karnından defalarca bıçakladı.

“Banka oturma” kavgasında bıçaklandı

Genç yere yığılarak kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise bıçağı denize attıktan sonra koşarak kaçmaya başladı. Sevgilisinin çığlıklarını duyan gencin arkadaşları, kaçan saldırganın peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 200 metre koşan saldırgan gencin arkadaşları tarafından yakalanıp dövüldü. O esnada vatandaşların araya girmesiyle bir anlık boşluktan faydalanan saldırgan, tekrardan kaçarak Galata Köprüsü’ndeki bir restorana girdikten sonra izini kaybettirdi.

Kalbinden bıçaklanan genç hastanede öldü

Ağır yaralı genç ise sevgilisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yaşananlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, saldırgan genci bıçakladıktan sonra koşarak geldiği alanda gencin arkadaşları tarafından yakalanıyor. Burada çıkan arbede de saldırgan darp ediliyor. Ellerinden kurtulan saldırganın koşarak kaçtığı görülüyor. Köprüye ve bir restorana giren saldırgan buralardan da koşarak geçiyor.

Beyoğlu Asayiş polisi saldırganı yakaladı

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Beyoğlu polisinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde şahsın, gencin arkadaşları tarafından dövüldükten sonra Galata Köprüsü’nde bir balık restoranına girdiğini ardından da orada bulunan A.Y. ile konuşup lavaboya girdiğini belirledi. Devam eden çalışmalarda ise şahsın 23 yaşındaki Emrullah K. olduğu tespit edildi.

Olayı itiraf eden saldırgan tutuklandı

Yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsın Taksim’de olduğu bilgisine ulaştı. Şahsın adresine giden polis, onu kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emrullah K. ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve gencin kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi. Adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
TÜRKİYE
İki kadının kavgasında kopan saçlar sokağa saçıldı: Kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı
24 Nisan, 00:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала