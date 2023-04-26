https://sputniknews.com.tr/20230426/istanbulda-banka-oturma-cinayeti-sevgilisinin-yaninda-kalbinden-bicaklandi-1070203368.html

İstanbul’da 'banka oturma' cinayeti: Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı

İstanbul’da 'banka oturma' cinayeti: Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı

Karaköy sahilinde sevgilisiyle bir banka oturmak isteyen 21 yaşındaki genç, “yanıma oturma” diyen şahıs tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T11:28+0300

2023-04-26T11:28+0300

2023-04-26T11:28+0300

türkiye

beyoğlu

istanbul

bıçak

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

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Beyoğlu Karaköy Haliç Metro Köprüsü altında 21 yaşındaki Muhammed Kaya, sevgilisiyle birlikte köprü altındaki banka oturmak istedi. Ancak bankta oturan bir şahıs gence, “buraya oturmayın” diyerek gitmelerini söyledi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahısla arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada bıçak çeken şahıs, Muhammed Kaya’yı sevgilisinin gözünün önünde kalbinden, göğsünün altından ve karnından defalarca bıçakladı.“Banka oturma” kavgasında bıçaklandıGenç yere yığılarak kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise bıçağı denize attıktan sonra koşarak kaçmaya başladı. Sevgilisinin çığlıklarını duyan gencin arkadaşları, kaçan saldırganın peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 200 metre koşan saldırgan gencin arkadaşları tarafından yakalanıp dövüldü. O esnada vatandaşların araya girmesiyle bir anlık boşluktan faydalanan saldırgan, tekrardan kaçarak Galata Köprüsü’ndeki bir restorana girdikten sonra izini kaybettirdi.Kalbinden bıçaklanan genç hastanede öldüAğır yaralı genç ise sevgilisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan yaşananlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, saldırgan genci bıçakladıktan sonra koşarak geldiği alanda gencin arkadaşları tarafından yakalanıyor. Burada çıkan arbede de saldırgan darp ediliyor. Ellerinden kurtulan saldırganın koşarak kaçtığı görülüyor. Köprüye ve bir restorana giren saldırgan buralardan da koşarak geçiyor.Beyoğlu Asayiş polisi saldırganı yakaladıOlayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Beyoğlu polisinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde şahsın, gencin arkadaşları tarafından dövüldükten sonra Galata Köprüsü’nde bir balık restoranına girdiğini ardından da orada bulunan A.Y. ile konuşup lavaboya girdiğini belirledi. Devam eden çalışmalarda ise şahsın 23 yaşındaki Emrullah K. olduğu tespit edildi.Olayı itiraf eden saldırgan tutuklandıYakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, şahsın Taksim’de olduğu bilgisine ulaştı. Şahsın adresine giden polis, onu kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emrullah K. ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve gencin kendisine küfür ettiğini söylediği öğrenildi. Adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20230424/iki-kadinin-kavgasinda-kopan-saclar-sokaga-sacildi-kavgayi-ayirmaya-calisan-polis-bicaklandi-1070091461.html

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