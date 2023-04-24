https://sputniknews.com.tr/20230424/iki-kadinin-kavgasinda-kopan-saclar-sokaga-sacildi-kavgayi-ayirmaya-calisan-polis-bicaklandi-1070091461.html

İki kadının kavgasında kopan saçlar sokağa saçıldı: Kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı

İki kadının kavgasında kopan saçlar sokağa saçıldı: Kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı

Malatya’da iki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar sokağa saçılırken, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kavga

kadın

polis

saç

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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde iddiaya göre madde bağlısı oldukları belirtilen iki kadının sokak ortasında kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda bir polis memuru bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu kadınlar ise karşılıklı darp nedeniyle yaralandı. Kadınların kopan saçlarının yola savrulduğu kavgada yaralı polis memuru ile iki kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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kavga, kadın, polis, saç