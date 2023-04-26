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SON DAKİKA | İran Uzmanlar Meclisi üyesi ayetullah, silahlı saldırıda öldürüldü
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https://sputniknews.com.tr/20230426/iran-uzmanlar-meclisi-uyesi-ayetullah-silahli-saldirida-olduruldu-1070205886.html
İran Uzmanlar Meclisi üyesi ayetullah, silahlı saldırıda öldürüldü
İran Uzmanlar Meclisi üyesi ayetullah, silahlı saldırıda öldürüldü
İran'da 13 Eylül'de başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde fenalaşarak hastanede ölmesinin tetiklediği... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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İran haber ajansı IRNA, Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin İran'ın kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü duyurdu. Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin 88 üyesinden biri olduğu Uzmanlar Meclisi, İran anayasasına göre Velayet-i Fakih makamındaki ülke liderini seçmek ve denetlemekle görevli.
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İran Uzmanlar Meclisi üyesi ayetullah, silahlı saldırıda öldürüldü

12:09 26.04.2023 (güncellendi: 12:14 26.04.2023)
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İran'da 13 Eylül'de başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde fenalaşarak hastanede ölmesinin tetiklediği protestolar durulurken, dini lideri seçen ve denetleyen Uzmanlar Meclisi'nin bir üyesine silahlı saldırı haberi geldi.
İran haber ajansı IRNA, Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin İran'ın kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü duyurdu.
Ayetullah Abbas Ali Süleymani'nin 88 üyesinden biri olduğu Uzmanlar Meclisi, İran anayasasına göre Velayet-i Fakih makamındaki ülke liderini seçmek ve denetlemekle görevli.
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