https://sputniknews.com.tr/20230424/iki-kadinin-kavgasinda-kopan-saclar-sokaga-sacildi-kavgayi-ayirmaya-calisan-polis-bicaklandi-1070091461.html
İki kadının kavgasında kopan saçlar sokağa saçıldı: Kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı
İki kadının kavgasında kopan saçlar sokağa saçıldı: Kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı
Malatya’da iki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar sokağa saçılırken, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T00:30+0300
2023-04-24T00:30+0300
2023-04-24T00:33+0300
türkiye
kavga
kadın
polis
saç
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde iddiaya göre madde bağlısı oldukları belirtilen iki kadının sokak ortasında kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda bir polis memuru bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu kadınlar ise karşılıklı darp nedeniyle yaralandı. Kadınların kopan saçlarının yola savrulduğu kavgada yaralı polis memuru ile iki kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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kavga, kadın, polis, saç
İki kadının kavgasında kopan saçlar sokağa saçıldı: Kavgayı ayırmaya çalışan polis bıçaklandı
00:30 24.04.2023 (güncellendi: 00:33 24.04.2023) Abone ol
Malatya’da iki kadın arasında çıkan kavgada kopan saçlar sokağa saçılırken, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde iddiaya göre madde bağlısı oldukları belirtilen iki kadının sokak ortasında kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye intikal eden ekipler kavgayı ayırmaya çalışırken, kadınların erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen şahıs ekiplere bıçakla saldırdı. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı olayda bir polis memuru bacak kısmına aldığı bıçak darbesi sonucu kadınlar ise karşılıklı darp nedeniyle yaralandı.
Kadınların kopan saçlarının yola savrulduğu kavgada yaralı polis memuru ile iki kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.