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https://sputniknews.com.tr/20230410/iranda-kiz-lisesinden-47-ogrenci-zehirlendi-kimyasal-gaz-iddiasi-halki-sokaklara-doktu-1069445639.html
İran'da kız lisesinden 47 öğrenci zehirlendi: 'Kimyasal gaz' iddiası halkı sokaklara döktü
İran'da kız lisesinden 47 öğrenci zehirlendi: 'Kimyasal gaz' iddiası halkı sokaklara döktü
İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız şehrinde bulunan Mirac Kız Lisesinde eğitim gören öğrencilerin kimyasal gazla zehirlendikleri iddia edildi. 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T07:33+0300
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kız çocuğu
öğrenci
zehirlenme
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Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, okula gelen veliler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Öğrencilerin zehirlenmesine sebep olan saldırıyı protesto eden Sakkızlılar, okulda asılı bulunan İran bayrağını indirdi, ülke lideri Ali Hamaney aleyhinde sloganlar attı.Okula gelen emniyet güçleri ile toplanan kalabalık arasında arbede çıktı.Paylaşımlarda, okula gelen ambulansların yanı sıra velilerin kendi imkanlarıyla çocukları hastanelere götürdüğü görüldü.En az 47 öğrencinin hastanelere kaldırıldığı, 20'den fazlasının durumunun kritik olduğu öne sürüldü.Resmi makamlardan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.Mahsa Emini protestoları da Sakkız'da başlamıştıTahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.Emini için 17 Eylül'de memleketi Sakkız'da düzenlenen cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler birçok kente yayılmıştı.İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakalarıİran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Şu ana kadar 238 okulda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi.Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.İran İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Tahran, Kum, Zencan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230409/iranin-huzistan-erdebil-ve-bati-azerbaycan-eyaletlerinde-onlarca-kiz-ogrenci-zehirlendi-1069389147.html
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iran, kız çocuğu, öğrenci, zehirlenme, protesto

İran'da kız lisesinden 47 öğrenci zehirlendi: 'Kimyasal gaz' iddiası halkı sokaklara döktü

07:33 10.04.2023 (güncellendi: 07:35 10.04.2023)
© AAİran - Ambulans
İran - Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA
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İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Sakkız şehrinde bulunan Mirac Kız Lisesinde eğitim gören öğrencilerin kimyasal gazla zehirlendikleri iddia edildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, okula gelen veliler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Öğrencilerin zehirlenmesine sebep olan saldırıyı protesto eden Sakkızlılar, okulda asılı bulunan İran bayrağını indirdi, ülke lideri Ali Hamaney aleyhinde sloganlar attı.
Okula gelen emniyet güçleri ile toplanan kalabalık arasında arbede çıktı.
Paylaşımlarda, okula gelen ambulansların yanı sıra velilerin kendi imkanlarıyla çocukları hastanelere götürdüğü görüldü.
En az 47 öğrencinin hastanelere kaldırıldığı, 20'den fazlasının durumunun kritik olduğu öne sürüldü.
Resmi makamlardan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Mahsa Emini protestoları da Sakkız'da başlamıştı

Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşan ve hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini için 17 Eylül'de memleketi Sakkız'da düzenlenen cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler birçok kente yayılmıştı.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Şu ana kadar 238 okulda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi.
Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.
İran İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Tahran, Kum, Zencan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.
İran - Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2023
DÜNYA
İran'ın Huzistan, Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde onlarca kız öğrenci zehirlendi
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