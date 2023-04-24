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https://sputniknews.com.tr/20230424/iki-kadinin-kavgasinda-kopan-saclar-sokaga-sacildi-kavgayi-ayirmaya-calisan-polis-bicaklandi-1070091461.html
İki kadının kavgasında kopan saçlar sokağa saçıldı: Kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı
İki kadının kavgasında kopan saçlar sokağa saçıldı: Kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı
Malatya’da iki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar sokağa saçılırken, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kavga
kadın
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saç
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde iddiaya göre madde bağlısı oldukları belirtilen iki kadının sokak ortasında kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda bir polis memuru bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu kadınlar ise karşılıklı darp nedeniyle yaralandı. Kadınların kopan saçlarının yola savrulduğu kavgada yaralı polis memuru ile iki kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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kavga, kadın, polis, saç

İki kadının kavgasında kopan saçlar sokağa saçıldı: Kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı

00:30 24.04.2023 (güncellendi: 00:33 24.04.2023)
© İHA İki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar
İki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© İHA
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Malatya’da iki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar sokağa saçılırken, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde iddiaya göre madde bağlısı oldukları belirtilen iki kadının sokak ortasında kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda bir polis memuru bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu kadınlar ise karşılıklı darp nedeniyle yaralandı.
Kadınların kopan saçlarının yola savrulduğu kavgada yaralı polis memuru ile iki kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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